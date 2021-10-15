Активность снижена: как работает мозг абьюзеров

Активность мозга людей, проявляющих агрессию к любимым, отличается от обычной, выяснили американские нейробиологи. У абьюзеров притуплена активность медиальной коры, связанной в том числе с оценкой близости и значимости других людей. Исследователи надеются, что обнаруженные ими особенности будут полезны в поиске способов снизить частоту случаев насилия в парах.

В сентябре 2021 года стало известно о гибели 22-летней видеблогерши Габби Петишо. Перед этим она несколько месяцев путешествовала со своим женихом, но отношения у молодой пары не ладились — конфликты были насколько ожесточенными, что свидетели даже вызывали полицию. В конце августа девушка перестала выходить на связь с родными, а вскоре полиция обнаружила ее труп. Убийца пока не найден, но основной подозреваемый — ее жених Брайан Лондри, который сначала отказался общаться с полицией, а затем и вовсе исчез.

Ученые давно изучают феномен насилия в парах. Уже известно достаточно много о психологических и социологических факторах подобного поведения, но о том, что при этом происходит в мозге агрессора, информации мало.

Исследователи из Университета Содружества Виргинии пригласили 51 гетеросексуальную пару, чтобы проследить за работой мозга партнеров в реальном времени. О результатах ученые рассказали в статье в журнале Biological Psychology.

Ученые объяснили добровольцам, что им нужно будет сыграть в специальную компьютерную игру против своего партнера, близкого друга или незнакомца. На них и на оппоненте будут надеты наушники. Каждый должен будет выбрать уровень громкости шума, который раздастся в наушниках оппонента в случае проигрыша. Затем на пустом экране спустя несколько секунд появится красный квадрат, и тогда, чтобы выиграть, нужно будет как можно скорее нажать кнопку. После этого участники увидят, какой уровень шума выставил для них соперник, а затем — выиграли они или проиграли. В конце в случае проигрыша в наушниках раздастся шум.

В действительности никаких оппонентов не было — их роль выполняла программа. Но участники думали, что соревнуются с реальными людьми.

Всего каждый доброволец сыграл 48 раундов против разных противников. В это время ученые с помощью фМРТ следили за активностью его мозга.

«По сути, мы давали участникам повторяющиеся возможности причинить или не причинить боль каждому из этих трех людей, и изучали, как менялась активность мозга в зависимости от того, кому, по их мнению, они причиняли боль, — говорит профессор Дэвид Честер, ведущий автор исследования. — Но никто на самом деле не пострадал от этой игры, участники играли против компьютера».

Кроме того, исследователи попросили участников заполнить анкету, в которой они сообщали, совершали ли насилие над партнером до начала исследования.

Анализ фМРТ показал, что агрессия по отношению к партнерам связана с отклонениями в активности медиальной префронтальной коры мозга, которая выполняет множество функций, в том числе играет роль в понимании того, насколько нам близок и ценен определенный человек.

«Мы обнаружили, что агрессия по отношению к партнерам имеет уникальные характеристики мозговой активности, — говорит Честер. — Когда люди принимают решение о причинении вреда своим возлюбленным, на нейронном уровне происходит нечто особенное, и этот процесс существенно отличается от решений о причинении вреда друзьям или незнакомым людям».

Исследователи выяснили, что участники, у которых активность медиальной коры была притуплена, чаще проявляли агрессию к своим партнерам в реальной жизни.

«Мы ожидали увидеть, что агрессия к партнеру связана с уникальной активностью мозга, — добавляет Честер. — Что нас удивило, так это способность по этой активности предсказать реальное насилие со стороны партнера».

Также ученые обратили внимание на то, как нейронная активность мужчин и женщин влияет на проявления агрессии друг к другу. Оказалось, уровень женской агрессии зависел от проявляемой по отношению к женщине агрессии со стороны мужчины, в то время как мужчины от женщин в этом плане не зависели.

«Этот результат согласуется с хорошо известным выводом о том, что женщины проявляют агрессию по отношению к партнерам преимущественно в целях самозащиты», — говорит Честер.

В целом результаты исследования позволили определить области мозга, связанные с агрессией против партнера, заключают ученые. Эти данные будут полезны как для построения подробной модели работы мозга агрессоров, так и для поиска мишеней для вмешательств, направленных на снижение агрессии со стороны партнера.

«Почему люди причиняют боль любимым? — пишут исследователи. — Ответ на этот вопрос не терпит отлагательств. Наши результаты показывают, что агрессия возникает на основе сложного и динамичного паттерна активности средней линии коры головного мозга во время провокации и агрессии и влияет как на агрессора, так и на партнера. Психологические процессы, отраженные в этом массиве нейронной активности, остаются неясными, но установленная роль этих областей мозга в понимании близости и ценности партнера предполагает, что изучить эти области в дальнейшем очень важно. Мы надеемся, что будущая работа позволит использовать эти механизмы снижения вреда и установления мирных отношений между партнерами».

В перспективе также следует изучить особенности работы мозга при проявлении агрессии у людей с другой гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, добавляют авторы.