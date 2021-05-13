О птицах и пчелах: найдено ранее неизвестное письмо Эйнштейна

Ученые раскрыли содержание ранее неизвестного письма Альберта Эйнштейна, написанного 18 октября 1949 года исследователю радаров Глину Дэвису и обнаруженного в наше время. Ученый рассуждал о пчелах, птицах и возможности появления новых физических принципов изучения чувств животных, уточняется в публикации Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), в Journal of Comparative Physiology A. В частности, в тексте уточняется, что недавние открытия в области миграции птиц подтверждают многие мысли Эйнштейна из этого письма. К примеру, в 2008 году наблюдения за оснащенными радиопередатчиками дроздами показали, что эти птицы во время полета используют магнитный компас в качестве основного ориентира.

По словам сотрудника RMIT Адриана Дайера, письмо показывает: Эйнштейн предполагал, что новые открытия могут быть сделаны в результате изучения животных.

«Через семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию фундаментальных принципов физики», — резюмировал он.

Письмо передала исследователям вдова адресата Джудит Дэвис. Ученые признались, что потратили целый год на изучение документа. По их мнению, письмо Эйнштейна является ответом на вопрос Дэвиса. В 1942 году Глин Дэвис поступил на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании. Он учился на инженера и исследовал различные темы, включая перспективное использование радаров для обнаружения кораблей и самолетов. В то время эта только появляющаяся технология держалась в секрете. Тогда же была открыта биолокация у летучих мышей. Ученые выяснили, что чувства животных могут отличаться от человеческих.

Письмо также доказывает, что физик встречался с лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, ведущим исследователем органов чувств пчел и животных. В апреле 1949 года фон Фриш представил свое исследование о том, что пчелы более эффективно перемещаются, используя поляризационные диаграммы света, рассеянного с неба. На следующий день два ученых провели частную беседу в Принстонском университете. Их встреча не была официально задокументирована. Однако письмо Эйнштейна дает представление о темах разговора.

«Вполне возможно, что изучение поведения перелетных птиц и почтовых голубей однажды приведет к пониманию некоторых физических процессов, которые пока еще не известны», — писал Эйнштейн.

Он также считал, что необходимо наблюдать новые типы поведения пчел, чтобы расширить познания в физике.

«Эйнштейн предполагал, что новые открытия могут быть сделаны за счет изучения поведения животных», — подчеркнул физик-теоретик из RMIT Эндрю Гринтри.

В 2018 году были опубликованы выдержки из другого ранее неизвестного письма Эйнштейна от 1922 года, в котором он выражал серьезные опасения по поводу будущего Германии. После убийства праворадикальными боевиками его друга, министра иностранных дел Вальтера Ратенау физик бежал из Берлина и скрывался на севере страны, поскольку его жизнь, по оценкам полиции, тоже находилась под угрозой. В вынужденном изгнании Эйнштейн написал письмо своей младшей сестре Майе, предупредив об опасности роста национализма и антисемитизма.

Исследователей особенно удивила способность ученого предвидеть грядущие события еще до Пивного путча — провалившейся в ноябре 1923 года первой попытки НСДАП прорваться к власти. По мнению экспертов, во время написания письма в немецком обществе еще и близко не проглядывались ужасы нацизма. Предполагается, что текст обращения к родственнице был составлен Эйнштейном в Киле перед отплытием в длительный тур по Азии.

Среди прочего он отмечал рост антисемитских настроений среди коллег и выражал радость из-за возможности зарабатывать деньги независимо от государства.

По утверждению физика, это позволяло ему чувствовать себя свободным человеком. Он также отмечал радикализацию государственной власти в Италии.