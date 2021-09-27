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Наука

«В последний раз такое было во время Второй мировой войны»

Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире

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Mike Segar/Reuters
Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни — величайшему со времен Второй мировой войны, сообщают британские демографы. У мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин, сильнее всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года. Пандемия свела на нет прогресс, достигнутый за последние годы во множестве стран, отмечают авторы работы — люди пострадали не только от самой болезни, но и от косвенных факторов, например, затрудненного доступа к медицинской помощи.

Ожидаемая продолжительность жизни — показатель, отражающий среднее число лет, которое бы прожили родившиеся в том или ином году люди, если бы смертность оставалась той же, что и при их рождении. Эти данные не стоит интерпретировать как прогнозы для отдельных людей, но они хорошо отражают изменения смертности и продолжительности жизни в обществе в целом.

До пандемии COVID-19 продолжительность жизни в большинстве стран мира неуклонно росла, особенно с конца ХХ века — смертность в пожилом возрасте становилась все ниже. В последнее десятилетие она стала быстро увеличиваться в некоторых странах Восточной Европы, а в США и Великобритании темпы роста стали снижаться.

Пандемия повлияла на здоровье не только непосредственно переболевших COVID-19, но и многих других людей, перегрузив системы здравоохранения, затруднив доступ к медицинской помощи и, в целом, вызвав стрессовую обстановку. Исследователи из Оксфордского центра демографических наук имени Леверхульма решили выяснить, к каким последствиям для продолжительности жизни это привело. Результаты они осветили в статье в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследователи собрали демографические данные из 29 стран, в основном европейских, а также Чили и США. Они сравнили изменения, произошедшие в пандемию, с результатами оценок в 2015-2019 годах.

В 27 из рассмотренных стран ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году сократилась, причем в таких масштабах, что эти изменения свели на нет многолетний прогресс в борьбе со смертностью.

В 15 странах в 2015 году бушевала эпидемия гриппа, тоже сказавшаяся на средней продолжительности жизни. Однако пандемия COVID-19 в 10 из них вызвала еще большее снижение, чем грипп.

«Для западноевропейских стран, таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия и другие, последний раз столь значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни наблюдалось во время Второй мировой войны, — говорит доктор Хосе Мануэль Абурто, один из авторов работы — В 22 странах, включенных в наше исследование, наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности жизни более чем на полгода. У женщин в восьми странах и у мужчин в 11 странах ожидаемая продолжительность жизни сократилась на год. Для сравнения, этим странам потребовалось в среднем 5,6 лет, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни на год — прогресс, сведенный на нет в течение 2020 года из-за пандемии».

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demographicscience.ox.ac.uk

В большинстве стран снижение ожидаемой продолжительности жизни у мужчин было более значительным, чем у женщин. Наибольшее снижение наблюдалось среди мужчин в США, где оно составило 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, за ними следуют жители Литвы — 1,7 года.

Снижения продолжительности жизни удалось избежать в Дании, Норвегии и Финляндии — очевидно, благодаря своевременным мерам и развитой системе здравоохранения.

«Значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни, наблюдаемое в США, можно частично объяснить заметным ростом смертности в трудоспособном возрасте, наблюдаемым в 2020 году, — рассказывает доктор Ридхи Кашьяп, соавтор работы. — В США рост смертности в возрастной группе до 60 лет внес наиболее существенный вклад в снижение продолжительности жизни, в то время как в большинстве стран Европы более существенный вклад внес рост смертности в возрасте старше 60 лет».

Смертность от COVID-19, как правило, выше среди мужчин, чем среди женщин, отмечают исследователи, а показатели летальности выше среди старших возрастных групп — именно те показатели, которые обеспечили снижение смертности в последние годы. Пандемия также косвенно повлияла на смертность от других причин — из-за нехватки врачей и страха пациентов обращаться в больницы выросла смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие страны не удалось включить в анализ из-за недостаточно подробной информации о смертности и ее причинах, отмечают авторы работы. Эти данные крайне важны для полного понимания последствий пандемии, подчеркивают исследователи. Они призывают к более тщательной фиксации случаев смерти — это позволит оценить ситуацию не только в разных странах, но и в разных подгруппах в пределах одной страны.

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