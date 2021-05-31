Расчлененный цыпленок в кувшине: как афиняне проклинали своих врагов

Разгадана тайна глиняного кувшина, обнаруженного археологами в 2006 году под полом одного из зданий Агоры – городской площади древних Афин. В сосуде, возраст которого достигает 2300 лет, находились кости расчлененного цыпленка. Как утверждается в исследовании, размещенном в журнале Hesperia, необычная находка была частью древнего ритуала проклятия. Она рассказала ученым о том, как люди периода античности пытались использовать «магию».

Сотрудник Йельского Университета Джессика Ламонт уточнила, что в кувшине покоились голова и конечности цыпленка возрастом не старше семи месяцев.

Около 300 года до нашей эры афиняне наложили проклятие и проткнули сосуд насквозь большим железным штырем.

«Внешняя поверхность сосуда изначально была покрыта текстом. Когда-то на кувшине были написаны более 55 имен. Некоторые из них сохранились в виде разбросанных, плавающих букв», — отметила Ламонт.

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Судя по почерку, имена людей нанесли как минимум два человека, считавшие себя экспертами в области заклинаний. Их мотивы остаются неизвестными. Возможно, конфликт связан с судебным делом. Причем, помимо основных фигурантов, проклятие могло быть наложено на членов их семей и сторонников. По версии ученого, судебный процесс мог быть вызван трудовым спором. К примеру, проклятие могли создать ремесленники, работавшие в здании, где и был найден загадочный кувшин.

Ламонт также добавила, что штырь и цыпленок сыграли какую-то роль в проклятии.

По словам исследователя, такие штыри «обладают сдерживающей силой и символически ограничивают способности жертв проклятия». Согласно предположению автора статьи, создавшие проклятие лица, вероятно, хотели передать «беспомощность и неспособность цыпленка защитить себя» тем людям, имена которых написаны на кувшине. А наличие головы и голеней цыпленка в сосуде может говорить о том, что, прокалывая их штырем, «колдуны» стремились повредить те же части тела своих жертв.

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Проклятие было направлено на подавление физических и когнитивных способностей упомянутых на кувшине людей, констатировала Ламонт. Причем глиняный сосуд установили рядом с пепелищами с останками животных. По задумке «чародеев», это должно было увеличить силу проклятия.

Не исключается также, что конфликт, послуживший поводом к наложению проклятия, был вызван борьбой за власть различных политических и военных группировок после смерти Александра Македонского.

Пять лет назад Ламонт установила назначение пяти свинцовых табличек IV века до. н. э., обнаруженных в 2003 году в ходе раскопок кладбища, расположенного недалеко от Пирея. Выяснилось, что на четырех табличках были написаны проклятия, призывающие богов загробного мира «забросать ненавистью» владельцев четырех таверн. Пятая табличка осталась пустой: в этом случае, скорее всего, проклятие было произнесено устно.

«Направляю свою ненависть на Деметриуса и Фанагору, их таверну и их имущество. Я свяжу врагов моих, Деметриуса и Фанагору, кровью и прахом с миром мертвых», – гласил текст на одной из табличек.

Кроме того, создатель проклятия грозил наслать на язык Деметриуса kynotos, что в буквальном переводе означает «собачье ухо». В Древней Греции так обозначали минимальную (невезучую) комбинацию в игре в кости.

Каждая табличка была проколота свинцовым гвоздем и размещена в могиле некоей женщины, которая, по мнению ученых, не имела отношения к проклятию. Место ее захоронения могли использовать, чтобы спрятать таблички.

В 2016 году на дне 2500-летнего колодца в Афинах нашли более 30 подобных табличек из свинца с проклятиями.

И в этом случае составители текста просили богов причинить вред конкретным людям.

Как следует из трудов Цицерона, закон о захоронениях, запрещавший помещение проклятий в могилах, принял Деметрий Фалерский – абсолютный правитель Афин в 317-307 годах до н.э. Он же ввел новую должность — в городе появился смотритель, надзиравший за соблюдением этого закона.

Вероятно, тогда и родилась новая практика — таблички с проклятиями начали бросать в колодцы. Основной целью было доставить послание в загробный мир.