Психопаты и нарциссы: кто троллит в соцсетях

Троллинг в соцсетях давно стал распространенным явлением. Интернет-площадки не испытывают недостатка в пользователях, сознательно провоцирующих долгие и бессмысленные дискуссии, нередко сводящиеся к взаимным оскорблениям. Причины такого поведения и характерные для троллей черты личности все еще изучаются.

Профессор Памела Бербейкер и ее коллеги из Университета Бригама Янга исследовали психологические факторы, влияющие на поведение троллей, а также восприятие троллинга среди 438 пользователей Reddit. Участники исследования должны были выразить степень согласия с различными утверждениями, посвященными общению в интернете, например, «я смеюсь, когда кого-то ставят на место другие комментаторы», «я люблю контролировать дискуссию, даже если это значит, что мои комментарии могут кого-то ранить», «мне нравится высмеивать одних пользователей перед другими» или «меня захватывает наблюдать, как кто-то ссорится онлайн».

Оказалось, люди, получающие удовольствие от чужих неудач, считают троллинг вполне приемлемым поведением.

Женщины чаще считали троллинг неуместным и некорректным, чем мужчины. Подробности ученые изложили в статье в журнале Social Media and Society.

«Люди, проявляющие черты темной триады, с большей вероятностью будут заниматься троллингом, если они получают удовольствие, наблюдая за чужими страданиями», — отмечает Брубейкер.

«Онлайн-троллей описывают как самодовольных, не раскаивающихся в своем поведении», — пишут ученые.

«Исследования показывают, что тролли имеют темные черты личности — психопатию, нарциссизм, садизм и макиавеллизм», — подчеркивают исследователи.

Макиавеллизм — это черта личности, подразумевающая хитрость, способность к манипуляциям и стремление использовать любые средства для достижения власти. Признаки психопатии включают социально безответственное поведение и нарушение прав других людей.

Команда также отмечает, что те, кому свойственно злорадство, не заботятся о том, как их слова влияют на других членов онлайн-сообщества, и рассматривают троллинг не как деструктивное поведение, а как способ общения.

«Они больше озабочены тем, чтобы самим получить удовольствие от общения в сети, чем тем, чтобы сделать этот опыт приятным для собеседников, которые не получают такого же удовольствия от подобных провокационных дискуссий», — говорит Брубейкер.

«Люди могут себя так вести, потому что в этой среде подобное поведение считается уместным, — полагает доктор Скотт Черч, соавтор исследования. — Так, активные пользователи платформы могут считать, что любой троллинг нормален, просто потому, что это то, чем люди занимаются, заходя на Reddit».

Исследование, однако, не выявило связи между свободой слова в интернете и троллингом.

«Помните о том, кто вы есть, когда выходите в сеть, — говорит Черч. — Это помогает, когда мы думаем о собеседниках в сети как в первую очередь о людях — людях с семьями и друзьями, такими, как вы и я, людях, которые глубоко переживают и иногда страдают. Когда мы забываем о том, что они реальные люди, видя в них лишь имена пользователей или аватары, нам становится легче заниматься троллингом».

Брубейкер советует подходить к онлайн-обсуждениям непредвзято, чтобы понять различные точки зрения.

«Онлайн-сервисы дают нам возможность общаться с людьми, у которых есть идеи, интересы и опыт, схожие с нашими собственными, или, наоборот, отличающиеся, — добавляет она.

«Взаимодействуя с людьми в интернете, мы должны стремиться быть более уважительными к собеседникам и другим точкам зрения, даже если точка зрения другого человека может не совпадать с нашей собственной», — подчеркивает Брубейкер.

Ранее черты темной триады психологи обнаружили и у хейтеров. Исследователи сосредоточились на комментариях пользователей Facebook, посвященных Олимпийским играм 2018 года. Ненавистническим комментарий признавался, если выражал негативное и оскорбительное отношение к спортсменам, имел оценочный характер и не включал конструктивную критику — например: «Нужно запретить представлять нашу страну таким уродливым».

Исследователи связались как с пользователями, оставившими хейтерские комментарии, так и с теми, кто отзывался о спортсменах нейтрально, и попросили их заполнить опросник, выявляющий определенные черты характера. Анкеты позволили оценить удовлетворенность пользователей жизнью, склонность испытывать разочарование, когда их цели не достигаются, а желания не сбываются, склонность чувствовать зависть к другим, а также наличие черт «темной триады».

Наиболее характерной чертой хейтеров оказалась психопатия.

Также хейтерству способствовала зависть, хотя ее влияние было менее выраженным. Возраст и пол оказались несущественными факторами. Интересно, что на тягу оставлять грубые комментарии не влияли разочарование и неудовлетворенность жизнью — ранее эти характеристики связывались с агрессивным поведением.

В целом, результаты исследования показывают, что поведение хейтеров отличается от троллинга и кибербуллинга, и хейтеры имеют собственный психологический профиль.