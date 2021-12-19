«Готовы взлететь на воздух»: как итальянские люди-торпеды одолели британский флот

80 лет назад итальянские подводники провели дерзкую масштабную диверсию против британских кораблей, находившихся в Александрийском порту — на одной из самых охраняемых баз британского флота. Итальянцами были использованы человеко-торпеды, от которых погибли или были серьезно повреждены несколько кораблей, в том числе линкоры Queen Elizabeth и Valiant, не обошлось и без человеческих жертв. Эта операция имела огромное пропагандистское значение, вызвала широкий резонанс и позволила итальянскому флоту на какое-то время перехватить инициативу в боевых действиях на Средиземном море.

В ночь с 18 на 19 декабря 1941 года был проведена дерзкая операция с участием итальянских боевых пловцов, доставленных на сверхмалых подводных лодках, — так называемый рейд на Александрию, или миссия G.A. 3. Против британского флота, базировавшегося в Александрийском порту в Египте, действовало довольно необычное подразделение итальянского ВМФ, начавшее сражаться с переменным успехом в первые годы Второй мировой войны, — «Группа Гамма», штурмовое подразделение X флотилии MAS.

Шесть подводников проникли в порт Александрии на борту трех подводных штурмовых машин — медленно движущихся торпед SLC — siluro a lenta corsa. Им удалось установить мины и серьезно повредить взрывами два британских линкора — Valiant и Queen Elizabeth — на втором из которых погибли восемь британских моряков. Жертвами диверсантов стали также британский эсминец Jervis и норвежский танкер Sagona, который разломился на две части и ушел на дно.

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Это была не первая операция «Группы Гамма», созданной в промежутке между двумя мировыми войнами, чтобы как-то компенсировать отставание ВМФ Италии от уровня самых развитых стран, прежде всего Великобритании. С инициативой строительства человекоуправляемых торпед со сбрасываемой боевой частью выступили в начале 1935 года военные инженеры Тезео Тезеи и Элиос Тоски. Для доставки на место проведения операции таких торпед и их экипажей применялась дизель-электрическая подводная лодка Sciré и другие подобные средства. Кроме того, сами диверсанты использовали специально изготовленное для них и во многом новаторское для того времени подводное снаряжение.

26 марта 1941 года созданным таким образом подразделением была проведена успешная операция в бухте Су́да на острове Крит, но при этом использовались не человеко-торпеды, а специальные сверхскоростные самовзрывающиеся катера, которые вывели из строя британский крейсер York и норвежский танкер Pericles, реквизированный Великобританией.

А собственно SLC, или как их еще называли Maiale («свинья» или «поросенок»), первоначально преследовали одни неудачи. На Мальте летом 1941 года при проведении операции против британской военно-морской базы погиб один из основателей флотилии Тезио Тезеи, командир флотилии Витторио Моккагатта и еще 13 итальянских диверсантов, 18 были ранены и попали в плен. Атака на Мальту провалилась, однако от идеи использования таких диверсантов итальянцы не отказались и даже присвоили подводному отряду имя Тезеи, а надводному — Моккагатта. Еще перед атакой на Мальту Тезеи, бывший горячим сторонником этой операции, говорил так: «Нужно, чтобы весь мир узнал, что есть итальянцы, которые с величайшей отвагой бросаются на Мальту; потопим ли мы какие-нибудь корабли или нет, не имеет большого значения; важно то, чтобы мы сами были полны решимости взлететь на воздух вместе с торпедой на глазах у противника. Этим мы покажем нашим детям и будущим поколениям, какие жертвы приносятся во имя настоящего идеала и каким путем достигается успех».

Осенью 1941 года то же подразделение пытались первый раз атаковать Александрию, однако и тогда все закончилось провалом — все участвовавшие в операции подводники попали в плен, включая и второго инициатора создания управляемых торпед Элиоса Тоски. И это опять же не отвратило итальянский флот и «Группу Гамма» от применения человеко-торпед и от планов на Александрию.

В ночь на 3 декабря подводная лодка Sciré под командованием лейтенанта Жунио Валерио Боргезе покинула итальянский порт Специя, затем в Эгейском море она приняла на борт операторов торпед, переброшенных по воздуху из Италии, и 14 декабря взяла курс к египетскому побережью. Сильный шторм задержал операцию на один день, однако в ночь на 18-е итальянцам удалось воспользоваться прибытием в Александрию трех эсминцев, для которых британцы были вынуждены открыть проход в боно-сетевых заграждениях порта. В атаку устремились проникшие на базу три торпеды SLC, каждую из которых пилотировали по два человека. Они должны были разместить заряды взрывчатого вещества под килями кораблей, а затем покинуть место диверсии, выйти на берег и попытаться самостоятельно добраться до подводной лодки, которая должна была ждать их спустя несколько дней у прибрежного египетского города Розетты.

В ходе операции у итальянцев возникли серьезные проблемы с двигателями торпед и запасами кислорода. Один из подводников, Бьянки, был вынужден всплыть, однако его напарник де ла Пенне в одиночку вручную протащил торпеду в направлении линкора Valiant. После этого британцы обнаружили и захватили обоих этих подводников, однако это не предотвратило взрыв, случившийся в назначенное время и повредивший корпус линкора. Некоторые отсеки были затоплены, пострадали и сами диверсанты, находившиеся в трюме, однако им удалось выбраться из каюты и подняться на палубу, откуда их эвакуировали вместе с британскими матросами. Экипаж второй торпеды из-за отсутствия основной цели — авианосца Средиземноморского флота — был вынужден атаковать альтернативную, заранее выбранную на такой случай цель, — нефтяной танкер Sagona. После диверсии этот экипаж был также захвачен египтянами. Всего в ходе операции были серьезно повреждены четыре корабля. Еще одна жертва итальянцев — эсминец Jervis — также не стал самой важной добычей.

Самым удачливым оказался экипаж диверсантов, состоящий из Антонио Марчельи и Спартако Шерга и атаковавший линкор Queen Elizabeth. После минирования и взрыва они сумели покинуть Александрию, переодевшись в форму французских моряков, однако были все же схвачены на следующий день местной полицией уже в Розетте, где собирались ждать эвакуации на подводной лодке Sciré.

Диверсантов подвели имевшиеся у них банкноты устаревшего образца. Их арестовали и выдали британцам.

В результате всех взрывов поврежденные корабли опустились на дно, их ремонт продолжался затем много месяцев. К тому же во время диверсии погибло восемь британских моряков. Таким образом, действия диверсантов, которые вывели из строя крупнейшие корабли, оказались для Великобритании сопоставимы с проигранным морским сражением. А итальянцы в заслугу «Группе Гамма» ставили еще и то, что таким образом удалось поднять боевой дух своих войск, до этого терпевших серьезные поражения. Впервые с начала конфликта итальянский флот получил некоторое превосходство над британским, по крайней мере, в Средиземном море. Великобритания на время лишилась всех своих линкоров (предыдущие были потоплены Германией и Японией), и в конце 1941 года у нее оставалось только четыре легких крейсера и несколько эсминцев.

Черчиль писал по этому поводу так: «Шесть итальянцев с помощью простого оборудования пошатнули военное равновесие в Средиземноморье в пользу стран Оси». Впрочем, плохое взаимодействие между генеральными штабами стран гитлеровской коалиции не позволило воспользоваться этой ситуацией для долговременного завоевания господства в Средиземном море и оккупации Мальты.

После перемирия с Италией 8 сентября 1943 года все диверсанты за исключением Эмилио Бьянки были освобождены из лагерей союзников для военнопленных, репатриированы на родину и приняли полагавшиеся им почести.