Белковое расщепление: почему вакцины от COVID – 19 вызывают тромбы

Случаи тромбообразования действительно могут случаться у пациентов, получивших инъекции вакцины против коронавируса от компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом со ссылкой на заявление группы ученых из университета Гете во Франкфурте сообщает газета The Financial Times.

Тромбы после прививки этими вакцинами образуются у одного из 100 тыс. человек. Связано это с механизмом доставки обезвреженного спайкового белка в клетки человеческого организма, утверждают исследователи.

Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что в случае с этими препаратами спайковый белок направляется в ядро клетки, а не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где обычно коронавирус производит белки. После попадания в ядро части спайкового белка расщепляются, создавая мутации, которые не только вызывают образование иммунитета, но и приводят к возникновению тромбов.

Профессор Рольф Маршалек, руководитель группы ученых, заявил, что создатели вакцины могут изменить секвенирование спайкового белка и предотвратить его расщепление, а следовательно – и тромбообразование.

Он также отметил, что вакцина от Johnson&Johnson в этом случае менее уязвима, чем препарат AstraZeneca. Случаи тромбоза выявили лишь у восьми человек из 7,4 млн привитых «джонсоновской» вакциной.

При этом FT указывает, что гипотеза группы Маршалека о тромбах – лишь одна из многих. «Нет доказательств, указывающих на причинно-следственную связь между сращиванием спайкового белка и тромбозом», — подчеркнул профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург. Он также отметил, что гипотеза должна быть подтверждена экспериментально.

При этом представители Johnson&Johnson уже связались с Маршалеком и его коллегами, чтобы уточнить способ улучшения своей вакцины.

Сообщения об образовании сгустков крови на стенках сосудов или сердечной полости у привитых вакциной AstraZeneca людей стали появляться в прессе в начале весны. Всего в Европе выявили почти 500 подобных случаев, ряд из них закончились летальным исходом.

В конце марта норвежские и немецкие ученые сообщали, что нашли возможную причину побочки. Кровь начинала свертываться из-за аутоиммунной реакции на антитела. Точный механизм этого эффекта специалистами описан не был.

В середине мая таблоид The Sun со ссылкой на источник сообщил, что у члена британской королевской семьи, супруги принца Майкла Кентского, Марии Кристины фон Рейбниц появились тромбы после того, как она в начале текущего года привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca.

По информации газеты, 76-летняя королевская особа уже около месяца проходит лечение дома из-за побочных эффектов, которые оказал препарат на ее организм. «Принцесса была не здорова и обратилась за медицинской помощью», — сказал собеседник издания.