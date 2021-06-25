Человек израильский: ученые нашли «предка» неандертальца

Окаменелости исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили в 2010 году неподалеку от города Рамла в центральной части Израиля, вблизи цементного завода «Нешер». На глубине восьми метров археологи наткнулись на каменные орудия труда, останки людей и большого количества животных, включая лошадей, оленей и ныне вымерших туров.

Ученым понадобилось целое десятилетие, чтобы понять, что именно они нашли.

«Люди думают, что окаменелости можно проанализировать быстро, но это занимает много времени, — говорит палеоантрополог Израэль Хершковиц. — Когда мы находим окаменелости, их нужно очистить и реконструировать, а затем сравнить с другими по всему миру».

Возраст человеческих останков — челюсти и фрагменты черепа — со стоянки Нешер-Рамла составил около 120-140 тыс. лет. Местные жители были похожи скорее на неандертальцев, чем на современных людей — у них были крупные зубы, крошечные подбородки и совершенно иное строение черепа.

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Однако неандертальцами они тоже не были. Тогда ученые сравнили находку с другими окаменелостями, найденными на стоянках в Израиле, которые также долгое время ставили их в тупик — останки возрастом 160 тыс. лет из пещеры Табун, возрастом 250 тыс. лет — со стоянки Мугарет эль-Зуттие и возрастом 400 тыс. лет — из пещеры Кесем.

Оказалось, все эти окаменелости принадлежали людям одной группы, которых нельзя с уверенностью отнести ни к одному из известных видов человека.

Ученые назвали новый вид Homo Nesher Ramla. Об открытии они рассказали в статье в журнале Science.

Найденные на стоянке каменные орудия, например, заостренные камни, которые потом можно было насадить на древко и использовать как копья, были изготовлены по той же технологии, что и у современных людей и неандертальцев. Homo Nesher Ramla жили в этом регионе уже около 400 тыс. лет назад, современные люди пришли 200 тыс. лет назад. Очевидно представители видов обменивались знаниями и технологиями, а также скрещивались — на это указывает ряд ранее обнаруженных останков людей возрастом 80-120 тыс. лет. Вероятно, эти останки принадлежат группам, образовавшимся в результате смешения современного человека и Homo Nesher Ramla.

Интересно, что наибольшее сходство у Homo Nesher Ramla наблюдается с останками из «Ямы костей», подземной пещеры в Испании. Принадлежность обнаруженных там окаменелостей вызывает жаркие споры в научной среде — жившие там люди имели сходство с современными людьми, неандертальцами и денисовцами.

Хершковиц сожалеет, что не удалось получить образцов ДНК Homo Nesher Ramla.

«Проблема в том, что мы живем в Израиле, в жаркой стране, — говорит он. — ДНК может разрушаться под воздействием тепла, поэтому нам никогда не удавалось извлечь ДНК из костей старше 15 тыс. лет. Мы попробовали, но с самого начала знали, что наши шансы равны нулю».

Но даже без генетического анализа находка может дать ответ на важный вопрос — как ДНК современного человека попала в генофонд неандертальцев задолго до того, как эти группы встретились? Предыдущие исследования показали, что современные люди и европейские неандертальцы скрещивались более 200 тыс. лет назад, но современные люди впервые появились в Европе лишь около 45 тыс. лет назад. Хершковиц и коллеги считают, что привнести ДНК Homo Sapiens в геном европейских неандертальцев могли гибриды современных людей и Homo Nesher Ramla.

Исследователи даже допускают, что Homo Nesher Ramla могли быть предками неандертальцев.

«Большинство ученых считают, что неандертальцы появились, развивались и в конце концов закончили свое существование в Европе, — говорит Хершковиц. — Мы же предполагаем, что, возможно, неандертальцы не были европейцами — возможно, в составе неандертальской популяции Европы есть сильный компонент с Ближнего Востока. Возможно, Homo Nesher Ramla были основной популяцией, за счет которой неандертальцы расселились по Европе между ледниковыми периодами».

Находясь на пересечении Африки, Европы и Азии, Homo Nesher Ramla могли также мигрировать на восток.

«Это, возможно, позволит объяснить обнаруженные в Азии архаичные окаменелости с чертами, напоминающими черепа неандертальцев», — считает Хершковиц.

Он признает, что эти идеи весьма провокационны, и пока что речь идет лишь о домыслах, а не о фактах.

«Я уже слышу, как палеоантропологи точат ножи», — шутит он.

Остается загадкой, как и почему Homo Nesher Ramla вымерли. Возможно, их вытеснили современные люди.

Сейчас ученые анализируют новые окаменелости, которые они недавно обнаружили в другой пещере. Они надеются, что это позволит узнать больше о том, как люди и их предки расселялись на этих территориях.