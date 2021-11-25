Ловит вирус прямо во рту. Как работает антиковидная жвачка

Жвачку от COVID-19, связывающую вирус прямо во рту, разработали ученые из США. Жевательная резинка содержит рецепторы ACE2, которые помогают ловить вирионы SARS-CoV-2 и не дают им проникать в ткани полости рта. Это позволяет снизить вирусную нагрузку в слюне и может стать неплохим подспорьем к вакцинации, надеются разработчики. На вкус антиковидная жвачка не отличается от обычных и может храниться в таких же условиях — на работоспособность ACE2 это не повлияет.

Коронавирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, преимущественно за счет частиц, выделяемых при дыхании и разговоре, и обычно в большом количестве определяется в слюне. Исследователи из Пенсильванского университета предположили, что можно снизить вирусную нагрузку и риски заражения, связав вирионы во рту.

Более ранние разработки включали спреи, позволяющие уменьшить количество вирусных частиц в дыхательных путях. Однако в слюнных железах происходит активная репликация вируса, и лучше взаимодействовать с ними напрямую.

Существуют противомикробные жидкости для полоскания рта, но контакт ротовой полости с ними слишком короткий. В поисках того, что могло бы дольше находиться во рту и обеспечивать защиту, исследователи обратили внимание на жвачку.

Чтобы создать антиковидную жвачку, ученые вырастили партию модицифицированного салата-латука, содержащего большое количество рецепторов ACE2, с которыми связывается SARS-CoV-2.

На основе этого растительного сырья они изготовили жевательную резинку. Технология немного отличалась от классической — ученые работали при более низких температурах, чтобы ACE2 не разрушился, и использовали прессование вместо экструзии и прокрутки. Также они сделали плацебо-жвачку. Оба продукта практически не отличались по вкусу и физическим характеристикам от обычной жевательной резинки. Результаты экспериментов ученые описали в статье в журнале Molecular Therapy.

Для проверки эффективности исследователи использовали слюну здоровых людей и зараженных COVID-19. Оказалось, вирусные частицы действительно связываются с ACE2 в жвачке и их концентрация в слюне резко снижается. В образцах, для которых использовалась плацебо-жвачка, вирусная нагрузка тоже немного понизилась, что согласуется с данными более ранних исследований — коммерческие жевательные резинки содержат в составе вещества, способные связываться с вирусами. Клинически значимого эффекта, впрочем, это не оказывает.

Связавшись с рецепторами ACE2 в антиковидной жвачке, вирусные частицы уже не смогут «отклеиться» от них и проникнуть в клетки полости рта, поясняют авторы работы.

«Слюна играет важную роль в передаче инфекции среди тяжелобольных пациентов и взаимодействует с тканями полости рта, — пишут исследователи. — Снижение вирусной нагрузки в слюне должно ограничить риск передачи инфекции от потенциального носителя и позволит помочь уменьшить тяжесть течения COVID-19 путем минимизации повторного заражения, поскольку слюнные железы — основное место репликации вируса».

Антиковидная жвачка может храниться при тех же условиях, что и обычная. Каких-либо аналогичных биологических «ловушек», одобренных регулирующими органами, пока что не существует, что делает разработку уникальной в своем роде, подчеркивают ученые.

Маски и другие меры предосторожности защищают окружающих от заражения, однако не могут защитить от повторного инфицирования самого пациента, обращают внимание исследователи. Жвачка, снижая вирусную нагрузку, уменьшает риск того, что новые вирусные частицы снова поразят клетки организма, вызвав новый эпизод COVID-19.

«В дополнение к профилактической защите от COVID-19 в общественных местах или ресторанах, жевательная резинка с ACE2 может использоваться как быстрое средство для снижения вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в полости рта инфицированных пациентов, которым требуются стоматологические процедуры. Эту общую концепцию можно расширить, чтобы свести к минимуму заражение или передачу большинства вирусов, содержащихся во рту», — добавляют они.

Слюнные железы — место репликации многих других вирусов, в том числе вируса простого герпеса, цитомегаловируса, гепатита С, вируса Эпштейна-Барра, вируса Зика.

Разработка аналогичных жвачек против этих вирусов, возможно, позволит сдержать и их распространение тоже, полагают ученые.

Необходимого эффекта можно добиться даже для сезонных штаммов вируса гриппа — более ранние наблюдения показали, что растительные лектиды (гликопротеины, связывающие остатки углеводов на поверхности клеток) способны нейтрализовывать вирионы разных его штаммов.

Хотя наиболее эффективными мерами против SARS-CoV-2 и других респираторных вирусов сегодня остаются вакцинация, ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук, противовирусные жвачки смогут стать эффективным подспорьем, в том числе и для снижения риска повторного заражения, заключают исследователи.