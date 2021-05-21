Мозг скукоживается: чем опасны телепередачи

Проводить слишком много времени перед телевизором опасно для мозга, показали сразу три исследования, представленных на онлайн-конференции Американского общества кардиологов. Долгий просмотр телепередач оказался способен приводить к ухудшению когнитивных функций и уменьшению объема серого вещества мозга.

Когнитивные функции позволяют человеку запоминать, думать, рассуждать, общаться и решать проблемы. По мере старения они постепенно ухудшаются, и сейчас, когда продолжительность жизни человека значительно возросла, когнитивные нарушения становятся серьезной проблемой для населения в целом — каждый год диагностируется более 7 млн случаев деменции. Однако многие факторы, влияющие на когнитивные функции, связаны с образом жизни, и человек может контролировать их самостоятельно.

«Исследования показывают пользу физических упражнений для поддержания здоровья мозга, однако о потенциальном влиянии длительных малоподвижных занятий, таких как просмотр телевизора, на структуру и функции мозга, известно мало, — говорит профессор Келли Петти Габриэль из Алабамского университета в Бирмингеме. — На это важно обратить внимание, потому что другие исследования показали, что физическая активность и малоподвижный образ жизни могут по-разному влиять на здоровье. Переход на здоровый образ жизни в среднем возрасте, от 45 до 64 лет в контексте нашего исследования, может быть важным фактором для поддержания здоровья мозга в более поздние годы».

Участниками первого исследования стали почти 11 тыс. человек, средний возраст которых составил около 59 лет. В 1987-1989 и 1993-1995 годах они сообщали ученым, сколько времени уделяют просмотру телевизора. За время исследования привычки не поменялись более чем у половины участников. В 1996-1998 и 2011-2013 годах они также прошли тесты для оценки рабочей памяти, языковых навыков, скорости обработки информации и исполнительных функций.

%По сравнению с участниками, которые вообще не смотрели телевизор или делали это редко, у любителей телепередач когнитивные функции оказались хуже на 6,9%.

Однако с частотой случаев деменции это ухудшение оказалось не связано.

«Поддержание здорового образа жизни после 45 лет, в том числе ограничение времени просмотра телевизора, может быть важным фактором для сохранения здоровья мозга в более позднем возрасте», — заявила команда.

В исследовании специалистов Колумбийского врачебно-хирургического колледжа участвовал 1601 человек, средний возраст участников составил около 76 лет. Помимо самоотчетов о просмотре телевизора они также проходили МРТ мозга. У тех, кто проводил больше времени перед телевизором, наблюдалась более выраженная атрофия серого вещества мозга, которое важно для многих функций, включая управление мышцами, зрение, слух и принятие решений. Также большие объемы серого вещества связаны с лучшими когнитивными навыками.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что длительный просмотр телевизора, который можно отнести к одному из видов сидячего поведения, может быть связан со снижением когнитивных функций и ухудшением здоровья мозга, — говорит профессор Прия Палта, ведущий автор работы. — Борьба с сидячим образом жизни может стать важным фактором для поддержания здоровья мозга».

В третьей работе исследователи из Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде тоже обнаружили связь между просмотром телевизора и объемом серого вещества.

Наблюдая на протяжении нескольких десятилетий за 5115 добровольцами, они установили, что увеличение среднего времени просмотра телевизора связано с уменьшением объемов серого вещества на 0,5%, что аналогично темпам ежегодной атрофии в пожилом возрасте.

«Новые данные показывают, что просмотр телевизора связан с когнитивными функциями и объемом серого вещества, — говорит ведущий автор одного из исследований Райан Догерти. — Учитывая, что биологические процессы, лежащие в основе деменции, как правило, начинаются в среднем возрасте, можно снизить риски, скорректировав поведение — например, отказаться от чрезмерного просмотра телевизора».

Все исследователи согласились, что необходимо определить модифицируемые модели поведения, такие как чрезмерный просмотр телевизора, на которые можно повлиять до развития когнитивных нарушений.

Сейчас просмотр телепередач стал крайне распространенным видом досуга, и исследователи опасаются, что он способен привести к серьезным проблемам.

«Это исследование очень своевременно и важно в разгар нынешней пандемии COVID-19, поскольку мы знаем, что люди проводят больше времени малоподвижно, например, за просмотром телевизора, — говорит доктор Митчелл Элкинд, президент Американской ассоциации кардиологов. — Просмотр телевизора - это всего лишь один из видов сидячего поведения, но на него очень легко повлиять, и это может иметь большое значение для поддержания и улучшения здоровья мозга».

Исследователи предлагают заменить просмотр телевизора развлечениями, требующими большего вовлечения когнитивных функций — например, настольных и компьютерных игр или чтением. Это не требует серьезных интеллектуальных или физических нагрузок, но помогает защитить мозг, поясняют они.