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Наука

«Чем чаще секс, тем плотнее область»: как клитор связан с мозгом

Ученые обнаружили в мозге женщин область, реагирующую на стимуляцию клитора

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Кадр из фильма «Любовь» (2015)

Кадр из фильма «Любовь» (2015)

RT Features
Область мозга, связанную у женщин с гениталиями и реагирующую на прикосновение к ним, обнаружили у женщин немецкие ученые. Эта область оказалась сильнее развита у женщин, чаще занимающихся сексом, однако неясно, связан ли ее размер с более высокой чувствительностью. Также неизвестно — более развитая область мозга подталкивает женщин к более частому сексу, или наоборот, частый секс способствует ее развитию. Основываясь на результатах экспериментов с животными и данных о развитии областей мозга в целом, впрочем, исследователи склоняются ко второму варианту: чем активнее используется часть мозга, тем сильнее она развивается.

Соматосенсорная кора получает и обрабатывает сенсорную информацию от всего тела. Каждая часть тела связана с определенной областью коры, и расположение зон, связанных с женскими гениталиями, давно было предметом споров.

Вопрос о связи гениталий и мозга поднимался в последние десятилетия несколько раз. Однако обнаружить область, связанную с ними, пока надежно удалось только для мужчин. Эксперименты с женщинами давали противоречивые результаты — стимуляция гениталий, самостоятельная или при помощи партнера, включала прикосновения к смежным областям и приводила к появлению сексуального возбуждения, что влияло на реакцию мозга.

Искомые области удавалось выделить у крыс и мышей, а также показать, что частая стимуляция гениталий приводит к увеличению плотности этих областей, но выяснить, как именно с этим обстоит дело у женщин, пока не получалось.

«Совершенно не изучено, как женские гениталии представлены в соматосенсорной коре головного мозга у людей, и могут ли связанные с гениталиями области вообще меняться в зависимости от опыта или частоты половых актов», — рассказывает Кристин Хейм, профессор медицинской психологии в клинике Шарите в Берлине и соавтор нового исследования, все же позволившего найти в мозге женщин связанные с гениталиями области.

В исследовании участвовали 20 женщин 18-45 лет. Во время функциональной МРТ ученые стимулировали их клиторы с помощью специального инструмента — небольшого датчика со слегка вибрирующей мембраной, который прикладывался поверх нижнего белья. Стимуляция была достаточной, чтобы вызвать реакцию мозга, но слишком слабой, чтобы привести к сексуальному возбуждению.

Всего женщины прошли через восемь циклов стимуляции по 10 секунд, с десятисекундными перерывами.

Как выяснилось, на стимуляцию гениталий реагируют области мозга, расположенные рядом с теми, что связаны с ощущениями от бедер — как и у мужчин. Но точная локализация у всех женщин была разной. У четверых, например, значительная активация наблюдалась лишь в левом или правом полушарии.

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Knop et al./JNeurosci

Также исследователи расспросили участниц об их половой жизни — когда они впервые занялись сексом и как часто делали это за последний год. Затем для каждой из них ученые определили десять наиболее выраженных точек в мозге, связанных со стимуляцией гениталий, и измерили плотность этих областей.

Как оказалось, у женщин, чаще занимавшихся сексом, эти области были развиты сильнее.

«Мы обнаружили связь между частотой половых контактов и толщиной индивидуально картированного генитального поля, — говорит Хейм. — Чем чаще секс, тем плотнее область».

Пока, однако, нет данных о том, связано ли увеличение площади этих областей с более высокой чувствительностью к прикосновениям. Кроме того, неясно — увеличенная площадь связанной с гениталиями области способствует более частым половым актам, или наоборот — более частый секс приводит к увеличению площади.

Впрочем, некоторые догадки у исследователей есть. Во-первых, из более ранних исследований известно, что чем больше определенные участки мозга используются, тем плотнее они становятся — например, плотность гиппокампа у лондонских таксистов значительно меняется по мере накопления опыта ориентирования на улицах города.

Во-вторых, предыдущие эксперименты на животных показали, что стимуляция половых органов крыс и мышей приводила к увеличению в мозге областей, соответствующих гениталиям.

Эти выводы еще предстоит подтвердить дальнейшими исследованиями, но, по-видимому, более частый секс действительно может способствовать увеличению областей мозга, связанных с половыми органами. Вопрос о связи плотности этих областей и чувствительности тоже неоднозначен, но Хейм предполагает, что и такая связь может существовать. Ранее исследовательница наблюдала у людей, переживших сексуальное насилие, истончение связанных с гениталиями участков мозга.

«Тогда мы предположили, что это может быть реакцией мозга, ограничивающей пагубное влияние насилия», — говорит она.

«Мы представляем новые данные о точном расположении поля репрезентации женских гениталий и его способности к структурным изменениям, связанным с регулярной стимуляцией гениталий, — пишут авторы работы. — Наши результаты прокладывают путь для будущих исследований пластичности генитального поля человека в зависимости от нормального или неблагоприятного опыта, а также структуры, функции и пластичности генитального поля при патологических состояниях, таких как сексуальная дисфункция, сексуальные девиации или рискованное сексуальное поведение».

Также исследователи надеются, что дальнейшая работа в этой области позволит улучшить состояние людей, у которых из-за насилия или по иным причинам развилась сексуальная дисфункция.

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