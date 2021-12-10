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Наука

В России выделили четыре последовательности штамма «омикрон» от двух носителей

Роспотребнадзор заявил о четырех геномах «омикрон»-штамма в России

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские ученые выделили четыре полногеномных последовательности «омикрон»-штамма коронавируса, сообщили в центре «Вектор». Две последовательности в базу внесли специалисты Роспотребнадзора, две — ученые из центра им. Гамалеи. Таким образом, хотя официально в России выявлено всего два случая заражения «омикроном», получены четыре полноценных образца от носителей.

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России выделили четыре полногеномные последовательности штамма коронавируса «омикрон». Его слова передает ТАСС.

«В российской базе генетического разнообразия SARS-CoV-2 (VGARus) депонировано четыре полногеномных последовательности варианта «омикрон» от двух туристов», — заявил он.

Хотя заболевших туристов двое, в базу внесены две последовательности вируса специалистами центра им. Гамалеи, а еще два — сотрудниками Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что число случаев заражения «омикрон»-штаммом в России не увеличилось. Просто исследование проводили два разных института, передает MK.RU.

Каждый штамм — вариант, но не каждый вариант — штамм

Проникая в клетки, вирус начинает с помощью их механизмов копировать сам себя, и на этом пути часто возникают ошибки — генетические мутации. Новые вирионы все еще очень похожи между собой, но это уже не точные копии исходного. Так появляются различные варианты вируса.

Многие мутации практически никак не влияют на свойства вируса. Однако если они затрагивают аминокислоты — «строительные блоки», используемые для создания новых вирусных частиц, — это может привести к изменению «архитектуры» вируса и, соответственно, его физических свойств. Иногда для этого требуется несколько мутаций, но может оказаться достаточно и одной. Те мутации, которые мешают вирусу распространяться, как правило не закрепляются.

Те же, которые делают его более заразным, помогают быстрее реплицироваться или как-то еще обеспечивают более эффективную передачу (или хотя бы не ухудшают уже имеющиеся свойства), сохраняются в новых генетических линиях. Так образуются новые штаммы, которые получают отдельные названия.

В целом каждый штамм вируса — это его вариант, но не все варианты в итоге становятся штаммами.

«Омикрон» не безопасен

Замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что безответственно говорить о «легкости» «омикрон»-штамма коронавируса, поскольку его переносят без трудностей люди с уже сформировавшимся иммунитетом.

«Безответственно заявлять, что это «легкий» штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм «омикрон» в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно», — сказал ученый.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что зараженные новым штаммом SARS-CoV-2 «омикрон» россияне переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет данных, свидетельствующих о меньшей опасности «омикрона».

Новый штамм обнаружен в 57 странах мира, впервые его нашли в ЮАР и Ботсване. Ни одного случая смерти среди зараженных «омикрон»-штаммом пока не зафиксировано.

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