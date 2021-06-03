По щелчку: людей научили слышать подобно летучим мышам

Ученые из Даремского университета проанализировали факторы, влияющие на обучение людей эхолокации, которая, как показали ранние исследования, может улучшить навыки ориентирования у слепых. Они разработали десятинедельную тренировочную программу и наблюдали за тем, как ведут себя зрячие и незрячие ученики, а также как обретение новых навыков повлияло на жизнь последних. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Эхолокация – определение положения объекта по тому, насколько задерживаются отраженные от него звуковые волны – широко используется в животном мире: все мы знаем о летучих мышах, но этот способ применяют и зубатые киты, а также некоторые виды козодоев и стрижей.

Может пользоваться эхолокацией и человек. Однако, в отличие от животных, которые сами являются источниками звуковых волн, мы используем так называемую щелчковую эхолокацию: звук в ней исходит от внешних объектов — щелчка пальцами, стука трости. Эхо от них и позволяет определить расстояние до объекта.

В исследовании британских ученых принимали участие 26 человек – 14 зрячих и 12 незрячих — в возрасте от 21 до 79 лет. Всего за десять недель было проведено 20 обучающих занятий. Ни у одного из участников не было опыта использования эхолокации. В ходе каждого из занятий участники выполняли три типа заданий – на определение размера объекта, на восприятие его положения и на ориентирование в пространстве – в разном порядке.

После обучения исследователи провели тестирование участников. Для составления заданий и их оценки пригласили семь человек, практикующих эхолокацию по меньшей мере десять лет. Испытания включали в себя тесты на определение положения объекта и на передвижение в окружающей среде без использования зрения. Последнее проводили с помощью компьютера: участникам проигрывали записи щелчков и их эха, а те с помощью клавиатуры перемещались в виртуальном лабиринте.

К удивлению исследователей, ни возраст, ни уровень зрения существенно не повлияли ни на то, как быстро человек обучался эхолокации, ни на его способность ею пользоваться.

Некоторые участники проявили себя не хуже «экспертов», а многие зрячие пользовались эхолокацией лучше, чем слепые.

Кроме того, ученые в течение трех месяцев отслеживали, как обучение эхолокации повлияло на жизнь слепых людей. 83% наблюдаемых (10 из 12) сообщили о том, что их самочувствие улучшилось, они стали более независимыми в своих действиях. Обучаемые – как слепые, так и зрячие – довольно охотно использовали приобретенный навык при контакте с другими людьми.

«По словам людей, принявших участие в исследовании, обучение щелчковой эхолокации оказало позитивное воздействие на их мобильность, независимость и самочувствие. Это свидетельствует о том, что прогресс, который мы наблюдали в лабораторных условиях, повлиял и на улучшение жизни вне их, — отметила первый автор исследования Лор Талер. – Мы очень рады этому и считаем, что имеет смысл обучать и рассказывать о щелчковой эхолокации людям, у которых в скором времени начнется ухудшаться состояние зрения».

Исследование проводилось на относительно небольшой выборке, предупреждают ученые, поэтому не стоит воспринимать его как окончательное доказательство пользы эхолокации. В дальнейших планах научной группы Талер — выяснить, как обучение влияет на мозг испытуемых. «Мы предполагаем изучить, как обучение и преподавание этого навыка можно масштабировать от лаборатории к профессиональным инструкциям (т.е. как как люди учатся, когда их тренируют не исследователи, а специалисты по работе с незрячими)», — рассказала Талер.