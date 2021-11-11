Задыхаются во сне: найден новый фактор риска при коронавирусе

Проблемы с дыханием во сне повышают риск тяжелого течения COVID-19 и смерти от него почти на треть, предупреждают американские врачи. Апноэ приводит к гипоксии, которая влияет на все ткани организма, ухудшая состояние больного. Предположительно, защитить от этого могут устройства для борьбы с апноэ или дополнительный кислород, но эту версию еще предстоит проверить.

Течение COVID-19 сильно различается от пациента к пациенту. Хотя многие факторы, повышающие риск тяжелого течения болезни уже известны — например, хронические заболевания или пожилой возраст, — поиск новых закономерностей позволит более эффективно определять группы риска и уделять им внимание в первую очередь.

Гипоксемия, снижение концентрации кислорода в крови — основная причина госпитализации при COVID-19.

Однако она может быть не только следствием болезни, но и независимым фактором, влияющим на тяжесть заболевания. Более ранние наблюдения показали, что в отделениях интенсивной терапии много пациентов, изначально страдавших нарушениями дыхания во сне. Врачи Кливлендской клиники в США решили более тщательно изучить связь между этими нарушениями и рисками осложнений COVID-19. О результатах они рассказали в статье, опубликованной в журнале JAMA Networks Open.

Исследователи проанализировали медицинские записи около 5400 пациентов клиники, которые также сообщали о нарушениях сна. Ученых интересовала связь этих нарушений с тяжестью и продолжительностью болезни. COVID-19 переболели чуть более 1000 из них.

После поправки на прочие факторы риска (ожирение, болезни сердца и легких, рак, курение) выяснилось, что

нарушения дыхания во сне связаны с повышением на 31% риска тяжелого течения COVID-19 и смерти.

Нарушения дыхания во сне — собирательный термин. Одно из наиболее распространенных — апноэ, остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд. В тяжелых случаях она может достигать 2-3 минут и занимать более половины общего времени сна. Гипоксия, вызванная остановками дыхания, ухудшала прогнозы течения COVID-19.

Ученые подчеркивают, что апноэ не коррелировало с более высокими рисками заражения COVID-19 — такие пациенты заражались не чаще, чем пациенты без апноэ.

«Хотя гипоксия повышает вирусную репликацию и уровни воспаления, наши результаты показывают, что исходная гипоксия, связанная со сном, не ассоциируется с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2, — пишут авторы работы. — Однако она может играть роль в ухудшении исходов после развития вирусного заболевания.

Вклад гипоксии в течение COVID-19, вероятно, многофакторный, включая микроинфаркты, воспаление легочной паренхимы, гипоксическую легочную вазоконстрикцию (сужение сосудов) и повреждение легких, что может влиять на результаты лечения.

Полученные результаты согласуются с данными о повышенной смертности при гипоксемии среди тяжелобольных пациентов с COVID-19, отмечают исследователи.

«Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, а течение болезни сильно варьируется от пациента к пациенту, критически важно улучшить нашу способность прогнозировать, у кого будет более тяжелое заболевание, чтобы мы могли надлежащим образом распределять ресурсы, — говорит доктор Рина Мехра, одна из авторов работы. — Это исследование помогло нам лучше понять связь между нарушениями сна и риском неблагоприятных исходов COVID-19. Оно предполагает, что биомаркеры воспаления могут опосредовать эту взаимосвязь».

«Наши результаты имеют важное значение, поскольку сокращение госпитализаций и смертности может снизить нагрузку на системы здравоохранения, — отмечает ведущий автор исследования доктор Синтия Пена Орбеа.

— Если гипоксия, связанная со сном, действительно приводит к худшим исходам COVID-19, следует применять стратегии стратификации риска и рассматривать раннюю терапию этой подгруппы пациентов при COVID-19 как приоритетную».

Исследователи не изучали, как различные методы компенсации гипоксемии при нарушениях дыхания во сне могли бы улучшить состояние пациентов. Они допускают, что эффективной может оказаться СИПАП-терапия, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. СИПАП-терапия распространена при лечении апноэ, храпа и других нарушений дыхания. Однако эта версия требует клинической проверки.

Авторы работы отмечают, что важно разработать методы более точной оценки специфического влияния гипоксемии из-за нарушений дыхания во сне на течение COVID-19, а также найти наиболее эффективные способы борьбы с этим влиянием. Также предстоит выяснить, влияет ли нехватка кислорода на эффективность вакцин от SARS-CoV-2.