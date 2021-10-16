Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам

В космос полетел американский аппарат Lucy, который направится к астероидам, вращающимся по той же орбите, что и Юпитер. Ученые надеются, что это будет подобно изучению ископаемых остатков, поскольку Троянские астероиды хранят информацию о далеком прошлом Солнечной системы.

16 сентября в 12:34 по московскому времени с мыса Канаверал на ракете Atlas-V стартовала миссия Lucy. Объект ее изучения — Троянские астероиды Юпитера.

Троянскими астероидами в астрономии называют объекты, которые занимают ту же орбиту, что и сама планета, но чуть сдвинуты по ней вперед и назад. Они находятся в точках Лагранжа L4 и L5, что позволяет им вращаться вокруг Солнца, оставаясь на одном и том же расстоянии от планеты. Предполагается, что за время работы зонд посетит как минимум 8 таких объектов.

Аппарат NASA назвали в честь Люси — скелета женщины, найденного в 1974 году, первого открытого неандертальца. Эта находка, совершенная антропологом Дональдом Джохансоном, тогда совершила переворот в науке о происхождении человека, и теперь ученые ждут нечто подобного и от новой космической миссии.

Кстати, первый астероид, куда полетит Lucy, назвали 52246 DonaldJohanson, что замыкает символический круг— теперь Люси будет исследовать Дональда Джохансона.

Дело в том, что Троянские астероиды Юпитера можно считать ископаемыми Солнечной системы. «Они опережают Юпитер или следуют за ним по орбите, будучи смещенными примерно на 60 градусов, — поясняет Хэл Левисон, один из руководителей миссии. — Они удерживаются там гравитационным взаимодействием Юпитера и Солнца. И если вы поместите туда объект в начале истории Солнечной системы, он останется там навсегда. Итак, эти объекты действительно являются ископаемыми остатками того, из чего сформировались планеты». Планета, которая выжила: астрономы увидели будущее Солнечной системы Астрономы с помощью гравитационного микролинзирования нашли планету размером с Юпитер, которая... 14 октября 12:27

При этом, что интересно, не все астероиды одинаковые. Их окраска варьируется от серого до оттенков красного, что указывает на то, что они сформировались в разных условиях на разных орбитах, и лишь потом сместились и попали в гравитационную ловушку.

Это также даст ученым ключ к пониманию эволюции Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Дело в том, что планеты-гиганты также мигрировали в течение своего существования, и их миграция вызывала переполох среди более мелких тел. Проанализировав, откуда и когда астероиды сместились в точки Лагранжа Юпитера, астрономы постараются реконструировать историю и других гигантов. Карли Хоуетт, одна из участниц проекта из Юго-западного исследовательского института (Техас), прокомментировала это для BBC: «Миссия Lucy — проверка наших моделей. У нас есть теория, что в ранней Солнечной системе будто бы кто-то пожонглировал астрономическими объектами. Некоторые тела вбросили, некоторые выбросили. Есть четкие доказательства этого древнего «космического бильярда», но мы хотим их лишний раз проверить и уточнить детали».

Во второй половине XX века было популярно снабжать космические аппараты посланиями к другим цивилизациям. Так, на американских «Вояджерах», покинувших Солнечную систему, установлены золотые пластины с указанием места нахождения Земли и записанными звуками Земли.

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Аппарат Lucy тоже снабжен посланием, но не к инопланетянам, а к нашей собственной цивилизации. «Эта капсула времени содержит послания от выдающихся членов нашего общества, людей которые заставили нас поразмышлять о человеке и его месте во Вселенной, — говорится в заявлении NASA. — «Этих людей попросили передать пару слов тем, кто может прочитать это сообщение в далеком будущем: советы, слова поддержки, что-то смешное или вдохновляющее». Среди авторов есть, в частности, нобелевские лауреаты по литературе и участники группы Beatles.

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Однако после взлета Lucy отправится к месту назначения не сразу. Прямой перелет к орбите Юпитера потребовал бы очень много топлива, и потому аппарат будет дополнительно разгоняться с помощью гравитационных маневров. Предотвращение Армагеддона. Как спастись от опасного астероида Американские ученые провели моделирование уничтожения угрожающего Земле астероида ядерной боеголовкой... 07 октября 11:06

Вдобавок, существует две группы астероидов по обе стороны от Юпитера. Поэтому, траектория будет очень необычной: аппарат пролетит мимо Земли на высоте 300 километров через год, в октябре 2022 года, получит импульс и полетит к группе в точке L4. Во-время пролета его даже будет видно в некоторых регионах планеты. Затем, после примерно годичного исследования астероидов, в 2030 году зонд вновь вернется к Земле, и получит еще один импульс — к телам в точке L5. Таким образом, аппарат станет первым рукотворным объектом, который посетит внешнюю Солнечную систему и вернется назад.