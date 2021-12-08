Список из ста заданий: зачем японский ценитель искусства летит в космос на «Союзе»

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» на Байконуре, 8 декабря 2021 года

После долгого перерыва Россия отправила в космос двух космических туристов — японского миллиардера и его помощника. Они будут проводить там опыты: как научные, так и шутливые.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник, видеопродюсер Йозо Хирано, отправились на орбиту на корабле «Союз МС-20» с космодрома Байконур. Они достигнут МКС в 16:41 8 декабря, где проведут в качестве туристов почти две недели. В полете их сопровождает космонавт Александр Мисуркин. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Маэдзава — один из богатейших людей Японии, в первую очередь, он приобрел известность как основатель онлайн-магазина модной одежды Zozotown. Помимо этого, он занимается коллекционированием предметов искусства, основал фонд Contemporary Art Foundation и несколько лет назад установил рекорд, купив картину американского художника за $110,5 млн.

Помимо искусства, Маэдзава любит космос: он приобрел билет на проектируемый космический корабль Starship Илона Маска, который должен будет отправить его на облет Луны. В ходе проекта dearMoon миллиардер отберет еще 8 гражданских лиц для полета вместе с ним, среди которых будут деятели культуры. С учетом того, что Starship находится на ранней стадии испытаний и еще не совершил ни одного орбитального полета, сделку Маэдзава можно считать скорее инвестицией, нежели покупкой билета.

Пока Starship не готов, Маэдзава решил отправиться на МКС на российском корабле. Японский космический турист начал готовиться к полету в ноябре на Байконуре и подробно освещал процесс в Twitter. Самые сильные впечатления оставила тренировка на вращающемся кресле, которая испытывает вестибулярный аппарат.

Маэдзава опубликовал видео занятий и сказал, что больше всего оно напоминает пытку. «Это самая тяжелая тренировка, которую я когда-либо делал в жизни», — написал он.

11 days until Launch



Unusual training in Russia



The spinning chair - almost feels like torture. Some cosmonauts say it's necessary, some say it's not. Either way, it's the hardest training ever done.



Warning: eyes will be spinning just by watching#MZJourneytoSpace pic.twitter.com/ARzh7yaXXk — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) November 27, 2021

22 ноября, в свой 46-й день рождения, Маэдзава опубликовал фотографию себя, закрепленного в тренажере вверх ногами. «Дорогая мама, которая вырастила меня таким сильным и здоровым человеком. Человеком, который, будучи перевернутым вверх ногами, с приливающей кровью к голове, все равно чувствует себя отлично. Спасибо, что вырастила меня». Помимо этого, японец подолгу играл в бадминтон, спал на наклонной кровати и выполнял другие упражнения, которые должны помочь ему освоиться в космосе.

Когда перед стартом экипаж выходил из гостиницы «Космонавт», звучала песня «Трава у дома» на японском языке. Эта песня в последние десятилетия стала неофициальным гимном российской космонавтики.

На предполетной пресс-конференции Маэдзава признался, что сильно переживает: «На самом деле, я сейчас нахожусь в крайне волнительном состоянии, ощущаю себя, как школьник перед экзаменом». Он также отметил, что очень хочет посмотреть на Землю из космоса и поплавать в невесомости.

«Хочу узнать, как космос меня изменит, как я сам изменюсь после этого полета», — добавил он.

Помимо этого миллиардер выразил надежду, что в ближайшем будущем космические полеты станут более доступными и что его миссия в том числе поможет понять, какие трудности необходимо для этого преодолеть. «Моя машина на орбите Марса». Илон Маск поспорил с астрономом Илон Маск поспорил с астрономом из Гарвардского университета о том, где в настоящий момент... 09 декабря 05:59

На борту МКС туристы примут участие в научной программе станции, а также будут выполнять задания из списка 100 things you want MZ to do in space!, пункты которого можно было предлагать через личный сайт Маэдзавы. Их выполнение будут снимать камеру и выкладывать на YouTube. Маэдзава предложил вносить в него самые разные вещи, от серьезных до проверки идеи «двигаешься ли ты вперед, когда какаешь в космосе» и тестирования Pokemon Go на орбите. Кроме того, экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.

Этот туристический полет станет первым для Роскосмоса после долгого перерыва: в последний раз на российской ракете в таком статусе летел канадец Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil. После этого Россия заявила, что на какое-то время сосредоточится на запусках в космос профильных специалистов.