Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Глава Татарстана назвал недопустимыми слова мэра Елабуги... 22:08
Ученые из Южной Кореи выявили неожиданную причину риска... 22:02
В Сенате США попросили Байдена передать Киеву ракетные комплексы 21:57
Телеведущая Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву 21:49
Кокорин и Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае 21:48
Минюст внес в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую... 21:47
«Спартак» загадал желание на Рождество 21:41
В Германии сообщили о резком подорожании газа и... 21:38
В епархии прокомментировали дело о лишении Стремского сана 21:33
Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство 21:33
Наука

Не запоминает: тяжелый COVID-19 мешает иммунитету создавать клетки памяти

Ученые выяснили, при каком течении COVID-19 формируется более стойкий иммунитет

Слушать
Остановить
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Иммунные клетки лучше «запоминают» SARS-COV-2 после COVID-19, перенесенного в легкой форме, чем в тяжелой, выяснили ученые из США. У тяжело переболевших пациентов вырабатывается меньше В-клеток памяти, уровень которых связан со способностью иммунитета противостоять повторной инфекции. Не исключено, что в этом случае тяжело переболевшие пациенты имеют более высокий риск рецидива, но это предстоит проверить в дальнейших исследованиях.

Т-клетки и В-клетки — типы лимфоцитов, играющие важную роль в иммунном ответе. Первые помогают распознавать и уничтожать клетки с чужеродными антигенами, вторые — вырабатывают антитела. Некоторые Т-клетки и В-клетки превращаются также в клетки памяти, которые хранят информацию об антигенах, с которыми сталкивались, и антителах, которые нужно выработать для борьбы с патогеном. Это позволяет в случае повторной встречи с инфекцией гораздо быстрее нейтрализовать патоген и обеспечить организм антителами к нему, чем в первый раз.

Существует мнение (не подкрепленное, однако, медицинскими данными), что тяжелое течение болезни может сформировать более выраженный иммунитет к ней, чем легкое.

Чтобы выяснить, как тяжесть течения COVID-19 сказывается на формировании иммунитета к SARS-CoV-2 и численности клеток памяти, исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио использовали образцы крови пациентов, перенесших COVID-19.

«В условиях текущей пандемии COVID-19 существует важный вопрос, на который удалось ответить лишь частично -— вызывает ли заражение SARS-CoV-2 стойкий иммунитет, — пишут ученые в работе, опубликованной в журнале PLOS ONE. — Оценка реакции В-клеток в течение одного года после инфицирования показывает, что нейтрализующие антитела и В-клетки памяти против белкового шипа SARS-CoV-2 по-прежнему обнаруживаются в крови большинства выздоровевших пациентов и остаются стабильными или медленно разрушаются в этот период времени.

В данном исследовании мы стремились лучше понять реакцию В-клеток памяти и определить, влияет ли тяжесть течения заболевания COVID-19 на развитие реакции В-клеток».

К тяжелым случаям течения болезни исследователи отнесли те, которые потребовали искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации, при которой кровь насыщается кислородом за пределами тела.

Исследователи проанализировали образцы спустя месяц и спустя пять месяцев после начала заболевания. Через месяц значительная часть специфичных для белкового шипа SARS-CoV-2 клеток памяти в обеих группах была активна. Однако у тех, кто перенес болезнь легче, наблюдалась повышенная экспрессия маркеров T-bet и FcRL5, связанных с памятью В-клеток. Через пять месяцев после болезни эти маркеры почти исчезли из образцов крови пациентов, перенесших болезнь тяжело.

«Повышенная концентрация В-клеток, связанных с длительным иммунитетом у пациентов с нетяжелой формой COVID-19, может влиять на долгосрочный иммунитет против SARS-CoV-2 или тяжесть повторного заболевания,

— пишут авторы. — Полученные результаты способствуют пониманию естественно приобретенного ответа В-клеток против SARS-CoV-2 и помогают охарактеризовать популяции В-клеток, которые могут быть ответственны за стойкий, длительный иммунитет».

Пока неясно, почему более тяжелое течение болезни связано с меньшей долговечностью клеток памяти. Возможно, дело не в том, что тяжелое состояние мешает им образовываться, а в том, что организм в принципе реагирует на инфекцию неадекватно — оказывается неспособен контролировать вирусную нагрузку и запускает воспалительные реакции, а затем плохо справляется с формированием клеток памяти.

В перспективе предстоит определить конкретные причины, по которым иммунная система оказывается неспособна выработать долгоживущие В-клетки. Также важно понять, позволит ли им сформироваться своевременная помощь, которая снизит тяжесть заболевания. Кроме того, неясно, действительно ли в случае SARS-CoV-2 малое количество В-клеток приведет к более тяжелому течению повторного заболевания — возможно, их все еще достаточно, чтобы противостоять инфекции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+