На бешеной скорости: атмосферу Земли прошил межзвездный метеор

Бразильская система обнаружения метеоров BRAMON зафиксировала так называемый коснувшийся метеор.

Траектория объекта указывает на то, что он является всего лишь третьим по счету, прилетевшим в Солнечную систему из межзвездного пространства,

отмечают в своем заявлении бразильские астрономы.

Две камеры BRAMON – одна в штате Риу-Гранди-ду-Сул и другая в штате Санта-Карина – зафиксировали прохождение метеора на высоте около 150 километров в 23:02 30 мая по местному времени. Он пролетел через атмосферу Земли под очень малым углом — 6.1° — со скоростью 64 километра в секунду (что примерно в восемь раз выше первой космической скорости у Земли).

Подобные метеоры называются коснувшимися – они только по касательной проходят сквозь атмосферу Земли под очень малым углом. По мере этого их масса, скорость и, соответственно, траектория меняются.

Первое научное наблюдение подобного явления состоялось в 1972 году. За 100 секунд так называемый «Великий дневной метеор» преодолел около полутора тысяч километров от американского штата Юта до канадской провинции Альберта, выйдя из атмосферы на высоте 58 километров. Метеор был настолько ярким, что его было видно при дневном свете — что позволило запечатлеть его прохождение на камеру. В 2012 году над Испанией ученые зафиксировали первый коснувшийся метеор, связанный с метеорным потоком (в данном случае Персеид) — и оказавшийся одновременно и самым слабым.

Чрезвычайно высокая скорость бразильского метеора указывает на то, что изначально он был осколком метеороида, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы. Если это подтвердится, то находка станет всего лишь третьим межзвездным объектом — с чрезвычайно высоким эксцентриситетом и прилетевшим в Солнечную систему из межзвездного пространства.

Двумя предыдущими стали Оумуамуа и комета Борисова.

Сигарообразный Оумуамуа был обнаружен 18 октября 2017 года сетью телескопов Pan-STARRS, расположенной в обсерватории Халекала на Гавайских островах. Астрономы до сих пор не могут точно классифицировать продолговатый объект рыжеватого оттенка длиной 400 метров. Первоначально зачисленный в кометы, Оумуамуа (с гавайского «разведчик») переклассифицировали в астероиды – у него не было характерного хвоста даже после того, как он сблизился с Солнцем на рекордные 0,26 астрономической единицы — четверть расстояния от Земли до светила. Однако как перед сближением, так и перед удалением объект ускорился – что характерно скорее для кометы.

Столь странные характеристики объекта привели к появлению множества теорий о его природе – от идеи искусственного происхождения до предположения, что Оумуамуа является «водородным айсбергом». Появившаяся недавно теория предполагает, что межзвездный объект может быть осколком азотного льда, отколовшегося от подобной Плутону экзопланеты вокруг молодой звезды около миллиарда лет назад.

В отличие от Оумуамуа, сомнений в том, что обнаруженный сотрудником Крымской станции Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года объект является кометой, не возникало. «Открытие сделано было в известной мере случайно, поскольку наблюдение велось на угловом расстоянии всего 38 градусов от Солнца, за полчаса до рассвета», — рассказывал «Газете.Ru» Борисов.

Комета диаметром в полтора километра достигла своего перигелия – наименьшего расстояния от Солнца – в две астрономические единицы и затем начала разрушаться. Факт разрушения кометы скорее всего связан с «внесолнечным» происхождением – как и многие долгопериодические кометы, она имела больше шансов на это из-за нагрева при приближении к светилу. Свою роль могло сыграть и то, что комета Борисова являлась «первозданной» — до подлета к Солнцу она не нагревалась ни одной звездой.