Охота на «Бисмарка»: как англичане потопили любимый корабль Гитлера

16 марта 1935 года Германия отказалась от соблюдения положений Версальского договора, который разрешал стране иметь флот лишь в составе нескольких небольших кораблей и категорически запрещал подводные лодки. Ограничений для строительства крупных боевых кораблей больше не существовало.

Нацисты решили ввязаться в гонку Франции и Италии, собравшихся делать огромные линкоры нового типа. Предметом жарких споров стало их потенциальное водоизмещение и вооружение. Политическая обстановка в Европе благоволила постройке Германией новых линейных кораблей. Так, 18 июня 1935-го немцы заключили соглашение с Великобританией, позволявшее им создать флот, по суммарному водоизмещению составлявший 35% от британского.

Линейные корабли типа «Бисмарк» были построены на верфях Германии в 1939 году с нарушением лимита водоизмещения Вашингтонского соглашения (более 50 тыс. тонн), имели необычайно мощную броню и были настоящей гордостью немецкого военно-морского флота (кригсмарине). Нацисты успели создать лишь два таких суперкорабля: собственно, Bismarck, названный в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, и Tirpitz, получивший наименование по имени адмирала Альфреда фон Тирпица — основателя современного немецкого флота. Это были наиболее мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, когда-либо сконструированные в Германии. Они значительно превосходили аналоги, имевшиеся в распоряжении флотов стран-союзниц, в плане вооружения.

Тип «Бисмарк» рассматривался как наследник «карманных линкоров» и в основном предназначался для ведения рейдерских операций против торговых судов.

Паровые турбины Bismarck мощностью в 170 тысяч лошадиных сил позволяли развить скорость до 40 узлов. Корабль был оснащен восемью 381-миллиметровыми орудиями главного калибра, расположенными в бронированных башнях. Общая масса брони, в которую был одет линкор, составляла 16 тысяч тонн. При проектировании Bismarck, поражавшего своим техническим совершенством, были использованы новейшие разработки мирового кораблестроения.

При спуске Bismarck на воду присутствовали Адольф Гитлер и внучка Бисмарка. Однако «карьера» гигантского линкора оказалась совсем не долгой. 21 мая 1941 года линкор под флагом адмирала Гюнтера Лютьенса в сопровождении тяжелого крейсера Prinz Eugen вышел из Гдыни. По плану главного командования ВМС Германии корабли должны были нанести удар по британским морским караванам в Атлантическом океане и отвлечь внимание от активной подготовки к нападению на СССР.

Однако Bismarck и Prinz Eugen были замечены шведским крейсером Gotland, который сообщил о курсе следования немецкой эскадры в Стокгольм.

Среди шведских моряков нашлись симпатизировавшие британцам. Они отправили в Лондон шифровку. В ней сообщался курс продвижения двух тяжелых немецких кораблей и группы эскорта. В тот же день самолеты-разведчики по приказу главкома британских ВМС приступили к поискам Bismarck и Prinz Eugen. Довольно скоро оба корабля были замечены и сфотографированы в норвежском порту Бюрген.

«А в это время в Атлантике находилось в общей сложности 11 английских морских караванов. Опасаясь за их судьбу, адмиралтейство мобилизовало для уничтожения Bismarck и Prinz Eugen все имевшиеся силы. На перехват немецкой эскадры вышли два однотипных линкора King George V и Prince of Wales, а также гордость английского военно-морского флота — крейсер Hood», — отмечается в книге Льва Лайнера «Погоня за «Энигмой».

22 мая 1941-го Bismarck и Prinz Eugen под прикрытием низкой облачности покинули Бюрген и взяли курс на Датский пролив, где вечером 23 мая были обнаружены английскими крейсерами Norfolk и Suffolk. Hood, на котором находился вице-адмирал Ланселот Холланд, и Prince of Wales получили приказ присоединиться к ним для совместной атаки.

В ночь с 23 на 24 мая Холланд сообщил капитанам кораблей план операции: Hood и Prince of Wales должны были атаковать Bismarck, а Suffolk и Norfolk — открыть огонь по Prinz Eugen. Морской бой начался около 6 часов утра. Немецкие корабли заняли более выгодную позицию. В ситуации, когда британские суда не могли использовать кормовые орудия главного калибра, немцы умело воспользовались тактической ошибкой противника и обрушили всю свою огневую мощь на Hood. После второго залпа на нем вспыхнул сильный пожар, а позднее прогремел взрыв. Холланд не пытался покинуть тонущий корабль, оставаясь в своем адмиральском кресле на мостике до конца. Вместе с вице-адмиралом погиб весь его штаб. Спастись смогли лишь три моряка.

«Шок в Лондоне от такой потери был неимоверно велик, однако желание отомстить было еще сильнее, — говорил британский историк Энтони Бивор. – Более сотни английских военных кораблей, включая линкоры King George V и Rodney, а также авианосец Ark Royal приняли участие в охоте на Bismarck».

Катастрофа на какое-то время деморализовала британцев. Между тем Bismarck и Prinz Eugen открыли огонь по Prince of Wales, в который за короткий срок попало восемь снарядов. Спасая линкор от гибели, командир принял решение вывести его из боя. Урон понесли и немецкие корабли: у Bismarck оказалась повреждена носовая топливная цистерна и началась утечка мазута. В погоню за неприятельскими судами отправились Norfolk и Suffolk.

Вечером 24 мая Bismarck неожиданно развернулся и пошел им навстречу.

Британцы отошли и потеряли линкор из виду. Одновременно Prinz Eugen удалось скрыться в юго-западном направлении. Береговые радиостанции британцев сумели запеленговать Bismarck, однако допустили грубую ошибку при определении его местонахождения. В результате английская эскадра, посланная на перехват Bismarck, на полной скорости пошла в обратном направлении.

Позднее корабль-гигант был обнаружен в районе французского Бреста. Охота началась заново. 25 мая 1941 года командование Королевского ВМФ распорядилось бросить в ход торпедоносцы. В 10:30 утра 26 мая летающая лодка Catalina обнаружила Bismarck. В течение дня британская палубная авиация отслеживала положение немецкого линкора и его скорость. Около 20:00 26 мая на Bismarck была совершена первая атака, не давшая, впрочем, желаемого результата. Только в ходе повторной атаки одна из выпущенных торпед попала в кормовую часть немецкого линкора. Последовавшим взрывом у Bismarck заклинило руль и повредило винты. В результате он вынужденно изменил курс следования и пошел малым ходом. По ошибке британская авиация атаковала и свой же крейсер Sheffield. Однако из-за проблем со взрывателями торпеды в него не попали.

Пытаясь уклониться от торпед, Bismarck после потери управления приблизился к Sheffield на расстояние видимости и обстрелял его, не добившись попаданий. Немецкое командование почти не имело возможности помочь своему линкору. Самолеты люфтваффе не могли действовать ночью.

Преследование Bismarck продолжалось. Отряд британских кораблей нагнал свою цель 27 мая 1941 года около 9 часов утра. В этот момент противники находились почти на встречных курсах. Первым контакт с Bismarck установил Norfolk. Разгорелся ожесточенный бой. Через час после его начала вся артиллерия главного калибра Bismarck была выведена из строя и лишь противоминные пушки еще в течение 10 минут продолжали стрелять. Британские линкоры начали расходиться, чтобы не мешать друг другу. В этот момент адмирал Лютьенс послал свою последнюю радиограмму: «Корабль не в состоянии маневрировать. Будем сражаться до последнеuо снаряда. Да здравствует фюрер».

Окутанный дымом и пламенем, Bismarck по-прежнему держал заданный курс. Британские линкоры стреляли по нему как по учебной мишени. Вскоре пришел приказ добить Bismarck торпедами. Но и после торпедной атаки корабль не затонул.

В 10:36 Bismarck перевернулся и ушел под воду только после того, как уцелевшие немецкие моряки открыли кингстоны. Это произошло в 450 милях от Бреста. В последнем бою линкора погибло более 2 тыс. членов команды и нештатного состава. Выжили и были подняты на британские суда 115 человек. После потери Bismarck Гитлер стал ограничивать морские операции крупных надводных кораблей, опасаясь дальнейших потерь.

Германия сосредоточилась на подводной войне.

Следующей целью британцев стал Tirpitz. Охота длилась более двух с половиной лет: союзникам удавалось настигать суперлинкор и даже наносить ему ощутимый урон, однако Tirpitz всякий раз чинили и возвращали в строй. Немцы дорожили кораблем, старались задействовать его со всей осторожностью и, как следствие, редко. Британские военные самолеты потопили гигантский линкор у берегов Норвегии 12 ноября 1944 года. Поучаствовала в схватке с Tirpitz и советская подлодка К-21. Уничтожение линкора-исполина развязало руки флоту союзников в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане.

В 1988 году начались поиски Bismarck. Год спустя обломки линкора были обнаружены на глубине 4790 м на склоне потухшего подводного вулкана.