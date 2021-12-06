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Наука

«Моя машина на орбите Марса». Илон Маск поспорил с астрономом

Астрофизик опроверг слова Маска о Tesla Roadster на орбите Марса

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Прямая трансляция из электромобиля Илона Маска Tesla Roadster на орбите Земли после запуска ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, 6 февраля 2018 года

Прямая трансляция из электромобиля Илона Маска Tesla Roadster на орбите Земли после запуска ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, 6 февраля 2018 года

SpaceX/youtube.com
Илон Маск поспорил с астрономом из Гарвардского университета о том, где в настоящий момент находится единственный в мире автомобиль за пределами Земли. Маск пошутил, что его Tesla Roadster вращается на орбите Марса, Джонатан Макдауэлл считает иначе — он провел моделирование и все выяснил. Об их заочном споре — в материале «Газеты.Ru».

В 2018 году компания SpaceX осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Риски были высоки, и потому ракета не несла настоящей полезной нагрузки: вместо этого руководитель компании решил закрепить в грузовом отсеке автомобиль Tesla Roadster и отправить его в сторону Марса – ради демонстрации возможностей ракеты.

Сейчас внимание Илона Маска сосредоточено на создании Starship, сверхтяжелой ракеты нового поколения, которая, по его планам будет доставлять на Марс грузы и людей. Он опубликовал в Twitter картинку с двумя собранными Starship у стартовых башен и пообещал, что скоро это станет реальностью.

Один из пользователей соцсети в шутку спросил: «На Марс доставляете?». На это Илон Маск ответил: «В точку. Моя машина сейчас на орбите Марса».

Но Джонатан Макдауэлл, профессор Центра астрофизики Гарвардского университета, работающий с космическим рентгеновским телескопом Chandra, решил подловить миллиардера. Он поправил Илона, заявив, что она летит по совсем другой орбите. «Ну нет, – написал он, – она вращается вокруг Солнца, и лишь иногда пересекает марсианскую орбиту. Это совсем не одно и тоже».

В целом основатель SpaceX известен неформальным стилем ведения Twitter, а также шутливыми и провокационными заявлениями. Он регулярно публикует мемы, делится эмоциями и насмехается над конкурентами. Например, недавно он пошутил, что Джефф Безос, с которым у него было судебное разбирательство по лунному контракту от NASA, уволился с поста директора Amazon, чтобы весь день посвятить написанию исков, а запуск миссии NASA по отклонению астероида прокомментировал картинкой с динозаврами в наушниках AirPods, которые не слышат предупреждения о падении метеорита. Таким образом, нет смысла подходить к блогу основателя SpaceX слишком серьезно, поскольку он скорее рассчитан на ведение непринужденного диалога с фанатами и самовыражение.

Но гарвардский профессор решил подойти к проблеме по-научному. Он рассчитал орбиту автомобиля Илона Маска, вычислил его нынешнее местоположение и опубликовал соответствующий рисунок. На картинке видно, что Roadster летит по вытянутой эллиптической орбите, с перигелием в районе орбиты Земли и с афелием за орбитой Марса – действительно, очень далеко от «вращения вокруг Марса». В развитие шутки Макдауэлл нанес на схему орбиту астероида 4589 McDowell, изображение которого он получил в 1994 году, и который назвали в его честь.

Из-за того, что орбита Roadster проходит близко от орбиты Земли, некоторые высказывали предположение, что однажды спорткар вернется и упадет на нашу планету. В ответ на это еще в 2018 году ученые опубликовали статью, в которой исследовали эту проблему. Выяснилось, что вероятность падения машины Маска на Землю в ближайший миллион лет равна шести процентам, и, скорее всего, она сгорит при входе в атмосферу. Точное предсказание траектории на миллионы лет вперед невозможно, поскольку на машину воздействует гравитация многих тел, но, по сути, она станет одним из типичных околоземных астероидов. Первое сближение Roadster с Землей ожидается в 2091 году, а в долгосрочной перспективе, по оценкам ученых, автомобиль будет летать по орбите много миллионов лет — с вероятностью 50 процентов.

Ключевой особенностью ракеты Starship, которую в данный момент разрабатывают в Техасе, станет многоразовая вторая ступень с интегрированным кораблем, которая будет садиться на хвост подобно первой ступени Falcon 9. Также предполагается возможность дозаправки: грузовой или пассажирский Starship выйдет на околоземную орбиту, и дальше Starship-топливозаправщик за несколько рейсов вновь наполнит баки корабля, чтобы отправиться на Луну или на Марс. NASA уже избрало Starship в качестве посадочного аппарата космической программы «Артемида», в ходе которой предполагается возобновить человеческое присутствие на Луне.

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