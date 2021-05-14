Охота за сокровищами: Янтарную комнату ищут на дне Балтийского моря

Готовится операция по поиску Янтарной комнаты – легендарной сокровищницы, похищенной нацистами и бесследно исчезнувшей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail. Подозревают, что драгоценности могут оставаться на затонувшем корабле «Карлсруэ», останки которого были найдены в сентябре 2020 года. На подводных фотографиях видно, что на судне находятся неопознанные пока произведения искусства. Среди них, вероятно, — музейные артефакты, в том числе картинные рамы, гниющие холсты и некий предмет, идентифицированный как люстра. Снимки были сделаны подводной беспилотной камерой.

Ближе к концу мая дайверы планируют начать погружения на дно Балтийского моря в районе Устки в Польше. Экспедиция команды Baltictech из 12 человек продлится 10 дней.

По словам представителя водолазной группы Томаша Стахуры, первоначальные исследования обломков корабля позволили выявить несколько «ящиков невоенного назначения». Их ручки указывают на то, что когда-то ящики могли храниться в музеях.

В апреле 2021-го дно, где лежат обломки корабля, было обследовано с использованием эхолотов.

Из-за ухудшения гидрометеорологических условий работы были завершены после двух дней.

Незадолго до капитуляции Германии пароход «Карлсруэ» использовался для эвакуации немцев из Восточной Пруссии. В своем последнем рейсе он перевозил 1083 беженцев и 360 тонн различных грузов. 13 апреля 1945 года «Карлсруэ» был потоплен советской авиацией. Спаслись 113 человек.

Обломки корабля покоятся в нескольких десятках километров к северу от Устки на глубине 88 метров. Пароход почти цел, а в его трюмах, помимо ящиков с неизвестным пока содержимым, водолазы обнаружили военные машины и фарфор. Исследователи убеждены, что открытие «может предоставить новую информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты».

«В последний раз ее видели в Кенигсберге. Именно оттуда отправился в свой последний рейс «Карлсруэ», неся на борту большой груз», — резюмировал Стахура.

Другой дайвер Томаш Звара добавил: «Как известно по доступным документам, «Карлсруэ» покидал порт в большой спешке и с большим грузом. Эти факты стимулируют воображение».

Проблема состоит в том, что как подводные археологи члены Baltictech официально могут погружаться лишь на глубину 40 м, в то время как корабль лежит на глубине вдвое больше. Миссию могут выполнить военные дайверы. Однако такая экспедиция обойдется очень дорого.

Дайверы намереваются задокументировать свои находки. В случае обнаружения ценных артефактов польские власти дадут разрешение на погружение под контролем государства и поднятие ящиков на поверхность. Пока же всех интересует вопрос, что именно покоится в таинственных ящиках. При этом, поскольку погибшие на «Карлсруэ» были немцами, Германия может объявить место нахождения останков корабля морской могилой. Это сделает любую активность там незаконной.

Недалеко от «Карлсруэ» лежит другое судно меньшего размера.

«Окончательная идентификация двух исследованных кораблекрушений и подтверждение гипотезы о том, что они затонули при аналогичных обстоятельствах в последние дни Второй мировой войны в Европе, требует дальнейшего подробного изучения, в том числе в сотрудничестве с дайверами и археологами», — заявила представитель Морского управления Гдыни Магдалена Кежковская.

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Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и впоследствии подарена Петру I. В ее отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Янтарная комната считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе.

В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны.

Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату.

С тех пор историки, энтузиасты и даже авантюристы не оставляют надежд найти утраченную сокровищницу.

Так, в 2017 году таблоиды в очередной раз сообщили о ее обнаружении — тогда ее «нашли» трое пенсионеров. По их мнению, утраченная Янтарная комната спрятана в пещере Принца неподалеку от Дрездена.

В июне 2019 года сигнал о знаменитом шедевре мирового искусства пришел с северо-запада Польши: поисковикам при помощи радиолокатора удалось обнаружить тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, где в годы Второй мировой базировалась штаб-квартира вермахта. Специалисты выразили убеждение, что люк в бункер не открывался последние 70 с лишним лет. Впрочем, предположения о нахождении в тоннеле признаков Янтарной комнаты не подтвердились.

В начале сентября 2020 года историк Сергей Трифонов объявил, что, возможно, напал на след сокровищницы в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Обследовать внутренние пространства, однако, пока невозможно из-за угрозы разрушения стен бункера.