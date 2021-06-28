Солнечные гигаватты: Китай планирует запустить на орбиту электростанцию

Китай намерен стать первой страной, построившей на околоземной орбите солнечную электростанцию, которая будет передавать собранную энергию на Землю. Для строительства гигантской конструкции будет задействована проектируемая в настоящее время сверхтяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-9».

Станцию решено строить на геостационарной орбите, на высоте 35 786 километров, где она сможет постоянно находиться неподвижно над выбранной точкой Земли, рассказал Лун Лэхао, главный конструктор китайских ракет серии «Чанчжэн-9» на презентации, прошедшей в Гонконге, передает SpaceNews.

Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей, преимуществом такой электростанции станет возможность почти постоянного получения солнечной энергии, независимо от погодных условий.

Энергия солнечных лучей будет преобразовываться в электрический ток, а затем при помощи микроволн или лазерного излучения передаваться на Землю.

По словам Луна, проект должен начаться с небольшого эксперимента по передаче энергии в 2022 году, а к 2030 году на орбиту планируется вывести полноценную электростанцию мегаваттного класса. Коммерческую станцию гигаваттного класса китайские ученые хотят построить на орбите к 2050 году. По их расчетам для этого потребуется более ста запусков сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», в ходе которых на орбиту будет доставлено около 10 тыс. тонн конструкций для сборки сооружения.

Ожидается, что суммарная площадь солнечной электростанции составит один квадратный километр.

Лун и Ци Фажэнь, еще один высокопоставленный конструктор китайской космической техники, отметили, что постройка станции будет сопряжена с рядом сложностей. Перед учеными будут стоять задачи сделать станцию экономически оправданной, снизить цену постройки, решить вопросы эффективности и безопасности передачи энергии на Землю.

Подобные идеи ранее не раз предлагались разными странами, в том числе Японией и США, однако до практической реализации их пока не доходило. Проект орбитальной электростанции упоминался в числе китайских космических планов, в 2019 году в городе Чунцин было начато строительство экспериментальной базы для испытания способов беспроводной передачи энергии на расстояние.

Сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9», на которой планируется выводить элементы станции в космос, минувшей весной получила одобрение правительства Китая после нескольких лет разработки.

Планируется, что усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн, на отлетную к Луне траекторию от 50 до 53 тонн.

Этим летом внимание мира к китайской космонавтике приковано по причине строительства долговременной орбитальной станции. Десять дней назад с космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия был осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход — 2F») с кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились китайские тайконавты.

Трое членов экипажа, 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо станут первыми тайконавтами, которым предстоит осваивать создаваемую на орбите Земли китайскую космическую станцию.

Известно, что срок службы модуля модуля «Тяньхэ» составляет минимум десять лет. Запуск первого экипажа национальной космической станции очень важен для Китая, где 1 июля будет отмечаться 100-летний юбилей коммунистической партии.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них («Шэньчжоу-1») в тестовом режиме (без людей на борту) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний пилотируемый запуск «Шэньчжоу-12» — первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.