«Кровавый орел»: могла ли существовать самая ужасная казнь викингов

«Кровавый орел», легендарная казнь викингов, считавшаяся выдумкой, была вполне реализуема на практике, считают британские медики. При казни жертву клали на живот, со спины разрубали ребра, раскрывали их наружу на манер птичьих крыльев и вытаскивали легкие, выкладывая их на ребра. Сокращения легких должны были заставить ребра трепетать, словно крылья. Анатомически казнь была возможна, но большая часть действий совершалась уже с трупом — жертва с большой вероятностью умирала уже при вскрытии грудной клетки, поэтому «взмахов крыльев» в финале казни скорее всего не было.

Викинги вошли в историю как жестокие мореплаватели, не гнушавшиеся кровавой расправой над врагами. Одной из самых знаменитых казней был «кровавый орел», нашедший отражение и в древних мифологических источниках, и у христианских авторов, и обыгранный даже в современных прозе, кино и видеоиграх.

Осужденного клали на живот и разрубали ребра на спине топором, затем раскрывая их подобно крыльям птицы. После этого вытаскивали наружу легкие и укладывали на ребра. Последние сокращения легких заставляли ребра слегка трепетать, придавая еще больше сходства с крыльями. Если жертва не умирала от боли в первой части казни, вторая не оставляла ей шансов выжить.

Хотя «кровавый орел» упоминается во многих повествованиях, нет надежных документальных источников, подтвердивших бы, что она действительно применялась. Викинги не вели никаких записей, и все истории о них столетиями передавались в устной форме, обрастая новыми деталями. Некоторые историки считают, что «кровавый орел» был, возможно, ритуалом глумления над трупами. В целом же большинство сходится на том, что казнь выглядит слишком неправдоподобной, чтобы существовать в реальности.

Однако специалисты Килского университета в Великобритании Монте Гейтс и Хайди Фуллер выяснили, что с анатомической точки зрения казнь была вполне реализуема, к тому же хорошо укладывалась в традиции викингов.

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«Наша команда, состоящая из ученых-медиков и историка, обошла стороной давний вопрос о том, действительно ли «кровавый орел» когда-либо практиковался, задавшись другим — мог ли он практиковаться вообще, — рассказывают они. — Наш ответ — однозначное «да».

Предыдущие исследования, посвященные «кровавому орлу», были сосредоточены только на деталях средневековых текстов, описывающих эту казнь, причем обсуждение крутилось в основном вокруг точности используемых терминов. Вместо этого исследователи обратились к современным данным об анатомии и физиологии, а также средневековым текстам о казни.

Хотя сама процедура казни была сложной, ее вполне можно было реализовать, даже с учетом технологий того времени.

«Мы полагаем, что определенный тип наконечника копья викингов мог использоваться в качестве импровизированного инструмента для быстрого разреза на грудной клетке со спины, — поясняют ученые. — Такое оружие могло быть даже изображено на каменном памятнике, найденном на шведском острове Готланд, где изображена сцена казни, возможно, именно «кровавый орел».

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Однако этот процесс приводил к быстрой гибели жертвы. Поэтому формирование «крыльев» и выкладывание на них легких совершались уже на трупе, эффектных «взмахов» за счет сокращающихся легких происходить не могло.

Хотя для современного человека может показаться странным, что викинги так обходились с уже мертвыми телами, такое отношение к трупам у них не было редкостью, отмечают ученые. Согласно археологическим и историческим данным, викинги использовали и демонстрировали трупы людей и животных во время разных ритуалов, в том числе и зрелищных казней. Так, в одном из захоронений времен викингов археологи обнаружили скелет хорошо одетой дворянки, которую в Х веке обезглавили и похоронили с останками головы подмышкой, а отсутствующую челюсть (возможно, раздробившуюся при обезглавливании) заменили на свиную.

«Кровавый орел, по-видимому, был более экстремальным случаем такого поведения, практикуемого только в исключительных обстоятельствах над захваченным военнопленным, который ранее подверг позорной смерти отца (или другого родственника мужского пола) исполнителя ритуала, — отмечают исследователи.

— В средневековых сагах описываются схожие по мотивации казни, когда жертв бросали в яму со змеями, сжигали заживо в запертом доме, и даже вырывали кишки и прибивали их к столбу. В сагах «кровавый орел» изображается как способ родственников жертвы вернуть утраченную честь».

Поэтому, вопреки устоявшемуся мнению, «кровавый орел» вполне мог иметь место в эпоху викингов, считают авторы работы. Это было физически возможно, соответствовало социальным обычаям, касающимся казни и обращения с трупами, и отражало культурную одержимость демонстрацией своей чести и престижа. Более того, его впечатляющая жестокость должна была гарантировать, что каждый, кто слышал о нем, захочет рассказать эту историю во всех ее ужасных подробностях — и, раз сведения о «кровавом орле» дошли до наших дней, викинги определенно добились своей цели.