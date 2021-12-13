«Наполеон полярных стран»: за что британцы невзлюбили Амундсена

110 лет назад норвежская экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса, опередив на месяц отряд капитана британского королевского флота Роберта Скотта. Скотт и его товарищи погибли на обратном пути, их смерть негативно отразилась на отношении к Амундсену англичан — как к человеку, который «контрабандой» вырвал победу из рук Скотта и стал одной из причин гибели британской экспедиции. Подробности этих драматических событий — в материале «Газеты.Ru».

14 декабря 1911 года был впервые покорен Южный полюс. Решить эту задачу удалось норвежской экспедиции под руководством Руаля Амундсена, происходило это все в острой конкурентной борьбе с группой британских путешественников, возглавляемой капитаном королевского флота Робертом Скоттом.

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Полярная гонка, включавшая в себя задачи покорения земных полюсов различными способами, прокладывание курса по Северо-Западному проходу и Северному морскому пути и др., разгорелась в начале XX века. Тогда многие грезили полярными исследованиями примерно так же, как во второй половине XX века — «космической гонкой». Сам термин «полярная гонка» принадлежит Роберту Пири, одному из американских претендентов на первенство в покорении Северного полюса, оспаривавшему это первенство у другого американца, Фредерика Кука. Употребил он его впервые в интервью газете Daily Mail 13 сентября 1909 года, комментируя планы экспедиции Скотта насчет Южного полюса, однако при этом Пири полагал, что основное соперничество развернется все же между представителями двух великих держав: «Можете мне поверить на слово: гонки к Южному полюсу, которые начнутся между американцами и британцами в ближайшие семь месяцев, будут напряженными и перехватывающими дыхание. Таких гонок мир еще никогда не видел».

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Пири, как и почти весь мир, тогда еще не знал, что Руаль Амундсен уже переключился с покорения Северного полюса на Южный. Цели, которые перед собой ставил норвежский полярник, выглядели скорее спортивно-техническими, нацеленными на впечатление публики и спонсоров, не вполне научными, — ему нужно было первым достичь какого-то значимого места, где к тому времени еще не ступала нога человека. Сам Амундсен никогда не претендовал на роль интеллектуала и ученого, его дневники довольно бесхитростны, а материалы своих экспедиций, которые, разумеется, все же включали немало сопутствующих научных достижений, он никогда не обрабатывал сам, предпочитая поручать это своим коллегам.

close 100% Британский полярный исследователь Роберт Ф. Скотт (1868-1912) отправился с мыса Эванс 24 октября 1911 года к Южному полюсу, которого он и его товарищи достигли через четыре недели после Роальда Амундсена 18 января 1912 года. На фото он и его товарищи на Южном полюсе вместе с палаткой, оставленной Амундсеном., 18 января 1912 года Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo

Амундсен родился в семье потомков крестьян и рос среди многочисленных братьев и сестер, будучи четвертым из двенадцати детей. Его отец Йенс Амундсен разбогател во время Крымской войны 1853-1856 годов, поставляя зерно и фураж британским и французским войскам, воевавшим против русских; корабли Амундсенов также использовались для перевозки англичан при осаде Севастополя. Кроме того, Йенс Амундсен доставлял на Кубу из Китая дешевую рабочую силу, батраков-кули. Во время одного из бунтов кули он вынудил их повесить своего вожака, что свидетельствует о весьма незаурядном и тяжелом характере отца Руаля Амундсена. Впрочем, его отец умер, когда Руалю не было и пятнадцати лет, поэтому дальнейшей его жизнью руководила мать — не менее властная особа. Она настояла на том, чтобы будущий путешественник избрал карьеру медика и поступил учиться на медицинский факультет Университета Кристиании. Кристианией до 1925 года назывался крупнейший город и столица Норвегии Осло.

Амундсен, который в школе считался худшим учеником, но при этом прекрасным спортсменом, не горел желанием продолжать образование, и как только мать в 1893 году умерла, он сразу же бросил учебу и занялся тренировками. Ему тогда шел 22-й год, и в своей автобиографии он писал об этом так: «С огромным облегчением покинул я университет, чтобы всецело предаться осуществлению мечты моей жизни». Впрочем, как и любому руководителю экспедиций, ему пришлось все же осваивать множество сопутствующих специальностей, включая изучение основ земного магнетизма — для работы в полевых условиях. Без диплома капитана или сдачи экзамена пилота самолета он тоже не смог бы серьезно продвинуться в своих начинаниях. К тому же для начальника экспедиции чрезвычайно важно было выработать соответствующие лидерские качества: находясь в ледяной пустыне с несколькими крепкими товарищами, нужно уметь настоять на своем решении, от которого часто зависит жизнь или смерть всех участников экспедиции. Непростой характер Амундсена зачастую приводил его к каким-то конфликтам, однако все отмечали феноменальную целеустремленность, своего рода фанатизм и при этом необычайный рационализм и расчетливость будущего полярника.

Своими успехами все будущие экспедиции Амундсена обязаны тщательному планированию, которое всегда отличало Руаля от других путешественников, в том числе Роберта Скотта. «Доктор Ливингстон, полагаю?» Почему репортер не смог спасти великого путешественника 150 лет назад журналист Генри Стэнли нашел затерявшегося в Центральной Африке заболевшего и... 10 ноября 10:52

Британский журналист Роланд Хантфорд назвал Амундсена «Наполеоном полярных стран», в этом выражении содержится вся неоднозначность отношения британцев к «норвежскому рекордсмену» как к грозному противнику. Его первенство в достижении полюса объяснили внезапным и скрытым от всех маневром — появлением в Антарктиде вместо Арктики, спутавшим планы экспедиции Скотта, и весьма жестоким использованием собак, которых по мере продвижения Амундсен и его товарищи просто убивали и скармливали оставшимся животным и ели их сами. В базовый лагерь вернулась лишь пятая часть от их первоначального количества.

Известно, что на обеде, который лондонское Королевское географическое общество давало в честь Амундсена, лорд Керзон, президент этого общества, подчеркнуто иронично обыграл то значение, которое сам Амундсен придавал собакам в своей экспедиции, а в завершении спича призвал всех прокричать «троекратное ура в честь собак».

Первоначально Амундсен готовился покорять Северный полюс, однако ему пришлось передумать после того, как 1 сентября 1909 года американец Фредерик Кук официально объявил о достижении этого места еще 21 апреля 1908 года. 7 сентября того же года о своем покорении Северного полюса объявил Роберт Пири: согласно его заявлению, он достиг полюса 6 апреля 1909 года. Оба этих достижения сейчас подвергаются сомнению, однако ввязываться в споры о первенстве Амундсен не стал, и уже 9 сентября 1909 года тайно переориентировался на Антарктиду: сделал заказ на приобретение 100 ездовых гренландских лаек и 14 комплектов эскимосской одежды. По мнению того же Хантфорда, Амундсен таким образом лишил Скотта доступа к гренландским собакам, создав их дефицит, однако известно, что у Скотта все же были собаки, использовавшиеся при заброске продовольствия в ряд промежуточных лагерей. Российский Колумб: как Беринг доплыл до Америки и умер в землянке Разного рода загадки и странности сопровождали жизнь и ужасную гибель едва ли не самого знаменитого... 05 августа 11:43

Свои намерения Амундсен до определенного момента скрывал даже от членов собственной экспедиции. Перед выходом в море о его планах знали лишь командир судна да брат самого Амундсена, а истинная цель экспедиции должна была быть объявлена лишь после единственного захода в порт на острове Мадейра. Кроме всего прочего, Амундсен опасался, что участвовать в полярной гонке за Южный полюс ему запретит норвежское правительство, которое ощущало свою зависимость от Великобритании. Тем не менее в самой Антарктиде члены разных экспедиций обменивались визитами — представители команды Скотта бывали в лагере Амундсена в Китовой бухте.

После длительной подготовки на лыжах к полюсу отправились пятеро участников, которых сопровождали 52 собаки, везущие четверку нарт с продовольствием, палатками и т. п. Это произошло 20 октября 1911 года. Начальные 300 км пути были заблаговременно размечены шестами с флагами и прочими вехами, проставленными даже между складами для удобства ориентации. Последний из складов полярники посетили 5 ноября в густом тумане, а далее путь проходил уже по нехоженой территории. Проблемой были ледники, которые приходилось с трудом преодолевать, обморожения и мелкие ссоры. «Ну и вид был у нас! — пишет в своих дневниках Амундсен. — Вистинг, Хансен и я особенно пострадали во время последнего бурана, у каждого из нас левая щека превратилась в сплошную болячку, из которой сочились сукровица с гноем.

Тем не менее 14 декабря в 15:00 Амундсен и его товарищи достигли наконец Южного полюса, назвав окружающую равнину именем норвежского короля Хокона VII. Покорение полюса они отпраздновали курением сигар, затем озаботились тем, чтобы их приоритет никогда не подвергался сомнениям. Так как инструменты позволяли определить местоположение с погрешностью лишь в одну милю, было решено на всякий случай окружить полюс лыжными пробегами с радиусом 10 миль. На самом полюсе оставили палатку с письмами к Роберту Скотту и королю Норвегии, на ее фоне была проведена историческая фотосессия, которую пришлось делать с помощью маленького ручного фотоаппарата, поскольку основной оказался поврежден.

Последующий триумф Амундсена после его благополучного возвращения на «большую землю» был омрачен несколькими трагическими событиями: 9 января 1913 года покончил жизнь самоубийством один из членов экспедиции Ялмар Йохансен, которого Амундсен из-за ссоры не взял с собой на покорение Южного полюса. А 11 февраля при возвращении барка «Терра Нова» стало известно и о гибели экспедиции Роберта Скотта. Тела британцев были обнаружены 12 ноября 1912 года. «Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей. Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение», — писал Скотт в своем дневнике после того, как обнаружил на Южном полюсе палатку с посланием от Амундсена.

В одном из своих интервью Амундсен говорил об этом так: «Я пожертвовал бы славой и всеми деньгами, сумей я таким путем уберечь Скотта от ужасной гибели». Но вряд ли он был при этом достаточно искренним.

Впрочем, свою собственную гибель Амундсен нашел тогда, когда вопреки собственной же практичности и расчетливости бросился в 1928 году на поиски пропавшей экспедиции еще одного своего соперника и бывшего партнера, которого долго до этого ругал в дневниках, — итальянского генерала Умберто Нобиле, который совершал полет на дирижабле к Северному полюсу и пропал на обратном пути. Экспедицию удалось найти и спасти — в основном, с помощью советских летчиков и ледокола «Красин». А вот Амундсен, вопреки собственным принципам, почти спонтанно вылетевший на поиски Нобиле на самолете, не предназначенном для подобных полетов, навсегда пропал в Арктике. Тела его так и не нашли, и днем его смерти считается 18 июня 1928 года.