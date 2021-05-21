Вперед и с писком: кого комары атакуют в первую очередь

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в разговоре с радиостанцией «Sputnik» заявил, что для комаров при выборе «жертвы» наибольшее значение имеют запах и тепло человека.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле все несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — уверен Марьинский.

Это правило распространяется и на компании людей. Специалист рассказал, что первой целью комаров станет тот, кто вспотел сильнее других, а затем насекомые могут переключиться и на остальных.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары «липнут» к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом», — приводит радиостанция слова биолога.

С Марьинским отчасти согласны и ученые Сибирского государственного медицинского университета. В своем исследовании они рассматривали температуру тела и запахи среди других факторов «вкусовых предпочтений» кровососов, и сделали вывод, что для комаров наиболее привлекательны люди с I группой крови. Исследование показало, что универсальных доноров кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Кроме того, значение имеет активное кровообращение и метаболизм жертвы. Человек с высоким обменом веществ производит больше углекислого газа, по которому комары и определяют его.

«Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременную женщину, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — отмечается в публикации сибирских ученых.

В публикации также утверждается, что наиболее эффективное средство для борьбы с комарами — это ультразвуковые приборы. Кроме того, на кровососущих может подействовать масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.

Японские специалисты добавляют: листья кошачьей мяты, которую так любят кошки, отпугивает комаров. Результаты исследования иностранных ученых было опубликовано в конце января этого года, пишет «Царьград» со ссылкой на научный журнал Science Advances.

В этом веществе, как выяснили японцы, содержится безопасный для людей и для питомцев непеталактон. Его-то комары переносят хуже всего. Поэтому этот компонент можно было бы использовать для создания доступных природных средств против укусов насекомых, считают ученые.