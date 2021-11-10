Безос виноват: США отложили высадку на Луну

Космическое агентство США наконец признало, что не сможет выполнить план и высадить первых в XXI веке людей на Луну к 2024 году. Оно объясняет это недостатком финансирования, а также длительными судебными тяжбами с Blue Origin Джеффа Безоса.

Представители NASA опубликовали обновленный график возвращения людей на Луну в рамках программы «Артемида», а также обсудили необходимые затраты и другие вопросы, связанные с лунной программой. Главной новостью стало признание NASA того факта, что высадка человека на Луну в заявленный срок, к 2024 году, невозможна.

Глава NASA Билл Нельсон провел брифинг с журналистами спустя пять дней после того, как Федеральный суд США вынес решение против компании Blue Origin при рассмотрении ее иска к NASA, которым она пыталась оспорить выбор SpaceX в качестве подрядчика для создания лунного посадочного модуля.

«Мы потеряли почти семь месяцев в судебных тяжбах и это, вероятно, отодвинуло первую высадку человека на Луну в XXI веке как минимум на 2025 год, — заявил глава агентства. — В прошлую пятницу (5 ноября) я разговаривал с Гвинн Шотвелл, президентом SpaceX. Это первый подобный контакт, который мы смогли установить после вынужденного перерыва, и мы оба подчеркнули важность как можно более быстрого и безопасного возвращения на Луну».

Дело в том, что во время судебного процесса NASA было запрещено не только работать со SpaceX по программе Human Landing System и делать выплаты по контракту, но даже вести любые переговоры об этом.

Однако это не помешало продолжить SpaceX испытания ракеты Starship, которую она предлагает в качестве посадочного модуля. 7 гигабайт жалоб: как Безос тормозит лунную программу США Иск компании Blue Origin против NASA оказался столь объемным, что компьютеры Министерства юстиции зависли... 30 августа 16:57

Эти заявления представителя космического агентства были сделаны на фоне не только юридического, но и жесткого медийного противостояния компаний Илона Маска и Джеффа Безоса. Маск неоднократно писал издевательские твитты в адрес конкурента, в то время как тот подошел к делу более основательно. Blue Origin опубликовала от своего имени инфографику с заголовком «Лунный Starship: безмерно сложно и рискованно», в котором в памфлетном стиле раскритиковала проект, а проект National Team (который возглавляет Blue Origin), в свою очередь, назван безопасным, надежным и быстрым.

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Когда же Маск пошутил, что Безос уволился с поста главы Amazon, чтобы полный рабочий день составлять против него иски, Blue Origin разослала в разные издания подборку жалоб SpaceX, куда вошли, в том числе, примеры споров о выделении радиочастот для связи и жалобы на недостаточно быстрые ответы от NASA.

Администрация Трампа анонсировала программу «Артемида» весной 2019 года, и цель высадить человека на Луну к 2024 году была поставлена именно тогда. Многие журналисты и эксперты выражали сомнение в реалистичности этих сроков, но до настоящего момента NASA ни разу не отказывалось от этих планов.

Теперь глава агентства наконец сделал это, указав в качестве причины, помимо судебных тяжб, еще и недостаточное финансирование разработки посадочных модулей со стороны Конгресса. Это вызвало изменение не только сроков, но и плана программы.

Теперь перед посадкой людей на Луну потребуется не один, а два испытательных полета. В ходе одного из них Starship должен будет совершить беспилотную посадку, чтобы доказать, что большой корабль необычной конструкции и впрямь может сесть на Луну и вернуться обратно на орбиту.

Нельсон не указал дату этого полета. Второе испытание остается таким же, как в изначальном плане: доставить четырех астронавтов на лунную орбиту и вернуть назад на Землю. Это должно быть совершено не позднее мая 2024 года. «Дедушкин багги не годится»: NASA ищет способ 10 лет кататься по Луне Национальное космическое агентство США предложило представителям бизнеса создать концепт современного... 01 сентября 15:05

Пока остается без изменений и план по доставке людей с Земли и назад: астронавты отправятся на лунную орбиту на ракете SLS (Space Launch System) в корабле Orion, и там перейдут в посадочный модуль. Он перенесет людей на лунную поверхность и возвратит назад на орбиту, после чего астронавты вернутся в Orion и полетят на Землю. Однако программа SLS сталкивалась с многократными переносами и обходится американскому бюджету очень дорого, гораздо дороже Starship, которая также, в теории, может доставить астронавтов на лунную орбиту.

В связи с этим главу NASA спросили, не лучше ли заменить систему Orion/SLS на создаваемую ракету Илона Маска. На это Нельсон отметил, что в данный момент лишь одна ракета отвечает требованиям NASA для этой миссии, и это SLS, которую испытают в феврале 2022. Однако, добавил чиновник, если кто-то предложит другую конкретную альтернативу, NASA будет радо ее рассмотреть.