Палец покажет: как заранее распознать у себя аневризму аорты

Определить риск развития аневризмы аорты можно с помощью простого пальцевого теста, который проводится самостоятельно, сообщают специалисты Йельского университета. Подробнее о методе они рассказали в статье в журнале American Journal of Cardiology.

Аорта — главная артерия в организме. От нее отходят все артерии, образующие большой круг кровообращения. При аневризме участок аорты расширяется из-за патологий соединительной ткани. Причиной этих патологий могут стать врожденные изменения, механические повреждения, некоторые болезни, в частности атеросклероз и сифилис. Лечение аневризмы аорты — только хирургическое. Без него все может кончиться разрывом аорты, который приводит к массивной кровопотере и быстрой смерти — половина пациентов с разрывом аорты умирает, не доехав до больницы, да и у доехавших шансы выжить после операции не превышают 50%.

Аневризма аорты — частая причина смерти, только в США от нее погибают около 10 тыс. человек.

Если обнаружить ее достаточно рано, пациента можно успеть спасти. Однако аневризма практически не доставляет дискомфорта, поэтому заметить ее трудно.

«Самая большая проблема при аневризме — распознать людей с ней до ее разрыва», — говорит профессор Джон Элефтериадес, один из авторов работы.

Элефтериадес и его коллеги, обучая студентов, рассказывали им о простом тесте, результат которого может указывать на аневризму аорты. Чтобы проверить это, нужно прижать большой палец к ладони. Если при этом он выйдет за ее пределы, это может свидетельствовать о повышенном риске наличия аневризмы.

Хотя тест был известен не одно десятилетие, до сих пор никто не оценил его клиническую эффективность. Поэтому исследователи протестировали таким образом 305 пациентов, перенесших операции на сердце, в том числе и в связи с аневризмой аорты.

У большинства пациентов с аневризмой палец не выходил за пределы ладони. Однако у тех, у кого все-таки выходил, аневризма встречалась почти в 100% случаев.

Таким образом, пальцевый тест обладает низкой чувствительностью, но высокой специфичностью, заключают исследователи.

Такая подвижность большого пальца говорит об увеличении трубчатых костей и слабых суставах — возможных признаках поражения соединительной ткани во всем теле, включая аорту.

Тем, кто провел тест самостоятельно и выяснил, что риск наличия у него аневризмы высок, не стоит паниковать, заверяют авторы работы. Во-первых, он не гарантирует, что аневризма все-таки есть — среди обследованных пациентов палец выходил за пределы ладони лишь у десяти, и, возможно, на более объемной выборке результат бы отличался. Во-вторых, аневризма может развиваться десятилетиями, что дает возможность обратиться к врачу и получить необходимое лечение и рекомендации по образу жизни.

По мнению Элефтериадеса и его коллег, пальцевый тест стоит включить в стандартные осмотры — особенно в случае, если в семейном анамнезе пациента были случаи аневризмы аорты.

«Распространение информации об этом тесте может выявить скрытых носителей аневризмы и спасти жизни», — говорит Элефтериадес.

Чаще всего аневризма аорты поражает мужчин в возрасте от 50 лет. Точные причины неизвестны, но, возможно, это связано с курением и затвердеванием артерий. Питание с избытком жиров и лишний вес также повышают риск разрыва аорты.

Пальцевый тест рекомендован как способ выявления аневризмы верхней части аорты. Однако аневризма может появиться в разных ее отделах, например, в брюшной части, связанной с артериями ног.

Симптомами аневризмы могут быть боль, пульсация, одышка, синеватость кожи, кашель. В случае их возникновения, особенно на фоне факторов риска (пожилой возраст, курение, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина), следует как можно скорее обратиться к врачу.