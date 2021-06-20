«Были в сознании»: выяснилось, что экипаж «Челленджера» делал после взрыва

Экипаж взорвавшегося 35 лет назад американского космического корабля «Челленджер» некоторое время после взрыва оставался жив и был в сознании. Такие данные приводятся в недавно вышедшей в США книге «Горящая синева: нерасказанная история Кристы Мако́лифф и «Челленджера».

28 января 1986 года состоялся ставший уже к тому времени рутинным запуск американского шаттла «Челленджер» — к концу января 1986 года космические челноки выполнили 24 миссии на орбиту по программе Space Shuttle.

Этот запуск привлекал себе повышенное внимание пожалуй тем, что на борту шаттла впервые был гражданский специалист.

В состав экипажа «Челленджера» для очередной миссии входили семь человек – командир Фрэнсис Скоби, второй пилот Майкл Смит, научные специалисты Эллисон Онидзука, Джудит Резник и Роналд Макнейр, а также специалист по полезной нагрузке Грегори Джарвис и Шэрон Криста Маколифф. Она отправлялась в полет впервые – в качестве первого участника проекта «Учитель в космосе».

На гостевых трибунах в тот день собралось множество почетных гостей, начиная с президента США Рональда Рейгана. Они могли разглядеть стартовую площадку в бинокль. Миллионы американцев следили за происходящим благодаря телетрансляции с мыса Канаверал. Погода была практически идеальной для старта: безоблачное небо, яркое солнце, слабый ветер. Однако в ночь перед запуском над космодромом прошла ледяная буря, в результате чего соединения и уплотнительные кольца на ускорителях переохладились и обледенели. Температура воздуха опускалась до рекордно низких отметок.

В 11 часов 38 минут «Челленджер» оторвался от земли. Сразу же после старта кинокамеры зафиксировали белый дымок, выходивший из стыка нижней и средней секций правого ускорителя. Уже позже, анализируя кадры, эксперты предположили, что это выходил водяной пар.

Скорость ракеты в два раза превысила скорость звука, когда командир Майкл Смит понял, что происходит что-то не так. Сидевший справа в кабине Смит скорее всего мог взглянуть в иллюминатор и увидеть вспышку пламени или пара.

«Ах, ох», — успел произнести он на 73-й секунде полета – это были последние слова, которые приняли по радио в Центре управления. В этот момент на мониторах, установленных в ЦУПе, появились отметки об снижении давления в правом твердотопливном ускорителе.

Позднее комиссия установила, что разрушение было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте: в условиях низких температур образовалась постоянная щель, через которую прорвались продукты сгорания. Язык пламени достиг одной из распорок, фиксирующих ускоритель. Вскоре после того как «Челленджер» прошел точку максимального динамического давления, распорка прогорела, ускоритель повернулся, прорвал днище водородного бака топливного блока и повредил кислородный бак. На 73-й секунде полета на высоте около 14 км произошел взрыв топливного бака. Корабль мгновенно разрушился, его обломки упали в Атлантический океан.

В этот момент на земле какой-то офицер ВВС, чье имя осталось неизвестным, нажал специальную кнопку, подорвав летевшие уже отдельно твердотопливные ускорители, чтобы их обломки упали в море, а не где-то над населенной территорией.

Однако капсула с астронавтами осталась целой – она отделилась от корабля невредимой. Поэтому члены экипажа «были в сознании, по крайней мере поначалу, и полностью понимали, что что-то пошло не так», — говорится в книге Кевина Кука, посвященной биографии погибшей учительницы.

В момент взрыва перегрузки в капсуле достигли 20G, что в три раза превысило перегрузки, которым подвергался экипаж во время тренировок. Позднее комиссия установила, что такие перегрузки были несмертельными и вероятность травмирования была «низкой».

При обследовании обломков выяснилось, что взрыв не привел к мгновенной разгерметизации, которая привела бы к потере сознания людей. Более того, три члена экипажа успели задействовать свои аварийные кислородные маски. Кроме того, командир Смит пытался задействовать двигатель шаттла – об этом говорил включенный тумблер на его панели управления.

«Что они должны были сделать в тот момент? Скоби и Смит попытались бы вернуться на Землю», — рассуждает в книге бывший сотрудник NASA Керри Джоелс.

Капсула с экипажем по инерции продолжала подниматься еще 20 секунд, после чего упала в океан в 20 километрах от старта. Падение заняло более двух минут, скорость при ударе составила свыше 330 км/ч.

Свидетелями катастрофы стали миллионы телезрителей. При этом даже ведущий репортажа поначалу не понял, что же произошло. В течение нескольких секунд после взрыва он продолжал рассказывать о полете: «Контроль полета показывает, что все идет нормально. Очевидно, имеются некоторые неполадки. Мы не имеем связи».

Президент Рейган назначил специальную Комиссию под руководством бывшего госсекретаря США Уильяма Пирса Роджерса для расследования крушения. Она пришла к выводу, что определяющими факторами, приведшими к катастрофе, послужили недостатки корпоративной культуры безопасности и процедуры принятия решений NASA.

Комиссия с пристрастием допрашивала на закрытых заседаниях высших должностных лиц NASA и инженеров компании Morton Thiokol – поставщика ракет-носителей на твердом топливе. Как выяснилось, руководителям NASA с 1977 года было известно о потенциально опасных дефектах твердотопливных ускорителей, поставляемых Morton Thiokol, однако они не обращали на это должного внимания. Они также пренебрегли предупреждениями конструкторов об опасности запуска корабля в условиях низких температур того утра на мысе Канаверал и не доложили вышестоящему начальству о своих опасениях.