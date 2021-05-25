«Звуки вторгаются»: как возникает ненависть к чавканью

Причиной патологической ненависти к определенным звукам — мизофонии — может быть аномальная работа мозга, выяснили исследователи из Ньюкаслского университета. «Газета.Ru» ознакомилась с работой, опубликованной в журнале Journal of Neuroscience.

Мизофония — форма нетерпимости к определенным звукам, от дыхания, жевания или кашля до звука обрезания ногтей. От нее, по разным оценкам, страдает от 6 до 20% людей в мире. Хотя спектр возможных раздражающих звуков довольно широк, чаще всего мизофония связана со звуками, производимыми при употреблении пищи.

В легкой форме мизофония практически не мешает, вызывая лишь некоторое раздражение, но при более выраженных симптомах она может сделать невозможными социальные взаимодействия в семье, обществе и на работе.

Механизмы мизофонии не изучены до конца, выдвигались различные версии причин ее возникновения, вплоть до психоаналитических теорий. Однако реальная ее причина, по всей видимости, связана с особенностями работы мозга.

Авторы работы проанализировали с помощью функциональной МРТ активность мозга 33 человек с мизофонией в состоянии покоя и 42 — во время того, как раздавались раздражающие их звуки, и сравнили с результатами контрольной группы, участники которой не испытывали мизофонии.

Оказалось, что у людей с мизофонией в ответ на чавканье и другие звуки, связанные с поглощением пищи, наблюдается избыточная активация путей, связывающих слуховую кору с областями, отвечающими за движения рта и горла.

«Мы предполагаем, что при мизофонии определенный раздражитель активирует эти зоны, даже если речь идет просто о звуке, — говорит невролог Сухбиндер Кумар, один из авторов работы. — Люди чувствуют, что звуки в них словно вторгаются».

Кроме того, похожая связь наблюдалась и в случае с визуальными стимулами. Это натолкнуло Кумара и его коллег на мысль, что раздражители запускают работу зеркальных нейронов — нервных клеток мозга, которые активируются и когда животное (зеркальные нейроны есть у приматов, в частности людей, а также некоторых птиц и насекомых) выполняет какое-то действие, и когда смотрит, как его выполняет кто-то другой. Это позволяет быстрее обучаться через подражание, особенно на ранних этапах жизни. Нарушение работы зеркальных нейронов рассматривается как возможная причина некоторых неврологических заболеваний, например, расстройств аутистического спектра.

Хотя активация двигательных нейронов не заставляет людей с мизофонией жевать или глотать, они испытывают дискомфорт, вероятно, связанный с нарушением чувства контроля своего тела.

«Интересно, что некоторые люди с мизофонией могут ослабить свои симптомы, имитируя действия, вызывающие звук, что может свидетельствовать о восстановлении чувства контроля.

Использование этих знаний позволит нам разработать новые методы лечения для людей с этим заболеванием», — говорит Кумар.

«Исследование дает возможность по-новому взглянуть на варианты лечения мизофонии, — добавляет профессор Тим Гриффитс, ведущий автор работы. — Вместо того, чтобы сосредотачиваться на слуховых центрах мозга, что происходит во многих существующих методах лечения, необходимо учитывать и двигательные центры».

Система зеркальных нейронов поддается тренировке, поясняет Кумар. Он надеется, что удастся найти способ разорвать связь между конкретным звуком и неприятными ощущениями, которые он вызывает.

Интересно, что зеркальные нейроны одинаково реагируют как на жевание человеком еды, так и просто на звук поедания. Самый высокий уровень активации зеркальных нейронов наблюдается у тех же людей, которые набирают больше всего баллов в тестах на эмпатию.

А вот у людей с шизофренией работа зеркальных нейронов нарушена. Эксперименты показали, что пациенты с шизофренией чаще ошибаются в заданиях на имитацию каких-либо действий. Сканирование их мозга позволило выяснить, что при шизофрении активность зеркальных нейронов снижена, что и приводит к ошибкам. Возможно, это нарушение лежит в основе проблем с коммуникацией, которые испытывают больные шизофренией.