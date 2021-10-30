От Японии до Британии: где наблюдали полярные сияния тысячи лет назад

Японские ученые сопоставили данные о древнем магнитном поле Земли с историческими хрониками и построили карту перемещения полярных сияний над планетой с течением времени. Выяснилось, что легенды о необычайно красивых аврорах над Японией в XII веке — не выдумка хронистов, а факт, подтверждаемый физикой.

Недавняя вспышка на Солнце привела к выбросу большого количества заряженных частиц. Она относится к классу X, первому по силе, и из-за нее полярные сияния в ближайшие дни могут появиться даже над Европой, в средних широтах.

Но в этом нет ничего необычного. Дело в том, что полярные сияния — или авроры — с течением времени изменяются, и это связано не только с особо яркими солнечными вспышками. Магнитные полюса многократно смещались в ходе земной истории, а вслед за ними двигались и авроры, появляясь над разными широтами.

Чтобы лучше понять перемещение полярных сияний и предсказать их движение в будущем, ученые восстановили их историю за последние три тысячи лет.

Двое исследователей из Национального института полярных исследований (Япония) использовали древние письменные источники и современные научные данные, чтобы построить карту смещений авроральных овалов по земному шару. Они проанализировали записи многих культур по всему миру, и сделали на основе этого анимированную карту. Исследовательскую статью на эту тему они опубликовали в Journal of Space Weather and Space Climate. Неземная аврора: астрономы впервые «услышали» экзопланеты по радио Группа ученых обнаружила особые радиосигналы с круговой поляризацией у тех красных карликов... 11 октября 21:22

«Точное знание об авроральных овалах за последние три тысячи лет, полученное на основе старых свидетельств по всему миру, включая Японию, поможет нам лучше изучить экстремальные магнитные штормы», — говорит Рюхо Катаока, один из исследователей.

Но одни исторические записи сами по себе были бы не очень надежным источником, поэтому ученые перепроверили исторические данные с помощью физики.

Информацию о магнитном поле Земли в прошлые эпохи можно получить из некоторых минералов, которые при некоторых условиях «вмораживают» его в себя. Это также помогло восстановить общую картину.

Большая часть полярных сияний наблюдается в пределах широты 60-70 градусов и выше, но эта зона может растягиваться при мощных солнечных вспышках вроде нынешней, и достигать, в том числе, Японии и Британии.

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Одним из исторических источников, на который опирались ученые, стал древнескандинавский текст «Зеркало короля». Он состоит из 70 глав, и написан как диалог между отцом и сыном. Отец — это Хакон IV Старый, а сын — Магнус VI Законодатель, они жили в XIII веке. Подразумевалось, что этот текст послужит учебником для Магнуса, и подготовит его к королевской власти — в первую очередь, речь в нем идет о придворных делах, морали, благородстве, торговле, стратегии и тактике. Но помимо этого, там содержатся описания полярных сияний над Гренландией в 1200-1300 годах.

Другой исторический текст, использованный учеными — «Ниппон кишо-ширё» (Nippon Kisho-Shiryo), древнеяпонская астрономическая и метеорологическая хроника. В ней также содержатся описания аврор в период около 1200 года, о которых упоминает «Королевское зеркало».

По мнению ученых, это совпадает с палеомагнитными данными, согласно которым именно в это время зона полярных сияний должна была сместиться от Японии к Гренландии.

Данные о намагниченности также свидетельствуют об аврорах над Британией в XVIII веке, чему также находится подтверждение в письменных источниках.

Собственно говоря, перепроверка исторических свидетельств о полярных сияниях с помощью физики и была одной из целей ученых. Особенно их интересовала собственная страна, Япония, поскольку считалось, что именно XII век был отмечен особо красивыми аврорами над Японией. «Мы пришли к выводу, что XII и XVIII века были «золотыми веками» аврор для Японии и Великобритании соответственно», — пишут авторы.

Перепроверка исторических данных с помощью точной науки зачастую может дать очень интересный результат. На регулярной основе это делают археоастрономы, которые анализируют древние наблюдения за небом египтян, греков, вавилонян, китайцев, и даже мифы разных племен — чтобы подтвердить их или опровергнуть с помощью астрономических моделей и научных наблюдений. Например, недавно астрономы раскрыли тайну китайской сверхновой 1181 года.