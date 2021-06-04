Древние акулы пережили массовое вымирание. Ученые не знают, в чем причина

Исследователи из Йельского университета и Атлантического колледжа (США) выявили массовое вымирание акул в миоцене. 19 миллионов лет над исчезло около 70% этого надотряда рыб. О своих находках ученые рассказали в журнале Science.

Большая часть информации, что известна науке о древних экосистемах моря, получена из окаменелостей. Значительная их часть образуется в отложениях мелководий — что весьма ограничивает знание человечества о фауне остальных частей океана.

Исследователи изучали ихтиолиты – крошечные плакоидные чешуйки (костные пластинки) акул и зубы костных рыб, которые естественным образом откалывались и опускались на морское дно.

Добыли их палеонтологи из глубоководных — около 5700 метров — кернов, пробуренных в двух разных полушариях. Ихтиолиты позволяют проследить за различными типами акул и их численностью на протяжении тысяч лет, даже несмотря на то, что установить с их помощью видовую принадлежность бывает сложно.

«Мы случайно натолкнулись на это вымирание, — рассказывает ведущий автор работы, постдок Йельского университета Элизабет Сайберт. — Я изучала микроископаемые – зубы рыб и акул – в глубоководных отложениях. Мы решили составить картину биоразнообразия рыб и акул за 85 миллионов лет, просто для того, чтобы понять, что из себя представляет нормальная изменчивость их популяции в долгосрочном плане. Что мы обнаружили, однако, так это резкое падение численности акул около 19 миллионов лет назад».

В то время уровень накопления акульих чешуек по сравнению с другими микроископаемыми в изучаемых кернах резко сократился. Если до этого на одну окаменелость акулы приходилось пять рыбьих, то после него – 100. Чтобы проверить гипотезу массового вымирания, Сайберт совместно со своей коллегой Лией Рубин решили классифицировать чешуйки. На основе 19 их различных черт — таких, к примеру, как форма или ориентация выступов – они распределили 1263 чешуйки на 88 групп. Эти группы не обязательно соответствовали тому или иному виду, но свидетельствовали о видовом разнообразии, подчеркивают авторы.

Всего за 100 тысяч лет вымерло более 70% акул во всем мире — это в два раза больше, чем во время знаменитого мел-палеогенового вымирания, когда 66 миллионов лет назад с лица Земли пропали динозавры. Из 88 групп чешуек осталось только девять

Исчезновение акул было глобальным – его следы обнаружились в кернах как из Северного, так и Южного полушарий. При этом доля вымерших океанических акул была выше, чем их собратьев, обитавших в прибрежных водах, — их численность сократилась на 90% процентов.

В то же время данных о резких изменениях климата или других экологических катастрофах в это время нет. «Не известно ни об одном значительном изменении в истории Земли в этот период. Тем не менее, именно в этот отрезок времени сама природа хищничества в открытом море преобразилась», — подчеркнула Сайберт.

Не объяснить вымирание и естественным отбором среди морских высших хищников – оно случилось за несколько миллионов лет до того, как на сцене появились те же китовые или тунцы.

Ученые надеются, что их открытие, как и другие обнаружения массовых вымираний, может подстегнуть волну исследований, посвященных его причине, и, возможно, более ранним потрясениям глобальной экосистемы, приведшим к нему. Кроме того, исследователи ожидают, что их находка поможет понять некоторые особенности современных акул – почему, например, их популяция так и не восстановила своей численности с момента вымирания в миоцене.

Возможно, дальнейшее изучение обнаруженного учеными вымирания поможет понять и происходящее сейчас – согласно данным недавнего исследования, за последние 50 лет исчезло 70% океанических акул. «Современное состояние убывающей популяции акул представляет повод для беспокойства. Наша работа позволяет поставить в контекст сокращение их численности за последние 40 миллионов лет. Это первый шаг на пути к пониманию того, какие последствия могут нести подобные сокращения популяции высших хищников», — отметила Лия Рубин.