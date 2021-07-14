Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
УЕФА опубликовал видео с лучшими голами Евро-2020 19:26
Шойгу отчитал ростовского губернатора из-за баранок и сала в гарнизоне... 19:19
Адвокат Эдварда Била рассказал о его искреннем раскаянии 19:13
Ассоциация туроператоров отреагировала на возобновление полетов во... 19:12
ЦБ выявил недобросовестные практики при выплатах за страховку по... 19:09
Конституционный суд Украины одобрил закон о государственном языке 19:02
Арбитражный суд отказался передавать в Мосгорсуд дело экс-гендиректора... 19:01
Захарова раскритиковала попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по... 18:59
Прокуратура просит признать виновным Калви по делу о растрате 2,5 млрд... 18:59
Путин и Байден примут участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 18:54
Наука

Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи

Жителей Пасхи погубила не вырубка лесов

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Гипотеза о том, что жители острова Пасхи вымерли из-за вырубки лесов, ошибочна, считают американские ученые. Согласно новому анализу, численность населения острова либо постепенно росла, либо пошла на спад после приезда европейцев. Вырубка лесов же не сказалась на демографии — их сменили сады и сельское хозяйство.

Остров Пасхи, Рапа-Нуи, в 1722 году открыл голландский путешественник Якоб Роггвен. К этому времени остров был безлесной территорией, на которой обитало около 2-3 тыс. местных жителей. Впоследствии ученые подсчитали, что в лучшие времена на острове проживало до 15 тыс. человек. Об истории освоения острова и причинах резкого сокращения численности населения до сих пор известно довольно мало.

Основой для теории о крахе цивилизации Рапа-Нуи в 1600-х годах стали записи британского исследователя Джеймса Кука — он писал, что местное общество переживает социальный кризис, а многие памятники опрокинуты.

Согласно наиболее распространенной версии, жители Рапа-Нуи к 1600-м годам вырубили для постройки домов, перемещения статуй и прочих нужд почти все деревья, что привело к эрозии почвы и нехватке продовольствия. Кроме того, на острове расплодились когда-то завезенные жителями крысы, которые подъедали зерна местных растений. Кроме того, примерно в 1500 году произошел климатический сдвиг, который привел к более засушливому климату. На острове начался демографический спад, островитяне боролись друг с другом за скудные ресурсы, процветал каннибализм.

Однако специалисты Бингемтонского университета уверены: вырубка лесов не приводила к демографической катастрофе. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

«Один из аргументов состоит в том, что изменения в окружающей среде оказали негативное влияние, — поясняет профессор Карл Липо. — Люди видят, что была засуха, и говорят — ну, засуха вызвала изменения. Изменения есть. Меняется население, меняется окружающая среда; со временем пальмы исчезли, и в конце концов климат стал суше. Но действительно ли эти изменения объясняют то, что мы видим в данных о населении, полученных с помощью радиоуглеродного датирования?»

Исследователи получили данные об изменении численности населения с помощью радиоуглеродного датирования и статистического анализа. Оказалось, до момента появления европейцев на острове наблюдался устойчивый рост населения. Затем две статистические модели показали выход на демографическое плато, а две — возможный спад численности.

Кроме того, современные исследования показывают, что вырубка лесов была продолжительной, и постепенно они замещались садами и сельскохозяйственными угодьями, подчеркивают исследователи.

Они заключают, что нет никаких доказательств, что уничтожение леса сказалось на демографической ситуации. До появления европейцев на острове проживало не более нескольких тысяч человек, и их численность скорее росла, чем уменьшалась, считают авторы работы.

«Их стратегии развития были очень успешными, несмотря на то, что климат становился все суше», — говорит Липо.

Он подчеркивает, что на изолированном острове устойчивое развитие — это вопрос выживания общины, и ресурсы, как правило, используются консервативно. Ошибка в управлении ресурсами может привести к катастрофическим последствиям, и вряд ли на Рапа-Нуи этого не понимали.

«Для современных людей естественно думать, что люди прошлого не такие умные, как мы, и что они каким-то образом совершили множество ошибок, но на самом деле все наоборот, — рассуждает Липо. — У них появлялось потомство, их успехи позволили создать настоящее.

Даже если их технологии были более простыми, чем наши, нам есть чему у них поучиться в плане выживания».

Ранее эта же команда исследователей в сотрудничестве с коллегами из других университетов выяснила, что культура Рапа-Нуи просуществовала гораздо дольше, чем считалось. Островитяне возводили статуи моаи в течение нескольких десятилетий после появления европейцев, хотя по более ранним данным они перестали это делать еще около 1600 года.

Несмотря на конфликты, болезни и другие трудности, сопряженные с приходом чужаков, жители Рапа-Нуи продолжали создавать знаменитые каменные фигуры.

А еще один анализ этих же ученых показал, что островитяне отнюдь не голодали после вырубки деревьев. Считалось, что из-за нехватки древесины они не могли делать лодки и рыбачить, из-за чего перешли на не слишком сытную растительную пищу. Но исследование останков островитян показало, что почти половина их рациона состояла из морепродуктов, а растительная пища была выращена на хорошо удобренной почве.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля
Россия на взаимной основе возобновляет полеты во Францию и Чехию
«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду
На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий
«Игла для Кощея». ЦИК пообещал «сюрпризы» провокаторам на выборах
Памфилова пригрозила доской позора тем, кто попытается проголосовать дважды
Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений
Подача заявлений на «школьные» выплаты через «Госуслуги» открыта по всей стране
Шойгу объяснил, почему армия России — самая современная в мире
Прибыль российских гостиниц и индустрии досуга снизилась почти вдвое

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+