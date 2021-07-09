Спутники идут на таран: как Землю предлагают спасать от астероидов

В Международный день астероидов, который ежегодно отмечается 30 июня, ООН привлекает внимание к необходимости защиты планеты от опасных небесных тел. Для обмена идеями в плане защиты Земли организация создала Консультативную группу по планированию космических миссий – форум, объединяющий космические агентства разных стран, в который на 2020 год входило 19 участников.

Несмотря на множество различных предложений по перехвату опасных для Земли астероидов, большинство идей по-прежнему связано с динамическим воздействием на тела при помощи космических аппаратов, или взрывами.

Поскольку за всю историю не было создано и запущено ни одного аппарата, специально предназначенного для удара по опасному астероиду, специалисты стали думать, как сбивать их при помощи имеющихся средств.

Одну из оригинальных идей предложила европейская авиастроительная компания Airbus, которая помимо прочего занимается разработкой и созданием спутников. Ее инженеры считают, что крупные телекоммуникационные спутники, транслирующие телевизионные сигналы на Землю, можно использовать, чтобы сбивать опасные астероиды с их орбиты.

В рамках концепции Fast Kinetic impactor Deflection, разрабатываемой в оборонном подразделении компании, предполагается отразить угрозу столкновения с астероидом, перенаправив на него космический аппарат. И новый аппарат для этого изобретать не надо.

Большая часть спутников связи находится на так называемой геостационарной орбите, они висят над одной дочкой Земли на высоте 36 тыс. километров, совершая по орбите, как и планета, один оборот за сутки.

Обычно эти спутники весьма тяжелые, имеют размер с небольшой автобус, а их масса составляет четыре-шесть тонн. Это обстоятельство и натолкнуло инженеров на мысль использовать подобные аппараты для сталкивания с орбиты астероидов.

По словам Альберта Фальке, разработчика концепции FastKD в Airbus, чтобы столкнуть с орбиты угрожающий Земле астероид, в течение короткого времени потребуется порядка десяти таких аппаратов.

«Такие коммуникационные платформы, помимо их большого размера и массы, довольно часто строятся, — пояснил Фальке изданию Space.com. – Это означает, что мы можем ожидать их довольно быстрой сборки на предприятиях».

По сценарию, предложенному Airbus, в случае обнаружения приближающегося к Земле опасного астероида все производители спутников в мире должны срочно переделать готовящиеся спутники связи в антиастероидное оружие.

Все такие снаряды должны быть запущены в течение одного месяца, чтобы достичь опасного тела примерно одновременно. Общий импульс ударивших в астероид спутников может сдвинуть его траекторию всего на пару сантиметров, однако этого может оказаться достаточно, чтобы сбить его с курса, пересекающего орбиту Земли.

«Узким горлышком для успеха миссии тут являются ракеты, — пояснил Фальке. – Мы считаем, что можем рассчитывать на 10-15 пусков во всем мире в течение одного месяца». В Airbus решили для подобных запусков не разрабатывать новые спутники-снаряды с чистого листа, а использовать существующие спутниковые платформы. Делается это по одной причине – астрономы могут обнаружить угрожающие астероиды только незадолго до их прилета.

А поскольку полет спутника-снаряда к цели может продлиться от 6 до 18 месяцев, на его подготовку на Земле остается от силы полгода.

«Обнаружение астероидов сильно улучшилось за последние десятилетия, — говорит Фальке. – Существует множество наблюдательных программ, большей частью продвигаемых NASA. Так что все крупные астероиды километром в поперечнике и больше должны быть известны. Но конечно, есть и такие, что не были обнаружены в прошлом, поскольку их орбиты составляют 6-8 лет, и их последнее сближение с Землей произошло раньше, чем эти телескопы вошли в строй».

По словам ученых, чтобы выполнить удар по астероиду, спутник-снаряд необходимо снабдить специальным модулем для связи в межпланетном пространстве с Землей, а также для навигации и точного сближения с телом.

Китайское упреждение

На днях с другой инициативой по защите Земли от потенциальной угрозы из космоса выступили китайские ученые. Они предложили использовать сразу 23 тяжелые ракеты «Чанчжэн-5» (самая тяжелая на сегодняшний день ракета в Китае) для отклонения с орбиты 492-метрового астероида Бенну, который пролетит на довольно близком (7,5 млн километров) от Земли расстоянии между 2175 и 2199 годами. В настоящее время вероятность падения его на Земли в этот период времени оценивается как 1/2700.

По расчетам китайцев, одновременный запуск и удар снарядов массой 24 тонны, которые могут запустить такие ракеты, заставит астероид сдвинуть свою траекторию на 9 тыс. километров — расстояние, в 1,5 раза превышающее диаметр Земли.

Ранее Роскосмос сообщал, что в России также ведутся исследования по активной защите от астероидов. Как рассказывал ТАСС исполнительный директор госкомпании по перспективным программам и науке Александр Блошенко, Роскосмос планирует создать в рамках системы мониторинга околоземного пространства «Млечный путь» группировку спутников предупреждения об астероидно-кометной опасности.

«В рамках системы предусматривается создание отдельного специализированного сегмента мониторинга астероидно-кометной опасности», — отмечал Блошенко.

Блошенко уточнял, что наиболее опасным считается астероид 1950DA, диаметр которого составляет около 1,3 км. Расчетная дата наибольшего приближения 1950DA к Земле — 16 марта 2880 года, вероятность столкновения 1950DA с Землей оценивается как 1 к 4000.