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Наука

Лишай, диарея, сексуальная дисфункция: названы 203 симптома затяжного COVID-19

Ученые насчитали более 200 постковидных осложнений

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Постковидные осложнения насчитывают более 200 симптомов, затрагивающих весь организм, выяснили британские исследователи. Помимо усталости и помутнения сознания переболевшие страдают от ухудшений зрения и слуха, галлюцинаций, тахикардии, сексуальной дисфункции и других проблем со здоровьем. Большинству из тех, кто столкнулся с затяжным COVID-19, приходится снижать рабочую нагрузку или вовсе увольняться.

Почти треть людей, переболевших COVID-19, страдают от симптомов, затянувшихся более чем на 12 недель. Несмотря на столь большое число пациентов, спектр симптомов, их прогрессирование с течением времени, сроки возвращения переболевших к прежнему состоянию здоровья и прочие аспекты длительного течения болезни пока изучены довольно слабо. Специалисты из Университетского колледжа Лондона и их коллеги из исследовательских центров США собрали наиболее полные на сегодняшний день данные о симптомах затяжного COVID-19 и их влиянии на жизнь пациентов. Результаты они опубликовали в журнале EClinicalMedicine.

«У значительного числа пациентов с COVID-19 наблюдаются длительные симптомы, — пишут авторы работы. — Эти пациенты, в частности в амбулаторных условиях, изучались лишь в нескольких исследованиях. Следовательно, о симптомах и их тяжести, ожидаемом клиническом течении, влиянии болезни на повседневную жизнь и возвращении к исходному состоянию здоровья известно достаточно мало».

Чтобы собрать больше информации, ученые опросили 3762 человека с затяжным COVID-19 из 56 стран.

В общей сложности пациенты сообщили о 203 симптомах, затрагивавших 10 систем органов. 66 симптомов сохранялись на протяжении более полугода.

Чаще всего респонденты жаловались на усталость, недомогание после физических нагрузок и помутнение сознания. Среди прочих симптомов оказались проблемы с пищеварением, учащенное сердцебиение, шум в ушах, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция и даже опоясывающий лишай, галлюцинации и недержание мочи.

В среднем на протяжении болезни участники испытывали 56 различных симптомов. 96% респондентов страдали от затяжных симптомов более 90 дней, 65% — более полугода. У тех, кто выздоровел менее чем за 90 дней, больше всего симптомов одновременно, 11,4, наблюдалось на второй неделе болезни, у остальных — на втором месяце и большем количестве, до 17,2 симптомов. Те, у кого болезнь растянулась более чем на полгода, столкнулись с пиковым количеством симптомов, 13,8, на седьмом месяце.

89,1% участников испытывали рецидивы, основными провоцирующими факторами были физические нагрузки, умственная активность и стресс.

45,2% людей пришлось сократить часы работы по сравнению с периодом до болезни. 22,3% на момент исследования пришлось оставить работу из-за проблем со здоровьем.

«Наш анализ показывает, что участники испытывают симптомы, которые редко упоминаются при публичном обсуждении затяжного COVID-19, — пишут авторы. — К ним относятся, в частности, анафилаксия и новые аллергии, судороги, суицидальные наклонности, изменение чувствительности к лекарствам, потеря зрения, потеря слуха и паралич лицевых нервов. Некоторые из этих симптомов (анафилаксия, новые аллергии, изменения чувствительности к лекарствам), а также более часто сообщаемые симптомы (например, головокружение и тахикардия), совпадают с симптомами синдрома активации тучных клеток (MCAS), что может служить основанием для дальнейшего изучения роли тучных клеток в затяжном COVID-19».

«Это исследование проливает свет на обширный спектр симптомов, особенно неврологических, преобладающих и сохраняющихся у пациентов с затяжным COVID-19, — отмечает ведущий автор исследования Афина Акрами. — Нарушения памяти и когнитивных функций, которые испытывали более 85% респондентов, были самыми распространенными и устойчивыми неврологическими симптомами, они одинаково часто встречались у пациентов всех возрастов и отрицательно сказывались на работоспособности.

Головные боли, бессонница, головокружение, невралгия, нервно-психические изменения, тремор, чувствительность к шуму и свету, галлюцинации, шум в ушах также встречались часто, что может указывать на более серьезные проблемы, затрагивающие как центральную, так и периферическую нервную систему».

Авторы работы призывают врачей к более тщательной оценке состояния переболевших COVID-19 — обычно во внимание принимается в первую очередь состояние респираторной и сердечно-сосудистой систем, но проблемы с ЖКТ, нервной, репродуктивной системой и психикой тоже могут серьезно осложнять жизнь пациентов. Также исследователи считают важным создать программы скрининга — многие пациенты страдают от описанных симптомов, не зная, что они могут быть связаны с COVID-19. Ученые надеются, что выявление первопричины симптомов позволит бороться с ними более эффективно.

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