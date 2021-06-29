«Совершенно новый тип организмов»: возможна ли жизнь на Венере

Осенью 2020 года британские ученые наделали много шума, сообщив об открытии в атмосфере Венеры фосфина – вещества, которое стали называть вероятным признаком микроорганизмов. Несмотря на то что суровые условия на поверхности планеты исключают существование там самых неприхотливых форм жизни, ученые до сих пор надеются, что где-то в атмосфере планеты температура и химические условия могут поддерживать простейшие формы жизни.

Позднее другими учеными были опубликованы статьи, подвергающие сомнению это открытие, было показано, что за фосфин британцы приняли совершенно другое вещество —

диоксид серы. Впрочем, вопрос о возможности существования жизни на этой планете остался открыт.

Однако теперь уже другие ученые заявили, что, несмотря на умеренную температуру в средних слоях атмосферы Венеры, там отсутствует другое необходимое условие для жизни – достаточное количество воды, большая часть которой содержится в каплях серной кислоты.

На пресс-конференции, анонсировавшей результаты, автор исследования Джон Холлсворт из Университета Квинса в Белфасте заявил, что на новое исследование его вдохновило прошлогоднее «открытие» фосфина на Венере.

Чтобы понять, возможна ли жизнь в атмосфере планеты, ученые оценили активность воды — параметр, связанный с относительной влажностью. «Активность воды определяет работоспособность клеток микробов, поэтому она определяет обитаемость»,

— пишут авторы работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Этот параметр лежит в пределах от 0 до1, причем единица соответствует 100-процентной влажности. Пример земных организмов показывает, что жизнь не может существовать при активности воды ниже определенного уровня.

Так, при уровне 0,585 может существовать гриб-экстремофил Aspergillus penicillioides.

Однако в атмосфере Венеры даже таким жизнестойким организмам будет невыносимо – ученые рассчитали, что активность воды там не больше 0,004. Иначе говоря, атмосфера на планете оказалась в сто раз суше, предел существования самых выносливых организмов на Земле.

Этот же параметр ученые измерили для атмосферы Марса – он оказался лишь немного ниже земного минимума — 0,537. Конечно, крайне низкая активность воды на Венере и Марсе полностью не исключает возможности существования жизни на этих планетах. Это говорит лишь о том, что там вряд ли существуют организмы, похожие на земные.

«На основе нынешнего исследования мы должны представить себе совершенно новый тип организмов, чтобы правдоподобно объяснить жизнь в атмосфере Венеры, по крайней мере такую, какой мы ее знаем», — считают ученые.

Приятно удивил ученых результат для Юпитера – активность воды в его атмосферы оказалась выше земного минимума, правда, при температурах от –10°C до 40°C.

Не все хорошо с точки зрения этого параметра и на самой Земле – подходящая величина активности воды наблюдается лишь в нижней тропосфере, верхняя стратосфера и мезосфера оказались слишком сухи для жизни. Для других планет Солнечной системы, в том числе Сатурна, Урана и Нептуна – у ученых оказалось слишком мало экспериментальных данных для проведения оценки. Ученые надеются, что будущие космические миссии, в том числе орбитальный телескоп Джеймса Вебба, могут добавить экспериментальных сведений.

«Наше исследование показывает, что облака серной кислоты на Венере содержат слишком мало воды для существования активной жизни, учитывая то, что мы знаем о ней на Земле. Кроме того, мы нашли, что водные и температурные условия на облаках Юпитера допускают существование микробной жизни, если допустить, что там есть другие условия, такие, как питательные вещества», — считает Холлсворт.

По словам ученых, это важное открытие в свете того, что NASA и Европейское космическое агентство объявили о подготовке трех новых миссий к Венере.

Недавно комитет по научной программе Европейского космического агентства принял решение о запуске к Венере аппарата EnVision.

«Грядет новая эра в изучении нашего ближайшего и в то же время чрезвычайно отличного от нас соседа по Солнечной системе. Учитывая недавнее анонсирование NASA миссий к Венере, в следующем десятилетии нас ожидает чрезвычайно насыщенная научная программа», — подчеркнул научный директор ESA Гюнтер Хасингер.

Главными задачами аппарата станет изучение тессер Венеры – возвышенных участков поверхности планеты – и изучение вопроса геологической активности. EnVision будет оборудован прибором для изучения подповерхностных и несколькими спектрометрами, целью которых станет обнаружение в атмосфере Венеры следовых газов и анализ состава поверхности планеты. Радар NASA поможет аппарату в задачах картирования.