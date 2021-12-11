«Если на Венере и есть какая-то жизнь, то в облаках»

Астробиологи из США опубликовали новую программу по исследованию Венеры. Она предполагает запуск недорогих частных космических аппаратов с целью найти жизнь на этой планете. Первый аппарат серии будет совсем маленьким и проработает несколько минут, затем на Венеру отправят воздушный шар для долгосрочного изучения, а в конце концов — ракету, которая вернет образцы на Землю.

Ученые из Массачусетского технологического института опубликовали детали серии из трех миссий по изучению Венеры. В отличие от многих других космических миссий, их задача сформулирована очень узко: поиск следов жизни.

«Мы надеемся, что это старт новой парадигмы, согласно которой вы летите дешево, чаще и с более точной целью, – говорит Сара Сигер, руководитель исследования. – Это более новый, ловкий и быстрый путь для космической науки».

Первая из серии этих миссий уже запланирована на 2023 год, ее запустит и профинансирует компания Rocket lab, известная своей сверхлегкой ракетой Electron. С ее помощью компания отправит на Венеру космический аппарат, основанный на универсальной платформе Photon весом чуть более 20 килограмм. Путешествие займет пять месяцев, а сам зонд проработает в атмосфере Венеры около трех минут.

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Основным его инструментом будет лазер, который позволит обнаружить присутствие сложных химических соединений внутри капелек жидкости, которые попадутся зонду при спуске в атмосфере. Луч позволит выявить флуоресцентные вещества или другие примеси, которые будут свидетельствовать об интересных для исследователей явлениях. В первую очередь, ученых интересуют биосигнатуры – признаки жизни.

По мнению Сигер, Венера, по сравнению с Марсом – нелюбимый ребенок астробиологии. В последний раз зонды входили в атмосферу Венеры в 1980-х годах, когда возможности научных инструментов были далеки от современных. И хоть NASA и Европейское космическое агентство планируют миссии на эту планету в конце 2020-х годов, ни одна из них не посвящена поиску жизни.

«На Венере есть тайны, которые мы не сможем разгадать, если не вернемся туда, – говорит ученый. – Аномалии химического состава, которые оставляют возможность существования живых организмов».

Сигер посвятила поиску жизни на Венере большую часть своей научной карьеры. В прошлом году она с командой астробиологов заявила, что обнаружила в атмосфере этой планеты фосфин – газ, который на Земле образуется только в процессе жизнедеятельности организмов и в промышленности. Позже ученые оспорили ее находку, но Сигер не сожалеет об этом, поскольку начавшаяся дискуссия повысила интерес к проблеме.

В любом случае, запланированные миссии будут искать жизнь именно в атмосфере Венеры, поскольку на самой ее поверхности температура превышает 400 градусов, и там совершенно нет воды. «Если на этой планете и есть какая-то жизнь, то она представлена микробоподобными организмами в облаках», – поясняет ученый.

Однако и венерианские облака, несмотря на более низкую температуру, являются не очень благоприятным местом для жизни из-за высокой концентрации серной кислоты и крайне низкого содержания воды, гораздо ниже чем в самой сухой пустыне на Земле.

Поскольку концепция этой миссии предполагает крайний низкий бюджет и малый вес аппарата, научная нагрузка составит всего 1 килограмм. Единственным инструментом станет лазерный нефелометр. Ракета-матрешка из будущего. Она черная, многоразовая и похожа на «Фау-2» Компания Rocket Lab показала, как будет выглядеть ее новая ракета среднего класса для запуска огромных... 03 декабря 14:36

Когда зонд окажется в атмосфере, он включит его: от лазерного луча сложные молекулы внутри облаков начнут рассеивать свет или флуоресцировать. Свойством флуоресценции обладают множество органических молекул, например триптофан.

Если этот инструмент подтвердит существование аномалий, у астробиологов появится мощный стимул для продолжения программы.

После миссии 2023 года планируются следующие, уже более сложные миссии. Приблизительно к 2026 году ученые надеются отправить на Венеру воздушный шар, который будет нести более тяжелые научные инструменты и плавать среди облаков гораздо дольше. В том числе, на его борту будут несколько газоанализаторов и спектрометр, который позволит получить подробные данные о химическом составе. Конструкцию шара планируют планируют сделать трансформирующейся, которая сможет изменять свой объем для управления высотой полета.

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Наконец, получив этот опыт, на его основе исследователи создадут гораздо более амбициозный проект, который подразумевает возврат образцов венерианской атмосферы на Землю для подробного анализа в лаборатории. Для этого на воздушный шар подвесят миниатюрную ракету, внутри которой будет резервуар для газа. Его наполнят на требуемой высоте, после чего ракета отцепится от шара и выйдет на орбиту планеты. Там она проведет стыковку с специальным орбитальным аппаратом, который возьмет курс на Землю.