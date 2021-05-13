Разнесло по миру: ученые отследили судьбу затонувших картриджей

Проект гражданской науки помог ученым из Плимутского университета отследить судьбу картриджей Hewlett-Packard для струйных принтеров, контейнер с которыми выбросило за борт корабля в 2014 году в 1500 км к востоку от Нью-Йорка. Об этом сообщается в статье в журнале Environmental Pollution.

Гражданская наука — это практика проведения научных исследований с привлечением добровольцев, зачастую не имеющих специального образования.

Ученые из Плимутского университета попросили помощи в сообществе в Facebook, объединившем около 50 тыс. любителей бродить по пляжу в поисках интересных находок, и скооперировались с проектом Lost at Sea, участники которого помогают исследовать попавшие в море объекты. Ранее благодаря Lost at Sea удалось подсчитать, что детали конструктора LEGO могут сохраняться в океане до 1300 лет.

В новом исследовании ученые объединили данные о наблюдениях волонтеров и результаты океанографического моделирования. Так им удалось не только обнаружить сами картриджи, но и понять, как они достигли того места, где их заметили.

Контейнер с картриджами оказался в воде в январе 2014 года. Первые сообщения о них появились в сентябре того же года — картриджи обнаружили на побережьях Азорских островов. Всего ученые на протяжении следующих четырех лет получили 1467 сообщений о картриджах, найденных вдоль береговой линии Великобритании и Ирландии, на побережьях Канарских и Бермудских островов, африканского государства Кабо-Верде, Флориды, Норвегии и до самой границы Полярного круга. По всей видимости, их разнесло по Мировому океану Азорским, Канарским, Северо-Атлантическим и Норвежским течениями.

Северо-Атлантическое течение захватило основную массу картриджей, оставив их на берегах стран Западной Европы. Наибольшее количество картриджей обнаружилось на юго-западе Великобритании.

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«В регионах, где проходит Северо-Атлантическое течение, скопление картриджей заметно больше на западном и южном побережьях, — говорится в исследовании. — Этот эффект также очевиден при распределении картриджей, найденных в Великобритании и Ирландии, а в более мелком масштабе — на юго-западе Англии».

Норвежское течение донесло картриджи до Норвегии. Азорское течение оставило их на Канарских островах. Некоторые картриджи оказались в Гольфстриме и добрались до Бермудских островов и Флориды.

«Даты первоначальных наблюдений за картриджами также согласуются с этими моделями циркуляции, причем самые ранние отчеты океанографически (то есть в соответствии с траекториями поверхностных течений) наиболее близки к месту их падения в воду (Азорские острова), а самые последние наблюдения обычно регистрируются на самых больших расстояниях — во Флориде, на Бермудских островах и на севере Норвегии», — пишут исследователи.

Даты первых обнаружений позволили подсчитать, что картриджи перемещались со скоростью около 6-13 см в секунду. Это показало, как быстро могут двигаться предметы, подхваченные океаническими течениями.

Микроскопический и рентгенофлуоресцентный анализ картриджей показал высокую степень выветривания. Поверхность картриджей стала хрупкой, они легко крошились, что приводило к выбросам микропластика, а также металлов, содержащихся в картриджах — меди, титана, железа.

Каждый день в океан попадают тонны пластика. По состоянию на 2020 году в водах насчитывалось около 5,25 триллионов пластиковых частиц. На поверхности плавало около 269 тыс. тонн пластика.

Океанические течения переносят пластиковые частицы на огромные дистанции.

Основная часть пластика в океане — отходы, но случаи падения в воду контейнеров с грузами нередки. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев.

«Большая часть таких потерь не документируется или не регистрируется систематически, потому что в настоящее время нет обязательства декларировать потерянный груз, если только он не является опасным, — уточняюи авторы работы. — Однако, приняв во внимание среднюю предполагаемую потерю 568 контейнеров в год за последнее десятилетие в сочетании со средней емкостью контейнера 26,5 тонны и содержанием в грузе до 70% пластика, можно предположить, что в год из-за потери контейнеров в воду попадает до 10,5 тонны пластика».

Картриджи для принтеров — это не просто пластиковые отходы, отмечают ученые, их также можно отнести к электронным отходам, поскольку они содержат чипы. Как электронные отходы влияют на морские экосистемы, на данный момент неизвестно.

Хотя команде удалось отследить пути картриджей от места падения, по словам ученых, нет никакого способа полностью избавиться от загрязнений.

«Это исследование также подчеркивает потенциальную пользу гражданской науки для морских исследований, — пишут авторы работы. — На протяжении многих лет представители общественности помогали нам демонстрировать количество пластика в морях и на пляжах. Это то, что волнует людей, и они готовы попытаться решить эту проблему».

«Современную науку нельзя представить себе без участия волонтеров, — рассказала «Газете.Ru» Альфия Максутова, руководитель проекта «Люди науки» Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. — Например, cамую точную на сегодняшний день классификацию галактик создали научные волонтеры, проанализировавшие более ста миллионов астрофотографий под руководством ученых на платформе Zooniverse. А самая полная база данных о биоразнообразии в мире собрана на портале iNaturalist, где волонтеры загружают сделанные по всему миру фотографии растений и животных. В России на той же платформе волонтеры загрузили более миллиона изображений сосудистых растений в рамках проекта «Флора России». Ценнейшие сведения собираются о плодовых деревьях и ягодах в проекте «Плоды науки» для ученых Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР)».

На портале «Люди науки» собрано сейчас более 100 научных проектов, в которых могут участвовать волонтеры, отмечает Максутова.