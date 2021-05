«Революция в макроэкологии»: ученые впервые посчитали всех птиц в мире

На сегодняшний день в мире живет около 50 млрд птиц, выяснили исследователи из Университета Нового Южного Уэльса. Детали работы они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Подсчеты стали возможны благодаря более чем 600 тыс. орнитологов и просто любителей птиц, которые регистрировали сведения о своих наблюдениях в онлайн-базе eBird в 2010-2019 годах.

Самой многочисленной оказалась популяция домовых воробьев — их насчитали около 1,6 млрд особей.

Хотя эти птицы встречаются по всему миру, в Великобритании они практически вымерли, также их крайне мало осталось в Нидерландах.

«Люди потратили огромные усилия на подсчет представителей нашего собственного вида — всего нас 7,8 миллиарда, — говорит эколог Уилл Корнуэлл, один из автор работы. — Это первая масштабная попытка подсчитать представителей других видов».

Авторам работы удалось оценить численность популяции каждого вида, объединив почти миллиард случаев наблюдений за птицами, зарегистрированных в eBird, а также обратившись к подробным тематическим исследованиям.

«Созданные благодаря гражданской науке крупные базы данных, такие как eBird, совершили революцию в изучении макроэкологии, — говорит Корнуэлл. — Такой вид данных был недоступен буквально десятилетие назад».

Исследователи использовали алгоритм, который учитывал обнаруживаемость каждого вида — то есть, вероятность того, что кто-нибудь заметил бы ту или иную птицу и внес бы информацию о ней в базу данных. Факторы, влияющие на обнаруживаемость, включают, например, размер и окраску представителей вида, летают ли они стаями или в одиночку, а также живут ли они недалеко от городов.

В исследовании удалось собрать данные о 92% существующих сегодня видов птиц.

Остальные виды были редкими, и ученые исключили их из-за отсутствия доступных данных, при этом отметив, что это вряд ли существенно повлияет на общую оценку.

Например, в Австралии, на родине исследователей, удалось насчитать 19 млн попугаев вида многоцветный лорикет, 10 млн больших желтохохлых какаду и 3,4 млн смеющихся кукабар. При этом количество некоторых эндемичных птиц оказалось весьма скромным — так, черногрудых трехперсток оказалось всего около 100 особей.

Во всем мире исследователи выявили лишь четыре вида птиц, численность которых превышает миллиард. Помимо воробьев таковыми оказались обыкновенные скворцы (1,3 млрд), делавэрские чайки (1,2 млрд) и деревенские ласточки (1,1 млрд).

«Было удивительно обнаружить, что среди птиц в мире доминируют лишь несколько видов, — говорит эколог Кори Каллаган. — Что дало этим видам такие эволюционные преимущества?».

Около 12% видов птиц имели численность менее 5 тыс. В эту категорию вошли китайские крачки, крикливые кустарниковые птицы и пастушки-барабанщики.

«Мы сможем сказать, как живут эти виды, повторив исследование через 5–10 лет, — отмечает Корнуэлл. — Если их численность сократится, это может стать сигналом тревоги для здоровья нашей экосистемы».

База eBird продолжает пополняться. Данные как о прошлых, так и о текущих наблюдениях за птицами будут накапливаться, и их можно будет использовать для анализа.

«Нам понадобится повторить работу и усовершенствовать методы, чтобы действительно следить за биоразнообразием, особенно по мере антропогенных изменений в мире», — говорит Каллаган.

Хотя исследователи заявили, что достаточно уверены в оценках численности, они признали, что погрешности все же могут иметь место. Например, люди могут обращать больше внимания на редких птиц, а о некоторых видах и вовсе не удается собрать достаточно данных для анализа.

«При проведении оценок на глобальном уровне необходимо учитывать подобную неопределенность, — говорит эколог и статистик Синъити Накагава, соавтор статьи. — Наши результаты местами хотя и приблизительные, но представляют собой наилучшие доступные данные по многим видам».

«Это исследование сосредоточено на птицах, но наш подход к крупномасштабной интеграции данных можно использовать для расчета численности конкретных видов и для других групп животных», — подчеркивает Каллаган.

Количественная оценка численности вида — важный первый шаг в его сохранении, поясняет ученый. Корректные подсчеты позволят выяснить, как численность вида меняется со временем и определить, насколько он уязвим и нуждается ли в охране.