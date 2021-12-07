«Самый тяжелый удар»: как развивался японский блицкриг 1941 года

80 лет назад начался «японский блицкриг» — вторжение японских войск одновременно в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Самое упорное сопротивление Японии было оказано при обороне Филиппинских островов американскими войсками. Но в мае следующего года войска союзников были вынуждены полностью капитулировать перед японцами на Филиппинах. Еще раньше пали Гонконг, Малайя, Сингапур и Голландская Индия.

Война на Тихом океане в декабре 1941 года началась с внезапных ударов японских войск по главной военно-морской базе США на Гавайских островах — Перл-Харбору — и прочим базам союзников на Тихом океане. Сама эта война не стала неожиданностью, однако неожиданным было то, что Япония сумела нанести удары одновременно на множестве направлений, развернув наступательные операции сразу в Таиланде, Малайе, в Гонконге и на Филиппинах, завоевав господство в воздухе и на море. При составлении своих планов в штабах союзников не могли поверить, что Япония сможет нанести одновременно более одного удара в нескольких точках Тихого океана и Азии.

К маю 1942 года в результате этого «японского блицкрига» были захвачены огромные территории в районе южных морей и в центральной части Тихого океана, однако добиться полной победы над войсками союзников Японская империя не сумела и втянулась в затяжную войну с государствами, безусловно превосходившими ее по общему военно-экономическому потенциалу. Со временем Япония утратила завоеванные позиции и уже к концу 1942 года была вынуждена перейти к обороне. «Когда все закончится, разговаривать по-японски будут только в аду» Атака японских самолетов на американскую базу на Гавайях стала одним из наиболее известных и... 07 декабря 15:59

Дольше всех прочих на первом этапе продолжалась Филиппинская операция, где Японской империи филиппинскими и американскими войсками было оказано самое упорное сопротивление, хотя изначально США и рассматривали вариант быстрой сдачи Филиппин ввиду оторванности их от основных своих баз и невозможности долгой защиты. В японских планах эта операция считалась частью «Большой войны в Юго-Восточной Азии», основной целью которой ставился захват богатой стратегическим сырьем Голландской Ост-Индии. Филиппины при этом служили лишь базой для проведения этих операций, к тому же их захват должен был обезопасить коммуникации между занятыми японцами территориями на юге и непосредственно самой Японией.

Филиппины во Вторую мировую войну вошли с не вполне ясным переходным статусом — предполагалось, что к 1945 году они получат полную независимость, и уже было сформировано собственное филиппинское правительство, существовала многочисленная, хотя и плохо вооруженная армия, однако пока что сама страна оставалась еще зависимой от США территорией, где базировались американские войска. Это двойственное подчинение, а также плохая обученность и вооружение филиппинских войск послужили одной из причин того, что Японская империя одерживала уверенные победы над превосходящими силами союзников, оборонявшими острова.

Объединенными войсками командовал генерал Дуглас Макартур, который в будущем прославится организацией послевоенных реформ в Японии и разработкой новой японской конституции. Несмотря на поражение и капитуляцию американо-филлипинских войск после упорной обороны островов и эвакуацию вместе с семьей еще до этой капитуляции, этот генерал был 1 апреля 1942 года награжден Медалью Почета.

Считается, что именно генерал Макартур убедил президента Рузвельта в необходимости борьбы за архипелаг. Противоположная точка зрения состояла в том, что защита Филиппин не имеет большого смысла из-за их удаленности от основной территории Соединенных Штатов и сложностей со снабжением, которые только усилились после сдачи территорий союзников на материке. «Лучше сейчас, чем позже»: почему Япония напала на США 80 лет назад японский кабинет министров и лично император Хирохито в ответ на европейские и... 01 декабря 12:07

На первом этапе на Тихоокеанском театре военных действий всю евроатлантическую коалицию преследовали неудачи, однако именно сражение за Филиппины показало, что сопротивляться японской военной экспансии вполне возможно. Даже лишенные поддержки с моря и с воздуха и отрезанные от баз снабжения американские и филиппинские войска проявили неожиданное упорство, причем некоторых солдат не остановил приказ сложить оружие, отданный 8 мая 1942 года генералом Уэйнрайтом, оставшимся замещать Макартура. Многие американские солдаты не подчинились этому приказу и продолжили партизанскую войну совместно с филиппинцами.

Само то, что американские войска на Филиппинах продолжали сражаться тогда, когда давно пали союзные Гонконг, Малайя, Сингапур и Голландская Индия, говорит о том, что именно на Филиппинах ковалась будущая победа Америки в войне на Тихом океане.

У Великобритании и Нидерландов дела шли еще хуже, разгром шел еще стремительнее. 10 декабря 1941 года японцы с самолетов уничтожили два последних линейных корабля союзников, попавшихся им в водах Тихого океана к западу от Гавайских островов, закончив тем самым «эру линкоров». Британские войска в Малайе остались без поддержки с моря, японские войска смогли беспрепятственно высаживать свои десанты, строить авиационные базы, которые служили для дальнейшего захвата все новых и новых территорий. Уинстон Черчилль оценивал все эти события как «самый тяжелый удар, который он получал за всю войну».

При защите Филиппин оказывалось самое упорное сопротивление японской императорской армии, что, в частности, дало время Австралии для организации своей обороны. Во всяком случае, именно так утверждал после войны Чарльз Уиллоуби, офицер разведки Макартура, считая, что Филиппинская кампания стала ключевым фактором, приведшим союзников к победе — она нарушила японский график «таким образом, что это оказало решающее значение» на исход войны, и «после Батаана японцам так и не удалось найти достаточно людей, самолетов, кораблей и ресурсов, чтобы достичь перелома при Гуадалканале» — битву за остров Гуадалканал колонии Британские Соломоновы острова, начавшуюся в августе 1942 года, часто считают переломным событием в боевых действиях на Тихом океане, поскольку она ознаменовала окончательный переход Японии к обороне. Однако филиппинский историк Теодоро Агонсильо утверждал, что в сопротивлении на Филиппинах «не было необходимости, поскольку оно привело к потере драгоценных жизней, но не служило никаким стратегическим целям». По его мнению, о вторжении в Австралию мечтал лишь руководивший японскими войсками генерал Томоюки Ямасита, а правительство премьер-министра Хидэки Тодзе его в этом совершенно не поддерживало.

Основными этапами сопротивления на Филиппинах стали сражения за полуостров Батаан и за остров Коррехидор, происходившие уже в январе-апреле и мае 1942 года. До этого вторгшаяся на Филиппины 8 декабря 1941 года 14-я японская армия быстро захватывала остров за островом и уже 2 января 1942 года вошла в столицу Филиппин Манилу.

Генерал Макартур основную часть войск отвел на полуостров Батаан, сделав это в конце декабря. В ходе многомесячных позиционных сражений, когда союзники сдавали одну линию укреплений и переходили к другой, японские войска лишились наиболее боеспособных частей, переброшенных сражаться за стратегически более важные территории. К тому же они серьезно страдали от тропических болезней и долго не предпринимали попыток прорвать оборону союзников. Лишь 3 апреля, после артиллерийской подготовки и бомбардировки, японцы преодолели линию обороны Орион-Багак, а 8 апреля генерал-майор Эдвард Кинг послал предложение о капитуляции, принятое на следующий день.

После капитуляции армии союзников на полуострове Батаан японцы приступили к захвату острова Коррехидор, сосредоточив на этом уже все свои силы. Коррехидор был превращен в неприступную крепость, его серьезно укрепили еще во время Первой мировой войны, оснастив мощной береговой артиллерией. Этот остров преграждал вход в Манильский залив, и его захват открывал японцам доступ к северным Филиппинам. Штурм Коррехидора начался 5 мая после недельной артиллерийской подготовки, на следующий день гарнизон острова капитулировал. Чтобы захватить Британскую Малайю и Сингапур силами гораздо более мощной японской группировки потребовалось примерно столько же дней реальных боев, сколько было потрачено на взятие Батаана и Коррехидора.

Поражение союзников привело к двум с половиной годам оккупации Филиппин, в ходе которой японские войска совершили множество военных преступлений. Одним из самых ярких примеров считается так называемый марш смерти на полуострове Батаан. Американские и филиппинские военнопленные, направленные в концентрационные лагеря, должны были проделать долгий путь пешком, умирая по дороге от жары и истощения. Попавшие все же в японские лагеря военнопленные содержались в ужасных условиях, что также привело ко множеству смертей. К тому же многих пленных вывозили в саму Японию для работы на шахтах и фабриках, эта перевозка осуществлялась на так называемых кораблях ада — многим не удалось пережить и эту дорогу. По некоторым оценкам, почти 40% от общего числа американских военнопленных умерло в японском плену. Впрочем, нужно отметить, что в немецких лагерях смерти погибло более 60% от общего числа находившихся в плену советских военнослужащих.