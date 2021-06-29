«Будет протекать тяжело»: как сочетаются прививки от энцефалита и коронавируса

Гражданам, желающим сделать прививки от коронавируса и клещевого энцефалита, стоит разнести их во времени. Об этом заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, сейчас в России есть ряд хороших вакцин против клещевого энцефалита, ими прививаться стоит тем, кто планирует выезд в опасные по энцефалиту районы. «Если вы собираетесь ехать в Краснодарский край и планируете заходить в лесные районы, то конечно рекомендуется сделать прививку. Конечно, пока мы не знаем, как действуют друг на друга разные вакцины, хотя довольно часто одновременно делают прививки от разных возбудителей.

Бывают вакцины, которые действуют одновременно против четырех-пяти возбудителей, — отметил Покровский. – Однако, конечно, желательно разнести эти прививки недели на две».

Такого же мнения придерживаются в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАН. «Пока мы не можем сказать, как сочетаются разные вакцины. Лично я считаю, что сочетать прививки не надо – лучше разнести их немного по времени, потому что любая вакцинация подавляет иммунитет, поэтому я абсолютно согласна с Вадимом Покровским, --считает Галина Карганова, заведующая лабораторией биологии арбовирусов Института полиомиелита. – Никто сейчас не знает, как поступать лучше, все вакцины разные, мы не знаем, что происходит с иммунитетом, как они накладываются на возможные заболевания. Поэтому мои внутренние предположения и опыт применения вакцин говорят, что прививки нужно разнести хотя бы на две недели».

По словам специалиста, пока в научной литературе не описано то, как люди, зараженные клещевым энцефалитом, переносят коронавирус. Однако она выразила уверенность, что коронавирус может сделать протекание энцефалита тяжелее.

«Я абсолютно уверена – протекает тяжелее, чем мы могли бы предполагать. На это указывает патогенез, протекание энцефалита, — добавила Карганова. – Раньше причиной смерти при клещевом энцефалите была пневмония, сама по себе. Мы научились лечить пневмонию, следить за тем, чтобы она не развивалась у больных клещевым энцефалитом. И летальность снизилась значительно.

А здесь два действия будут накладываться, и при обоих заболеваниях страдают сосуды. Поэтому заболевание будет протекать тяжело».

По словам Каргановой, сейчас первый пик энцефалита уже прошел. Поэтому подготовиться еще можно к следующему пику, который в европейской части России ожидается в августе-сентябре. «Пик связан с активностью клещей, сейчас их конечно меньше, обычно в июле наблюдается провал. Но один, два, пять клещей вас найдут. И особенно это важно в европейских районах, нимфы клещей могут принести человеку энцефалит, они маленькие, их практически не видно, и они активны круглый год», — отметила профессор.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания штаммом коронавирусной инфекции «дельта-плюс» был зафиксирован в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По данным главы ведомства, зараженная перенесла вирус в легкой форме. Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, пациентка, заразившаяся новым штаммом, вылечилась.

Также сообщалось, что индийский штамм коронавируса быстрее других поражает легкие, за три дня пациент может оказаться в реанимации. По мнению врачей, штамм «дельта» из Индии обладает наиболее опасным набором признаков. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что летальность от COVID-19 имеет шансы сильно вырасти, и призвал граждан страны прививаться. Также он порекомендовал проходить повторную вакцинацию раз в полгода. Между тем в Кремле признали, что привить 60% россиян к концу лета не получится.