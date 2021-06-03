«Исключить безобразия»: уволен замглавы «Роскосмоса» Росляк

Замгендиректора «Роскосмоса» по строительству, который, в частности, отвечал за возведение космодрома «Восточный», уволен.

«Насколько знаю, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома «Восточный», освобожден от занимаемой должности. Мы вернемся к этому вопросу. Будет предложена новая кандидатура на этот пост», — приводит слова вице-премьера Юрия Борисова РБК.

Как пишет РИА «Новости», обсуждение новой кандидатуры пройдет 9 июня на наблюдательном совете.

«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — подчеркнул Борисов.

Вице-премьер также сообщил, что у него есть данные о выявленных Следственным комитетом нарушениях на «Байконуре», где проживают россияне. «Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены. Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», — сказал Борисов (цитата по РБК).

Он добавил, что «эти негативные моменты сами по себе неприятны, потому что тратятся и разворовываются бюджетные средства».

В пресс-службе «Роскосмоса» уже сообщили РИА «Новости» и «Интерфаксу», что Юрий Росляк, который с 2019 года занимал должность замгендиректора госкорпорации по капитальному строительству, теперь работает в Центре Хруничева на должности замгендиректора по капитальному строительству.

Ранее «Коммерсант» сообщил о возбуждении двух уголовных дел следователями Амурской области. Следственное управление СК по этому региону считает, что на космодроме «Восточный» происходили махинации. По версии предварительного следствия, в 2020 году один подрядчик получил 600 млн рублей за невыполненные работы, другой подрядчик якобы похитил 60 млн рублей, предоставив фиктивные документы.

По данным газеты, первое дело связано с госконтрактом на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2». Его якобы заключили годом ранее дирекция космодрома и АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).

ЦЭНКИ, как пишет издание, заключило три соглашения с подрядчиком — компанией «Респект-СМ». Общая сумма контрактов составила более 4 млрд рублей. По версии следствия, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить партнеру 10% стоимости контракта. Но топ-менеджеры ЦЭНКИ превысили свои полномочия и перевели за несколько месяцев 700 млн рублей, считают правоохранители. При этом компания выполнила свои обязательства лишь на 100 млн рублей, добавляет «Коммерсант».

В итоге, по данным издания, СК возбудил уголовное дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) против неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ. «Предполагаемый ущерб, впрочем, может быть погашен, так как общество представило банковскую гарантию», — считает газета.

Автор материала отмечает, что второе уголовное дело связано с тем же объектом. Правда, речь идет о другой статье — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Коммерсант» отмечает, что в ходе предварительного расследования стало известно, что к строительству комплекса было привлечено ООО «Баваль», аффилированное с «Респект-СМ». В данном случае у обеих организаций были счета в местном отделении Федерального казначейства. Это дает возможность государству контролировать финансовые операции.

Но следствие якобы полагает, что обе организации предоставляли в казначейство подложные документы о приемке выполненных работ. В частности, речь идет о справках о стоимости работ, затратах и счет-фактуре.

Компании, по данным «Коммерсанта», получили от казначейства 59,8 млн рублей. Следствие, по данным издания, установило, что «Баваль» в реальности не выполняло никаких строительно-монтажных работ, а «Респект-СМ», получается, не мог их принять. «Пока и в этом уголовном деле нет фигурантов», — говорится в материале.