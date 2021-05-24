«В Париже убит Петлюра»: как поэт Шварцбурд отомстил атаману УНР

Как Пилсудский использовал Петлюру

Симона Петлюру можно назвать одним из неудачников Гражданской войны. Осенью 1919 года войска Украинской народной республики (УНР) были разгромлены белогвардейскими силами, а сам главный атаман бежал в Варшаву еле державшийся на ногах, подавленный, в запачканной грязью потрепанной одежде. План строительства украинского национального государства на территории Украины потерпел крах. В эмиграции у Петлюры уже не было ни денежных средств, ни государственной территории, ни армии. Он отчетливо понимал, что возвращение на Украину возможно только на чужих штыках. Во многом от безысходности председатель Директории УНР согласился на альянс с Юзефом Пилсудским, который лелеял надежды на возрождение Речи Посполитой и мечтал о буферном, марионеточном украинском государстве, которое заслонило бы Польшу от России.

21 апреля 1920 года Петлюра и Пилсудский заключили в Варшаве договор о военном союзе против большевиков. Поляки обязывались освободить Украину от Красной армии и отдать ее главному атаману, которого они собирались жестко контролировать. Тот, в свою очередь, согласился с проведением государственной границы по реке Збруч и признавал за Польшей территории Галичины и Волыни (бывшие владения Австро-Венгрии и Российской империи). Впрочем, союз с поляками не только не укрепил позиции Петлюры, а, скорее, еще более их пошатнул. Соглашение с Пилсудским осудили все украинские политические силы за рубежом. Украинская эмиграция оказалась возмущена решением лидера УНР отдать территории. Комизма ситуации придавал тот факт, что ни Петлюра, ни существовавшая весной 1920-го лишь на бумаге УНР по сути не имели к Галичине и Волыни ни малейшего отношения.

После окончания советско-польской войны и подписания Рижского мирного договора 18 марта 1921 года УНР окончательно прекратила существование в качестве реального государственного образования.

Значительная часть заявленных ею земель отошла к Советской Украине, а Восточная Галиция, западная Волынь и Подляшье – к Польше. Деятелям УНР не оставалось ничего другого, как объявить о создании «правительства Украины в изгнании». Поначалу оно декларировало довольно агрессивные намерения. Так, на осень 1921 года эмигранты планировали вторжение в УССР с целью организации всенародного восстания против большевиков. В случае успешного начала кампании Пилсудский обещал Петлюре направить в зону боев польские войска. Попытки интервенции действительно произошли, но были достаточно быстро сведены на нет частями РККА под командованием Григория Котовского и Виталия Примакова.

Почему поэт Шварцбурд захотел убить главного атамана УНР

В 1923 году СССР потребовал от Польши выдачи Петлюры. Не желая быть похищенным ГПУ, военачальник начал скитания по Европе, жил в Венгрии, Австрии и Швейцарии, пока осенью 1924-го не попал в Париж. Там его и настиг мститель — еврейский поэт и анархист, уроженец Измаила Самуил Шварцбурд. Этот человек участвовал в Первой мировой войне в составе Французского иностранного легиона, в августе 1917 года вернулся в Россию, а после Октябрьской революции примкнул к анархистскому красногвардейскому отряду и поначалу симпатизировал советской власти, в составе бригады Котовского воевал с румынами. Довольно скоро разочаровавшись в большевиках из-за подавления ими оппозиции, он транзитом через Константинополь и Марсель перебрался в Париж, где тесно общался с Нестором Махно и другими анархистами.

Считается, что Шварцбурд долго искал возможности поквитаться за еврейские погромы.

В 1925 году поэт узнал из газет о нахождении во французской столице Петлюры, которого евреи считали ответственным за разгул антисемитизма в период деятельности УНР (этот вопрос считают дискуссионным современные украинские историки). Жертвами погромов, по оценкам исследователей, стали не менее 50 тыс. украинских евреев. Около года Шварцбурд вынашивал план вендетты, для чего занимался поисками националиста, и постоянно носил с собой его фотографию, вырезанную из газеты. Выследив Петлюру, мститель купил пистолет и приступил к организации покушения.

Решимость Шварцбурда оказалась настолько велика, что его не смог отговорить от преступления даже Махно, неплохо знавший Петлюру и утверждавший, что тот никогда не был антисемитом и погромщиком, а в правительстве УНР заседали и евреи. На суде Махно впоследствии признался, что пытался предупредить Петлюру об опасности, однако не успел.

Первая попытка окончилась неудачей. Шварцбурд не решился стрелять, поскольку рядом с Петлюрой была женщина.

Выстрелы на углу Сен-Мишель и Расина

25 мая 1926 года мститель заметил похожего на бывшего военного руководителя УНР мужчину у витрины книжного магазина недалеко от Сорбонны — на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина. Приблизившись и окликнув его по-украински, анархист открыл стрельбу. Пять пуль попали в цель, еще две прошли мимо. Петлюра был доставлен в располагавшийся поблизости госпиталь Шарите, где через 15 минут скончался. А Шварцбурд добровольно сдался полиции и объявил о ликвидации убийцы, пояснив, что по приказу Петлюры погибли его родственники и были изнасилованы его двоюродные сестры.

«Вчера в Париже убит Петлюра, — писала издаваемая бывшим министром иностранных дел российского Временного правительства Павлом Милюковым газета «Последние новости». – Убийца выпустил в Петлюру шесть пуль. Петлюра, тяжело раненный, был доставлен агентом полиции в госпиталь Шарите, где он через несколько минут скончался. Убийца задержан».

Суд над Шварцбурдом начался через полтора года и приобрел широкий резонанс. За подсудимого вступились многие мировые знаменитости, в частности, ученый-физик Альберт Эйнштейн, писатели Максим Горький, Ромен Роллан и Анри Барбюс, художник Марк Шагал.

А созданный в Париже и Нью-Йорке комитет защиты Шварцбурда нашел 126 свидетелей, подробно рассказавших следствию об ужасах еврейских погромов на Украине.

Защите удалось добиться оправдательного приговора, убедив судей в причастности Петлюры к массовым убийствам еврейского населения.

Советский след в ликвидации Петлюры

Правда, существовала версия причастности к убийству агентов ОГПУ, поскольку СССР тремя годами ранее пытался добиться выдачи Петлюры. В ходе следствия эта линия была отметена. Шварцбурда официально объявили одиночкой.

Одним из тех, кто указывал на «руку Москвы», был юрист и политический деятель Андрей Яковлев, в 1917-1918 годах служивший директором канцелярии Центральной рады, впоследствии эмигрировавший и преподававший право в Украинском вольном университете. Если верить этому человеку, в операции по ликвидации Петлюры принял участие бывший руководитель Союза эсеров-максималистов на Дальнем Востоке Михаил Володин, который якобы познакомился со Шварцбурдом в Париже в январе 1926 года и активно выяснял адрес будущей жертвы.

«Как только советские агенты увидели, что Петлюра вышел из дома один обедать, тут же дали знать Володину и кто-то из них вызвал по телефону Шварцбурда, — так Яковлев описывал события, произошедшие в день убийства. – Шварцбурд, выйдя в соседний магазин к телефону, вернулся домой и тут же выбежал из дома, в чем стоял, в белой рабочей блузе, без шапки, не захотев позавтракать, хотя завтрак, как призналась жена его, уже готовый стоял на столе. От бульвара Менимольтан, где жил Шварцбурд, до ресторана на улице Расин, где обедал Петлюра, будет полтора – два километра, и можно было проехать по подземной железной дороге, но с пересадкой, за 25-30 минут».

Далее Яковлев утверждал, что в 13:00 Шварцбурд на улице Расин встретил Володина, который: «Передал ему, что Петлюра находится в ресторане – получил от него письмо для пневматической почты, в которое Шварцбурд тут же карандашом дописал, что «его акт должен сегодня завершиться», и стал ждать завершения акта. А когда убийство было совершено и Шварцбурда арестовали, в 2 часа 15 минут, тогда Володин отправился к почтовому бюро Отель де Виль и опустил там письмо».

По утверждению Яковлева, которое также приводится в книге Александра Колпакиди и Клима Дегтярева «Внешняя разведка СССР», «суд был необъективным, носил политический характер, и поэтому не удалось установить полную картину подготовки к убийству».

При этом считается, что в убийстве Петлюры были заинтересованы и определенные круги Франции, использовавшие его смерть для разжигания кампании против антисемитизма.

В книге Ильи Каверина «Перед судом истории. Симон Петлюра» со ссылкой на одного из экспертов выдвигается версия о том, что покушение организовала небольшая группа евреев, отстаивавших собственные интересы. Одним из ее руководителей якобы был Анри Торрес – в ту пору коммунист и адвокат Шварцбурда.

Убийца Петлюры скончался от сердечного приступа на пляже в Кейптауне в 1938 году, вскоре после того, как перебрался в ЮАР. 30 лет спустя его прах был перезахоронен в Израиле.