Праздничное сердце: кому нельзя пить на Новый год

Употребление алкоголя во время новогодних празднеств может закончиться сердечным приступом из-за внезапной аритмии. Что представляет собой синдром праздничного сердца, кому стоит его опасаться больше всех и можно ли от него защититься, разбиралась «Газета.Ru».

Синдром праздничного сердца — нарушение сердечного ритма, которое наблюдается у здоровых в целом людей при употреблении алкоголя в большом количестве за короткий промежуток времени. Чаще всего синдром проявляется фибрилляцией предсердий — она ощущается как внезапный трепет в сердце. Часто нарушение сердцебиения проходит само собой, но если этого не происходит, дело может кончиться сердечным приступом.

Название для синдрома появилось еще в 1978 году в США, но об этом нарушении до сих пор мало что известно. Большинство людей, столкнувшихся с синдромом, по-видимому, попросту не обращаются к врачам. А выводы, сделанные лишь из случаев, когда фибрилляция привела к сердечному приступу, могут быть необъективны.

Несмотря на редкие обращения, финские ученые подсчитали, что 5-10% новых случаев фибрилляции предсердий, с которыми пациенты обращались к врачам, были вызваны чрезмерным употреблением алкоголя.

«Наиболее частыми заболеваниями, связанными с фибрилляцией предсердий, были ишемическая болезнь сердца (21%), гипертония (13%) и кардиомиопатия (8%)», — сообщают исследователи.

Синдром редко встречается у людей моложе 30 лет. Кроме алкоголя его причиной могут стать требующие выносливости физические нагрузки, употребление наркотиков и ожирение. Но выпивка остается основным фактором.

Копенгагенские исследователи из Медицинского центра диакониссы Бет Исраэль выявили более тысячи случаев фибрилляции предсердий среди 16,5 тыс. мужчин и женщин. Избыток алкоголя стал причиной 5% из них среди мужчин. У тех, кто употреблял спиртное в больших количествах, фибрилляция встречалась в 1,5 раза чаще, чем у тех, кто выпивал умеренно или вообще не пил.

«Чрезмерное употребление алкоголя связано с более высоким риском фибрилляции предсердий, по крайней мере, среди мужчин», — пишут авторы работы.

Влиянию алкоголя на организм, в том числе и на сердце, посвящено много исследований, но в основном они касаются либо пользы умеренного употребления спиртного, либо вреда запоев. Несмотря на то, что о синдроме праздничного сердца стали говорить почти полвека назад, работ, в которых бы ему уделялось внимание, все еще слишком мало. Тем не менее, и врачи, и пациенты должны знать о возможных рисках — даже в тех случаях, когда признаков других болезней сердца нет.

Причины, по которым алкоголь вызывает фибрилляцию предсердий, неясны. Дело может быть в прямом воздействии алкоголя на сердечную мышцу, или в косвенном воздействии продуктов его распада. Также причиной может быть воздействие алкоголя на другие органы.

Алкоголь нарушает проводимость нервов в сердце, изменяя скорость передачи нервных импульсов по сердечной мышце. Также алкоголь может увеличить выброс адреналина из надпочечников или из тканей сердца, что может повлиять на сердцебиение и привести к аритмии. Кроме того, после употребления алкоголя в крови повышается содержание жирных кислот, которые, как считается, связаны с развитием фибрилляции предсердий. Наконец, метаболит алкоголя ацетальдегид может увеличить скорость аномального сокращения мышц.

Хотя очевидно, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для сердца, некоторые вопросы остаются без ответа.

Так, неизвестно, отличается ли частота развития синдрома праздничного сердца у длительно пьющих людей по сравнению с непьющими. Дело в том, что частое употребление алкоголя связано с особым заболеванием сердца, алкогольной кардиомиопатией. При нем стенки сердца растягиваются, утолщаются или становятся жесткими, ухудшая способность сердца перекачивать достаточное количество крови по организму. Риск возникновения синдрома праздничного сердца, по-видимому, может увеличиться, если употреблять алкоголь регулярно.

Также не хватает информации о других факторах риска и их влиянии на риск развития синдрома. Генетические факторы, тип алкогольного напитка, скорость употребления и то, происходит ли употребление на голодный желудок или после еды, могут повлиять на развитие синдрома праздничного сердца.

Защититься от него можно разве что отказавшись от алкоголя.

Новогодние праздники располагают к веселью и вечеринкам. Но тем, кто беспокоится о здоровье своего сердца, лучше хорошенько подумать, когда рука потянется за очередной порцией глинтвейна.