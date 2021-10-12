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Наука

«Эффект был ошеломляющим»: предложено новое средство от рака

Онкологи нашли способ борьбы с раком на последней стадии

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Gerry Broome/AP
Новый способ лечения терминальной стадии рака предложили британские онкологи. Комбинация иммунотерапевтических препаратов позволяет продлить жизнь больным лучше, чем химиотерапия, и при этом не имеет настолько выраженных побочных эффектов. Исследователи надеются, что в будущем их подход станет эффективной и щадящей альтернативой нынешним методам лечения.

Онкологические заболевания головы и шеи часто диагностируются на терминальных стадиях, когда полностью вылечить пациента практически невозможно, но есть шанс продлить ему жизнь и облегчить страдания. Существующие стандарты лечения подразумевают агрессивную химиотерапию, которая сопровождается болями, тошнотой, потерей аппетита, проблемами с дыханием и другими побочными эффектами.

Международная группа ученых под руководством специалистов из Института онкологических исследований в Лондоне протестировала более щадящий подход, использовав иммунотерапию, и получила весьма обнадеживающие результаты. О них ученые рассказали на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии, который прошел онлайн.

Исследователи использовали комбинацию иммунотерапевтических препаратов ниволумаб и ипилимумаб, чтобы облегчить состояние 947 пациентов с раком органов головы и шеи в терминальной стадии. Наилучший результат наблюдался у пациентов с высоким уровнем рецепторов PD-L1, которые активно экспрессируются на поверхности опухолевых клеток, подавляя иммунный ответ организма.

Пациенты, получавшие иммунотерапевтические препараты и имевшие высокий уровень рецепторов PD-L1, жили в среднем на три месяца дольше, чем те, кто получал традиционную химиотерапию. Медианная выживаемость для этих пациентов составила 17,6 месяцев — самый высокий средний показатель, когда-либо зарегистрированный в этой группе.

«Наши результаты указывают на положительную динамику выживаемости при использовании новой комбинации иммунотерапевтических препаратов для пациентов с раком органов головы и шеи, опухоли которых положительны на иммунный маркер PD-L1, — говорит профессор Кевин Харрингтон, один из авторов работы. — В этой группе пациентов комбинация иммунотерапии ниволумаб и ипилимумаб может быть лучшим вариантом, чем стандартное лечение, тем более что она имеет меньше побочных эффектов».

Увы, разница оказалась недостаточно большой, чтобы считаться статистически значимой, добавляет Харрингтон. Тем не менее, результаты важны клинически и исследователи надеются, что удастся найти способ помочь всем категориям пациентов.

«Иммунотерапия — это более щадящее и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам с метастазирующим раком органов головы и шеи — например, избавить их от некоторых тяжелых побочных эффектов химиотерапии, — отмечает соавтор работы профессор Кристиан Хелин. — Наши результаты демонстрируют, что можно определять пациентов, которые получат от иммунотерапии наибольшую пользу».

Одному из пациентов, 77-летнему Барри Амброузу, удалось избавиться от рака полностью. В 2017 году у него диагностировали рак горла, поразивший еще и легкие. Единственным выходом, по мнению врачей, было паллиативное лечение.

В том же году Амброуз присоединился к эксперименту. В течение двух лет он находится на иммунотерапевтических препаратах. Опухоль уменьшилась настолько, что, когда рак стал снова прогрессировать, удалось сначала перевести пациента на химиотерапию, а затем прооперировать. На данный момент у него нет никаких признаков заболевания.

«Когда профессор Харрингтон рассказал мне об испытаниях, я без колебаний присоединился — что я терял? — вспоминает Амброуз. — Они стали моим спасательным кругом. У меня практически не было побочных эффектов, и я мог продолжать заниматься любимыми делами — плавать, кататься на велосипеде и проводить время с семьей.

Когда медсестры через два месяца позвонили и сообщили мне, что опухоль в моем горле полностью исчезла, это был удивительный момент. Хотя на тот момент мои легкие все еще были поражены, эффект был ошеломляющим.

На самом деле, мой организм так хорошо отвечал на лечение, что мне разрешили приостановить его в ноябре 2018 года, чтобы отправиться с женой в круиз по Карибам. Лечение, которое я получил, было непревзойденным, и мне очень повезло, что ученые продолжают искать новые способы».

Более ранние испытания иммунотерапии ниволумабом и ипилимумабом показали улучшение состояния у неизлечимо больных раком почек, кожи и кишечника, отмечают авторы работы. Иммунотерапия повышает шансы на выживание в долгосрочной перспективе и вызывает гораздо меньше побочных эффектов, чем химиотерапия, поэтому в будущем сможет стать хорошей альтернативой, надеются они.

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