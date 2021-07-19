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Наука

Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком

Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики

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Напитки с большим количеством сахара значительно повышают риск развития рака кишечника, особенно среди молодежи, выяснили ученые из США — у подростков 13 — 18 лет риск может вырасти почти на треть. Возможно, дело в том, что из-за калорийности сладкие напитки приводят к перееданию, что способствует ожирению и развитию диабета, связанных с ростом риска онкозаболеваний кишечника, но точные причины пока не ясны. Исследователи рекомендуют заменить газировки и пакетированные соки на воду, молоко, чай и кофе без сахара, а также в целом придерживаться более здорового рациона.

Сахар — важный для организма источник энергии, но его избыток в рационе чреват проблемами со здоровьем. Пристрастие к сахаросодержащим напиткам вроде газировки, энергетиков и пакетированных соков связано с риском множества хронических заболеваний — ожирением, диабетом 2 типа, болезнями сердца и почек, неалкогольным поражением печени, кариесом и подагрой.

Специалисты из Вашингтонского университета выяснили, что с частым употреблением сладких напитков связана еще одной болезнь — рак кишечника. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Gut.

«Потребление сахаросодержащих напитков значительно увеличилось с 2000-х годов, причем подростки и молодые люди в возрасте до 50 лет пьют их чаще всех, — пишут авторы работы. — Однако связь между сахаросодержащими напитками и раком кишечника оставалась неизученной».

Чтобы узнать больше об этой связи, ученые использовали данные из масштабного исследования здоровья медсестер, проводившегося в 1991-2015 годах. Они оценили риски развития рака кишечника среди 95,5 тыс. женщин, сообщавших об употреблении сахаросодержащих напитков раз в четыре года в ходе опросов о питании. Также более 40 тыс. из них рассказали о том, как часто они пили сладкие напитки в юности.

Оказалось, что женщины, выпивавшие от двух и более порций сахаросодержащих напитков в день, вдвое чаще сталкивались с ранним раком кишечника, наступавшим до 50 лет, чем те, кто пил менее одного такого напитка в неделю. Каждые пол-литра напитков в день были связаны с ростом риска раннего рака на 16%. У подростков 13-18 лет риск повышался на 32%.

«Более высокое потребление сахаросодержащих напитков в зрелом и подростковом возрасте было связано с более высоким риском развития раннего рака кишечника среди женщин, — заключают авторы работы. — Снижение потребления сахаросодержащих напитков среди подростков и молодых людей может служить потенциальной стратегией для борьбы с этим заболеванием».

Исследователи затрудняются сказать, как именно избыток сахара связан с ростом рисков. Напитки менее сытные, чем твердая пища с тем же содержанием калорий, отмечает ведущий автор исследования Джинхи Хур, и частое их употребление приводит к перееданию. Это, в свою очередь, связано с ожирением, инсулинорезистентностью и диабетом 2 типа, которые повышают риск развития рака в целом. Нездоровое питание с большим количеством пищи глубокой обработки и нехваткой клетчатки — один из основных факторов развития рака кишечника, и злоупотребление сахаросодержащими напитками чаще всего встречается именно при таком стиле питания, поэтому выделить конкретно их вклад в общий рост вероятности болезни проблематично.

Чтобы снизить риск развития рака кишечника, стоит заменить газировку и соки на воду, молоко, чай и кофе без сахара. Рацион тоже следует пересмотреть, сократив употребление красного мяса и мясных продуктов глубокой обработки вроде сосисок и котлет, а также ограничив количество алкоголя до одной порции в день для женщин и двух — для мужчин.

В рационе следует добавить продукты, богатые клетчаткой — цельнозерновой хлеб и каши, бобовые. Клетчатка важна для работы пищеварительной системы. Не стоит забывать и про физические нагрузки — 150 минут упражнений в неделю будет достаточно, чтобы поддержать здоровье.

Несмотря на то, что раковые опухоли кишечника развиваются довольно медленно, рак кишечника протекает практически бессимптомно, что резко повышает его смертоносность. Из-за поздней диагностики летальность при раке кишечника достигает 40% в течение года с момента выявления болезни.

Наиболее частым органом, в который метастазирует рак, является печень. Это обусловлено особенностями венозного оттока от кишечника, который осуществляется через систему воротной вены печени.

Чтобы вовремя заметить болезнь, следует проходить регулярные обследования. Особое внимание этому стоит уделить людям, находящимся в группе риска — например, пациентам с диабетом или имеющим семейную историю болезни.

«Мы надеемся, что многие люди последуют этой рекомендации и пройдут скрининговые тесты, — говорит Хур, — Это, безусловно, может способствовать эффективной профилактике, раннему выявлению и лечению заболевания».

Один из первых признаков рака кишечника — рецидивирующая боль в животе, метеоризм, расстройства стула, от запоров и диарей до крови в кале. На поздних стадиях при поражении соседних органов может развиться цистит. Среди менее специфичных признаков болезни — слабость и утомляемость, сухость и бледность кожи, слизистых, изменение температуры тела.

У женщин могут наблюдаться сбои в менструальном цикле, у мужчин — поражение предстательной железы.

В определенный момент развития болезни симптоматика рака и геморроя схожа. Поэтому, например, в США все пациенты, которые обращаются с кровотечением из прямой кишки, проходят через колоноскопию.

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