«Это возможно»: ученый готов обнаружить свет от инопланетян

В скором времени астрономы смогут зафиксировать свет, излучаемый разумной цивилизацией на ближайшей к Земле экзопланете у звезды Проксима Центавра. Сделать это сможет мощнейший космический телескоп имени Джеймса Вебба (JWST), который NASA намерено запустить на орбиту в октябре этого года.

К такому на первый взгляд невероятному выводу пришел астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Ави Леб, — известный космолог. В последние годы его имя стало часто появляться в СМИ, так как сосредоточил свои исследования на теме внеземных цивилизаций, их поиска и способов контакта с ними, предлагая иногда полуфантастические идеи и гипотезы.

Так, уже несколько месяцев мировые СМИ цитируют его утверждение, что залетевший в 2017 году в Солнечную систему межзвездный астероид Оумуамуа – космический корабль пришельцев.

Несколько лет ученый вовлечен в проект Breakthrough Starshot, цель которого — запуск наноспутника к ближайшей от нас звездной системе Альфа Центавра. В последней статье, выложенной в архиве электронных препринтов, в соавторстве с коллегой Элизой Тейбор, Леб обратил внимание на планету Проксима Центавра b, которую многие считают главной целью для поиска жизни среди ближайших звезд.

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В своей статье ученые рассчитали, возможно ли с Земли увидеть искусственный свет, излучаемый разумной цивилизацией, если она обитает на этой планете.

Ближайшая от нас звезда, красный карлик Проксима Центавра, находится в 4,25 световых годов от Земли. Сегодня известно, что у нее есть минимум две планеты — одна твердая, чуть крупнее Земли, вторая — газовый гигант. Планета Проксима Центавра b была открыта в начале августа 2016 года. Она находится на расстоянии 7 млн км от звезды и благодаря ее слабой светимости получает именно столько тепла, чтобы на ее поверхности могла существовать вода.

Ученые уверены, что из-за близости к своей звезде планета постоянно обращена к ней одной стороной, при этом на противоположной – вечная ночь. «Это усиливает необходимость искусственного освещения на ночной стороне», — уверены ученые.

На дневной стороне из-за мощного потока излучения существование разумной цивилизации маловероятно, а вот на ночной – вполне, считают авторы статьи.

Учтя расстояние от Земли до Проксимы Центавра b, чувствительность приборов на телескопе JWST, астрономы показали, что в принципе новый телескоп способен заметить искусственный свет, излучаемый цивилизацией на темной стороне планеты.

«Проксима b находится в приливном захвате, и если имеет вечно освещенную и темную стороны, то цивилизация может освещать ночную, используя зеркала, запущенные на орбиту, или установленные в стратегических точках, — считают астрономы. – В этом случае свет, падающий на ночную сторону, должен быть чрезвычайно мощным, и с высокой вероятностью должен быть пойман телескопом JWST». Для сравнения ученые оценили чувствительность телескопа в случае, если бы спектр отраженного света напоминал спектр используемых на Земле для освещения городов светодиодных светильников.

«Мы выяснили, что JWST будет способен зафиксировать искусственное освещение для стандартных светодиодов в 500 раз более мощное, чем бывает на Земле», — подсчитали авторы.

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Проксима Центавра уже не впервые привлекает внимание СМИ в свете возможности обнаружения жизни на планете. Минувшей зимой зарубежные и российские СМИ несколько дней пестрили заголовками по поводу некоего радиосигнала, полученного астрономами от системы Проксима Центавра: «Охотники за инопланетянами поймали загадочный сигнал, исходящий от ближайшей звездной системы», «Чужая звездная система подает Земле загадочный радиосигнал» и др.

Впрочем, первоисточником «сенсации» на этот раз стала не статья и даже не пресс-релиз ученых, а малоинформативная публикация в газете Guardian.

В ней утверждается, что «манящий» и «интригующий» сигнал с Проксимы Центавра был зафиксирован на радиотелескопе Паркс в Австралии.

Критически отнесся к ажиотажу по поводу сигнала ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов. По его словам, указанная частота близка к той, на которой работает сам телескоп Паркс.

«С точки зрения эксперта, тут нечего комментировать. Факт в том, что газета Guardian опубликовала какой-то непонятный слив, это все, что мы знаем. Как если сказать, что кто-то что-то увидел, и добавить, на какой длине волны. Если нет графика, то нечего комментировать, это какие-то журналистские бла-бла», — сказал астрофизик «Газете.Ru».