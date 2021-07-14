Алкоголь может вызвать рак. Больше других страдает Монголия

Алкоголь может быть причиной 4% случаев рака во всем мире, выяснила международная группа ученых. Речь идет о сотнях тысяч случаев, которые можно было бы предотвратить, снизив потребление спиртного. Больше всего, по расчетам исследователей, пострадала Монголия — там алкоголем обусловлено около 10% онкозаболеваний. В России таковых оказалось 6%.

Пристрастие к алкоголю, даже в умеренных количествах, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупреждают ученые во главе со специалистами Международного агентства по изучению рака.

По их подсчетам, спиртное стало причиной более чем 740 тыс. случаев рака в 2020 году — 4% от общего их числа в мире.

Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале The Lancet Oncology.

Употребление алкоголя может приводить к повреждению ДНК и влиять на выработку гормонов, что повышает риск развития рака, поясняют исследователи. Также он способен усугублять действие других канцерогенных веществ, например, табака.

Чтобы оценить количество вызванных алкоголем случаев рака, авторы работы определили уровни потребления спиртного на человека в каждой стране за 2010 год — это позволило учесть время, необходимое для развития заболевания. Затем они объединили эти данные с оценками новых случаев рака в 2020 году.

Умеренным потреблением алкоголя считалось от 0-1 до 20 г этилового спирта в день, или до двух порций напитков. Избыточным — 20-60 г, 2-6 порций напитков. К выраженному злоупотреблению алкоголем авторы отнесли потребление более 60 г этилового спирта (свыше шести порций напитков) в день. Вклад алкоголя в риски развития тех или иных видов рака рассчитывался на основе более ранних исследований.

Чаще всего спиртное приводило к раку пищевода (190 тыс. случаев), печени (155 тыс. случаев), молочной железы (98 тыс. случаев). За ними следовали рак кишечника, полости рта и горла.

На долю мужчин пришлось 77% случаев онкозаболеваний, вызванных пьянством — почти 569 тыс. случаев.

Обычно развитие рака было связано с высокими уровнями потребления алкоголя: 47% — с выраженным злоупотреблением, 39% — с избыточным пристрастием. Однако остальные 14%, более 103 тыс. случаев, приходились на умеренное потребление.

В регионах Восточной Азии и Центральной и Восточной Европы наблюдалась самая высокая доля случаев рака, связанных с алкоголем, - 6%, а самая низкая — в Северной Африке и Западной Азии, где этот показатель не превышал 1%.

Больше всего от алкоголя пострадала Монголия — там он стал причиной 10% онкозаболеваний. За ней следовали Китай, Молдавия и Румыния. 0%, меньше пяти случаев, ученые насчитали в Кувейте.

В России алкоголь вызвал 6% случаев рака, на Украине — 5,8%, в США — 3%.

«Тенденции показывают, что, хотя во многих европейских странах потребление алкоголя на человека снижается, в странах Азии, таких как Китай и Индия, а также в странах Африки к югу от Сахары оно растет, — говорит Харриет Румгай, ведущий автор исследования. — Кроме того, пандемия COVID-19 увеличила уровень потребления алкоголя в некоторых странах. Наше исследование подчеркивает вклад даже относительно низкого уровня потребления алкоголя в уровень заболеваемости раком, что вызывает обеспокоенность, но также позволяет предположить, что небольшие изменения в поведении населения в отношении потребления алкоголя могут снизить уровень заболеваемости раком в будущем».

Среди женщин наибольшая доля случаев рака, вызванных алкоголем, пришлась на регионы Центральной и Восточной Европы, Австралию и Новую Зеландию — 3%. Среди мужчин — на страны Восточной Азии — 9%, Центральной и Восточной Европы — 8%.

«Нам срочно необходимо повысить осведомленность политиков и широкой общественности о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака, — отмечает Румгай — Стратегии общественного здравоохранения, такие как снижение доступности алкоголя, маркировка алкогольной продукции с предупреждением о вреде для здоровья и запрет на рекламу, могут снизить уровень заболеваемости раком, спровоцированным алкоголем. Налоговая и ценовая политика, которая привела к снижению потребления алкоголя в Европе, включая повышение акцизов и минимальной стоимости за единицу продукции, может быть реализована и в других регионах мира».

Авторы работы обращают внимание, что данные могут быть не до конца точны — иногда на повышенном риске развития рака сказываются сразу несколько факторов, и сложно отделить влияние алкоголя от ожирения, курения, вирусных заболеваний. Кроме того, в странах со средним и низким уровнем дохода сами записи о пациентах могут быть менее качественными, чем в более развитых государствах. Также до четверти покупок алкоголя не отражено в государственных данных, что затрудняет оценку. Тем не менее, заключают авторы, риск развития рака из-за употребления алкоголя существует, и не стоит его недооценивать. div data-widget="Player" data-player-template-id="11408" data-ad-template-id="10037" data-ssp-jparams='{"puid6":"GAZETA_SCIENCE","puid10":"NO","puid15":"article","puid18":"GAZETA_SCIENCE_MEDICINE","puid59":"bc:covid"}' data-id="1768898">