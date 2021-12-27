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Наука

Сахар не виноват: почему у богатых детей плохие зубы

Стоматологи выяснили, какие дети чаще страдают от кариеса

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У детей из обеспеченных семей проблемы с зубами встречаются чаще, чем у их менее обеспеченных сверстников, выяснили австралийские стоматологи. Хотя богатые дети могут есть меньше сладостей, они потребляют много продуктов с повышенным содержанием кислот, разрушающих эмаль. И, даже с учетом доступа к качественной медицинской помощи, это может стать причиной разрушения зубов с возрастом.

Кариес и другие проблемы с зубами у детей часто связывают с избытком сахара. В более богатых семьях у ребенка может быть более здоровый и разнообразный рацион, который, предположительно, должен снижать риски повреждения зубов. Однако, как выяснили стоматологи из Университета Гриффита в Австралии, этого не происходит. О причинах они рассказали в статье в журнале Journal of Dentistry.

Исследователи провели мета-анализ 65 работ, где рассматривались проблемы с зубами у жителей 30 стран. В выборку попали люди в возрасте от 6 до 79 лет, с разным социально-экономическим статусом.

Среди подростков наибольший износ зубов был у посещавших частные школы детей, чьи родители имели более высокий уровень образования и дохода. Сначала это показалось исследователям странным — ведь такие семьи имеют доступ к регулярной и качественной стоматологической помощи. Но более тщательное изучение причин показало, что все дело в связи экономического статуса и рациона.

«Газированные напитки, энергетики и пакетированные соки во многих странах доступны обеспеченным людям, — рассказывает стоматолог Халед Ахмед, один из авторов исследования. — И, несмотря на борьбу с избытком сахара в рационе, например, введение налога на сахар в Великобритании, диетические альтернативы с низким содержанием сахара или без сахара все еще содержат большое количество кислот.

Такие пищевые привычки могут предрасполагать детей всех социально-экономических уровней к риску разрушения эмали, но дети из более обеспеченных регионов могут сталкиваться с этим чаще из-за более широкого доступа к определенным продуктам, чем в странах с низким и средним уровнем дохода».

Связь между разрушением эмали у детей и продуктами, содержащими много кислот, не удивила исследователей. Ранее уже было известно, что в странах, где часто употребляют кислые продукты (гибискус, цитрусовые, плоды тамаринда и баобаба), износ зубов значительно хуже. Однако диета — не единственный фактор.

Проблемы с зубами, в частности, износ эмали, есть у большинства людей, поясняют исследователи. Однако скорость, с которой портятся зубы, зависит от целого ряда факторов на протяжении жизни. Так, у некоторых детей из семей с низким социально-экономическим статусом зубы могут быть лучше, чем у богатых сверстников, но с годами на состояние полости рта будут влиять и питание, и вредные привычки, и возможность обратиться к хорошему стоматологу — и, возможно, ситуация сильно изменится.

Исследователи также установили, что взрослые с высшим образованием реже имели проблемы с зубами. Эта группа населения не только питалась более здоровой пищей, но и в целом лучше соблюдала правила гигиены полости рта.

Кроме того, более обеспеченные люди реже сталкивались с другими проблемами со здоровьем — например, рефлюксной болезнью (причиной изжоги) и диабетом, которые могут еще больше осложнить гигиену и уход за зубами.

«Взрослые с низким социально-экономическим статусом были более склонны к износу зубов из-за неправильного питания, некоторых заболеваний, таких как кислотный рефлюкс, расстройства пищевого поведения и депрессия, а также ограниченного доступа к стоматологической помощи, — говорит Ахмед. — Более состоятельные взрослые имели пониженные риски, а также более широкий доступ к стоматологическому лечению, что позволяло выявлять проблемы на ранних стадиях и вовремя с ними бороться».

На состоянии зубов, как выяснилось, сказывается даже выбор зубной щетки. Те, кто предпочитал электрические или с жесткой щетиной, сталкивались с повышенным износом зубов — хотя рассчитывали, наоборот, продлить срок их службы.

Необходимо лучше информировать население о правильных стоматологических практиках и привычках, заключают исследователи.

Основная часть исследований была сосредоточена на подростках и проводилась в странах с высоким уровнем дохода, поэтому для полноты картины важно уделить больше внимания другим возрастным и социально-экономическим категориям, отмечают авторы. Однако даже сейчас работа позволяет обратить внимание на проблемы с зубами, которые могут возникать у детей, понять причины и вовремя скорректировать питание. В будущем еще предстоит подробнее выяснить связь между разнообразными факторами риска и состоянием полости рта, но, в любом случае, тщательный уход за зубами с детства — самый простой и дешевый способ сохранить их здоровье.

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