Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Лавров предупредил «горячие головы» об ответе России... 13:28
В Кремле допустили возможность переговоров Путина и Байдена 13:25
Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета 13:25
В МВД рассказали о личностях избивших фигуриста Соловьева 13:24
Прокуратура Нидерландов потребовала длительного заключения обвиняемым... 13:24
Украшения для защиты от «5G-излучения» оказались... 13:23
Депутаты Госдумы подарили Рашкину рога лося 13:19
Подозреваемого в возбуждении вражды украинского журналиста... 13:17
«НеМалахов»: жена 68-летнего Андрея Макаревича ждет... 13:12
Ученые выяснили, что собак изумляет нарушение законов физики... 13:10
Наука

Неактивные мутанты: что COVID-19 делает со сперматозоидами

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 снижает мужскую фертильность

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
COVID-19 ухудшает качество спермы, снижая шансы на зачатие, выяснили бельгийские ученые. В первые месяцы после болезни у мужчин наблюдается высокий процент сперматозоидов с аномальным строением и низкой активностью, снижается концентрация сперматозоидов в семенной жидкости и повышается уровень антиспермальных антител. Предположительно, через три месяца сперма должна прийти в норму. Раньше этого срока пытаться зачать ребенка ученые не рекомендуют. Может ли инфекция привести к необратимому бесплодию, пока неясно.

Клетки яичек имеют рецепторы, с которыми связывается SARS-CoV-2, поэтому мужская репродуктивная система рассматривается как потенциальная мишень для COVID-19. Другие РНК-вирусы способны пересекать гемато-тестикулярный барьер, защищающий яички, и проникать в сперму, но поведение SARS-CoV-2 в мужских репродуктивных органах до сих пор изучено плохо. Мало известно о том, способен ли вирус передаваться половым путем и влиять на фертильность. Исследователи из бельгийских больниц и Гентского института репродуктивных технологий решили разобраться в этом вопросе более подробно. О результатах они рассказали в статье в журнале Fertility and Sterility.

Ученые пригласили 120 мужчин, средний возраст которых составил 35 лет, и попросили их сдать образцы спермы. Участники исследования заразились COVID-19 в среднем за 53 дня до сдачи образцов, и на момент начала исследования считались выздоровевшими.

SARS-CoV-2 не определялся ни в одном из полученных образцов спермы.

Четверть мужчин имела низкую концентрацию сперматозоидов в эякуляте (олигозооспермия), у 44% наблюдалось снижение активности сперматозоидов (астенозооспермия), у 67% наблюдались мутации сперматозоидов (тератозооспермия).

Сперма лишь 24% участников исследования не имела никаких отклонений от нормы. Около трети мужчин имели одно отклонение от нормы, четверть — два, 17,8% — сразу три.

«После заражения SARS-CoV-2 морфология сперматозоидов пострадала больше, чем их подвижность, а меньше всего болезнь сказалась на концентрации сперматозоидов», — пишут исследователи.

При прочих инфекциях повышение температуры обычно влияет на качество спермы после болезни. Однако в данном исследовании подобной связи авторы не обнаружили, поэтому, очевидно, за изменения здесь ответственны другие механизмы.

Концентрация сперматозоидов ниже нормы в 15 млн/мл в шесть раз чаще встречалось у мужчин, протестированных в течение месяца после заражения SARS-CoV-2, чем у мужчин, протестированных через два месяца, пишут исследователи.

Также у мужчин, на момент участия перенесших инфекцию недавно, чаще была нарушена и подвижность сперматозоидов — у 51% переболевших менее месяца назад и у 21% переболевших более двух месяцев назад. Признаки повреждения ДНК сперматозоидов были наиболее выражены в течение первого месяца после заражения COVID-19.

«Поскольку в предыдущих исследованиях сообщалось, что в яичках пациентов с COVID-19 наблюдается значительное повреждение семенных канальцев, уменьшение количества клеток Лейдига и легкое воспаление, мы также оценили наличие и количество антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови и сперме после перенесенного COVID-19, чтобы проверить влияние иммунитета на качество спермы, — добавляют исследователи. —

Концентрация и подвижность сперматозоидов снижались с увеличением титра антител в сыворотке крови, тогда как частота повреждения ДНК увеличивалась.

Кроме того, общий балл тяжести ОАТ (олиго-астено-тератозооспермия) сильно коррелировал с увеличением уровня антител».

У части участников также наблюдалось повышение концентрации антиспермальных антител, что говорит о снижении фертильности (у одного из участников концентрация была настолько высокой, что указывала на иммунологическое бесплодие). Однако неясно, какой уровень антиспермальных антител был у участников до болезни, поэтому нет возможности подсчитать, насколько он повысился. Впрочем, у некоторых участников уже были дети, появившиеся на свет незадолго до болезни — и на момент зачатия эти мужчины проблем с фертильностью не испытывали.

SARS-CoV-2 в сперме не определяется по крайней мере через несколько недель после выздоровления, подводят итог авторы.

Однако пары, планирующие беременность, должны иметь в виду, что качество спермы после перенесенного COVID-19 может быть очень низким.

По расчетам исследователей, до восстановления нормальных параметров должно пройти не менее трех месяцев. Чтобы уточнить это, а также выяснить, как часто встречаются необратимые повреждения, необходимо дальнейшее наблюдение за участниками этого исследования и другими мужчинами, перенесшими COVID-19.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+