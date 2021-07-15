На космос и фонд имени себя: Безос начал раздавать деньги

Перед полетом в космос Джефф Безос занялся благотворительностью. $200 млн он решил перевести музею с самой большой в мире коллекцией самолетов и космических аппаратов, кроме того, по миллиону получат несколько космических организаций.

Как сообщило руководство Смитсоновского института, основатель Amazon и глава Blue Origin Джефф Безос пожертвовал $200 млн Национальному музею воздухоплавания и астронавтики, принадлежащему этому институту.

Эксперты отмечают, что эта сумма стала крупнейшим пожертвованием Смитсоновскому институту с 1846 года, когда ученый Джеймс Смитсон передал свое состояние на «основание учреждения в США, которое будет служить развитию и распространению знаний».

Из всей пожертвованной суммы $70 млн пойдет на продолжающуюся в музее реновацию, а $130 млн – на создание нового образовательного центра – «Учебного центра имени Безоса».

Целью этого центра станут образовательные программы для студентов в области науки, инженерии, технологии, искусств и математики.

Безос в начале месяца ушел с поста главы Amazon, по данным Forbes, состояние в $210,5 млрд делает его богатейшим человеком на планете. Объявление о пожертвовании прозвучало менее чем за неделю до запланированного на 20 июля старта Безоса на границу космоса на корабле New Shepard.

Прошлый крупнейший перевод в истории Смитсоновского института был сделан в 1999 году от Стивена Удвара-Хейзи.

«Почти 175 лет назад первоначальное вложение мистера Смитсона положило основу для нашей инновационной работы, совмещающей частную филантропию и публичное финансирование, — заявила секретарь Смитсоновского института Лонн Банч. – Сегодня пожертвование Джеффа продолжает эту исходную традицию и поможет нам переосмыслить и преобразовать музей. Этот исторический подарок поможет Смитсоновскому музею достичь его целей и проникнуть в каждый школьный класс Америки путем создания учебного центра мирового уровня».

«Ранний интерес Джеффа к исследованию космоса помог ему мыслить широко и действовать смело, и в результате он стал играть определяющую роль в распространении интернета. Мы восхищены пожертвованием Джеффа, которое поможет нам расширить наше воздействие и охват, чтобы вдохновить следующее поколение ученых, астронавтов, инженеров, преподавателей и предпринимателей», — подчеркнул председатель совета попечителей музея Стив Кейс.

Национальный музей воздухоплавания и астронавтики – крупнейшая в мире площадка с коллекцией самолетов и космических аппаратов, которая находится в Вашингтоне. Музей был учрежден актом Конгресса от 12 августа 1946 года, законопроект подписывал президент Гарри Трумэн.

Закрытый из-за пандемии в марте 2020 года музей должен вновь открылся для посетителей в конце этого июня. Как сообщает Washington Post, используемое музеем 45 лет здание интенсивно реставрировалось с 2018 года, проект реставрации оценивался в $1 млрд.

Музей воздухоплавания станет не единственной организацией, получившей пожертвование от миллиардера. Стало известно, что его компания Blue Origin выделит $19 млн различным некоммерческим организациям, ведущим космические разработки.

Эта сумма — часть тех $28 млн, которые в прошлом месяце заплатил неизвестный покупатель за кресло на борту космического корабля вместе с Безосом. Деньги были переведены принадлежащей Blue Origin организации Club for the Future, распределяющей их среди некоммерческих организаций, каждая из которых получит по миллиону долларов.

«Каждая из выбранных организаций продемонстрировала приверженность продвижению существованию и работе человека в космосе, чтобы вдохновить новое поколение людей на получение профессий в космической отрасли, — говорится в заявлении Blue Origin.

Как известно, планы Безоса стать первым миллиардером, отправившимся в суборбитальный полет, нарушил бизнесмен и основатель еще одной космической компании Ричард Брэнсон. Космоплан Virgin Galactic VSS Unity стартовал 11 июля и достиг высоты 86 километров. Неожиданный полет Брэнсона в космос стал своеобразным ответом на заявление главы Amazon Джеффа Безоса о том, что он отправится в суборбитальный полет на корабле New Shepard от принадлежащей ему компании Blue Origin.

«С тех пор как мне исполнилось пять, я мечтал о том, чтобы отправиться в космос. 20 июля я осуществлю свою мечту вместе с моим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — прокомментировал предстоящий полет сам Безос.

Вместе с ним в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и некий человек, который купил себе билет на корабль за $28 млн в рамках аукциона.